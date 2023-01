VIDEO

Acad. Eugen Mihăiescu – dezvăluiri despre Ion Iliescu și relația cu Rusia. Redifuzare

Academicianul Eugen Mihăescu vine în studioul Evenimentului Istoric pentru a doua oară, așa cum am promis, pentru a continua seria povestirilor dintr-o o istorie mai puțin cunoscută anilor 1990. Invitatul lui Mirel Curea și Dan Andronic, graficianul, pictorul și scriitorul Eugen Mihăescu este unul dintre personajele cele mai interesante ale societății românești. Împlinit ca artist în Statele Unite ale Americii, autorul a numeroase desene și coperți pentru revistă și publicații prestigioase, precum New York Times, New Yorker, Time Magazine, un militant anticomunist extrem de vocal, Eugen Mihăescu s-a întors în România în 1990. O întoarcere deloc lipsită de peripeții. De aici va începe a doua parte a emisiunii ce-l are ca invitat pe domnia sa. Cei doi ziariști vor încerca să afle care a fost relația lui Eugen Mihăescu cu Ion Iliescu, fostul președinte al României, cu cei din anturajul său, dar și modul în care a evoluat societatea românească. Așa cum o vede astăzi academicianul Eugen Mihăescu.