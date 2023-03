A trecut un an de la lansarea GO Scholarship, sistemul suport de burse sportive. Sportivii selectați au adus deja rezultate

GO Scholarship este un sistem suport de burse sportive fondat de baschetbalistul Virgil Stănescu și handbalista Ana Luca. Programul a fost lansat în urmă cu un an, iar rezultatele sunt îmbucurătoare.

Potrivit unui comunicat publicat de reprezentanții GO Scholarship, peste 40 de sportivi și sportive au fost selectați și au adus deja rezultate. Alte cifre ale proiectului indică peste 80 de rezultate excepționale la nivel național și internațional obținute de sportivii GO, 372 sesiuni de pregătire fizică, 215 sesiuni nutriție, 213 sesiuni de psihoterapie și psihologie sportivă, 313 sesiuni consiliere carieră, 717 sesiuni kinetoterapie și fizioterapie.

„GO Scholarship, sistemul suport de burse sportive creat de Virgil Stănescu şi Ana Luca sub umbrela Asociaţiei Sports Hub, a împlinit un an de la lansare şi a contribuit la un bilanţ extrem de încurajator pentru cei doi fondatori şi pentru partenerii proiectului – peste 80 de rezultate excepţionale la nivel naţional şi internaţional obţinute de sportivii GO.

La evenimentul de sărbătorire a primului an de activitate au participat multipli campioni ai României, retraşi din activitate – Ana-Maria Brânză (scrimă), Marian Drăgulescu (gimnastică), Geanina Beleagă (canotaj), George Ogăraru (fotbal), antreprenori – Dragoş Anastasiu (Eurolines), Felix Pătrăşcanu (Fan Courier), înalţi oficiali români membri ai unor foruri naţionale şi internaţionale – Mihai Covaliu şi Narcisa Lecuşanu, Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, el însuşi campion paralimpic, tineri campioni din programul GO, specialişti sportivi, antrenori, părinţi”, potrivit unui comunicat.

Sportivii GO Scholarship au adus primele rezultate

Mihaela Mihai este prima sportivă care a intrat în programul pilot, în 2021. După ea au urmat Luca Andrei Oprea, Valentina Necoară, Emma Şonţ, Edwin Petrea și mulți alții. Sportivii enumerați sunt doar câțiva din cei peste 40 care au adus deja medalii.

„Mihaela Mihai (handbal) a fost prima sportivă care a intrat în programul pilot în 2021. Mihaela este şi azi în proiect şi, între timp, şi-a făcut debutul la echipa naţională de senioare a României şi la echipa de senioare a CSM Bucureşti, unde joacă alături de o legendă, Cristina Neagu, desemnată cea mai bună handbalistă a lumii de patru ori”, explică reprezentanţii GO Scholarship.

„Am consolidat proiectul în funcţie de nevoile lor, ale părinţilor şi ale antrenorilor, ceea ce ne-a ajutat să construim, cărămidă cu cărămidă, acest sistem. Încă dezvoltăm şi învăţăm procese şi proceduri de funcţionare care să se potrivească atâtor sporturi diferite şi atâtor caractere diferite, dar sunt foarte bucuros că o putem face alături de o echipă minunată de profesionişti”, a povestit Virgil Stănescu, cel care a asigurat și rolul de moderator al evenimentului.

Cum funcționează sistemul suport de burse sportive GO Scholarship

În cadrul sistemului sunt selectați sportivi cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. Selecția se face pe baza recomandărilor venite de la federații sportive, cluburi și specialiști din ramurile sportive alese, însă copiii se pot înscrie și direct pe GOscholarship.ro. Programul include 12 discipline: baschet, handbal, volei, fotbal, atletism, scrimă, triatlon, ciclism, tenis de masă, escaladă, judo și box.

„Mi-am dorit să creez un sistem prin care să ofer suport celor capabili să-şi urmeze visul în sport, dar să înţeleagă şi nevoia educaţiei şi faptul că aceste două elemente se întrepătrund. Sportul şi educaţia sunt feţele aceleiaşi monezi, alegerea nu trebuie să fie niciodată între sport şi şcoală”, explică Virgil Stănescu în paginile revistei lansate cu prilejul primului an de existenţă sub titlul „Schimbăm jocul. Pe locuri, fiţi gata, GO!”

„Când am construit GO Scholarship, am avut tot timpul în minte dezvoltarea unui sistem performant prin care să le dăm ocazia celor admişi să-şi lărgească orizontul, să se depăşească de la o zi la alta şi să devină cea mai bună versiune a lor. Încă de la început, una dintre preocupările noastre a fost să conturăm un proiect cu ample valenţe educaţionale, prin care să facilităm şi accesul părinţilor, reprezentanţilor cluburilor şi antrenorilor la cât mai multe informaţii relevant”, a spus handbalista Ana Luca, cel de-al doilea fondator al sistemului.

La împlinirea unui an de la lansarea GO Scholarship, pe scenă a urcat și Mihai Covaliu, președintele COSR. Acesta a spus că România se confruntă cu lipsa resurselor profesioniste în sport.

„Şi părinţii, şi antrenorii au o mare responsabilitate. Bagheta magică e la ei. Şi ei trebuie să fie foarte atenţi la cum îşi conduc copiii, cum îi cresc, cum îi ajută, cum îi învaţă, cum îi sprijină. E foarte important să creezi un mediu bun, sănătos, în care aceşti copii să se formeze şi să crească. Mai ales că trebuie să fim sinceri şi să privim adevărul în faţă: nu toţi copiii care încep un sport ajung campioni. Dar noi trebuie să fim atenţi, vorbesc de antrenori şi de părinţi, la educaţia pe care o primesc aceşti copii în mediul în care se formează.

Ei pot fi campioni pentru viaţă. Ei pot fi acei oameni adulţi care îşi creează un stil de viaţă şi-o concepţie anume de a reuşi în ceea ce-ţi propun. Asta ne va ajuta să avem o societate mai sănătoasă şi o societate mai performantă”, a punctat Covaliu pe scena evenimentului şi în faţa sportivilor GO, chiar în timp ce fiul său Vlad câştiga, alături de echipa de juniori, a opta medalie de aur a României la Europenele de scrimă pentru cadeți și juniori de la Tallinn.