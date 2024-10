Social A transformat o casă părăsită într-un colț de rai pentru familia lui. Povestea românului care a impresionat Franța







Plecat peste hotare pentru un trai mai bun, un român s-a trezit în stradă cu întreaga familie pe străzile din Franța. Decis să le ofere celor opt copii un cămin, bărbatul a renovat o casă abandonată, fără să afle cine îi sunt proprietarii. Ulterior, vecinii lui au chemat poliția și au încercat să îl dea afară din locuința veche.

Un român a învins autoritățile din Franța și a rămas în casa care nu îi aparține

Românul a ales să își construiască o nouă viață în orașul francez Poitiers. Acesta a ajuns în urmă cu aproape două decenii în Franța și a încercat să ofere familiei sale un trai mai bun.

După ce a locuit la Paris, acesta s-a mutat într-un oraș mai mic și s-a angajat la spații verzi. Ulterior a rămas fără chirie și a dormit într-o rulotă alături de familia lui.

A redat strălucirea unei case din 1928

Îndrumat de un localnic, acesta a găsit la marginea orașului Poitiers o casă abandonată. Românul a renovat-o alături de restul membrilor familiei și s-a mutat pe această proprietate, arată La Nouvelle République.

„Am descoperit o casă într-o stare tristă, plină de praf și păianjeni uriași”, a povestit Monica, partenera de viață a romanului.

Bărbatul a depus eforturi pentru renovarea locuinței, redând strălucirea parchetului vechi și înlocuind mobila cu una nouă.

„Copiii au lucrat cu mine. Ne-am distrat foarte mult. Copiii s-au acomodat repede repede, dar a trebuit să le explicăm situația, că aceasta nu este casa noastră!”, a mărturisit Călin.

Bărbatul s-a lovit de reticența vecinilor, care au chemat autoritățile, dar și pe proprietarul casei vechi.

Proprietarii au acceptat noii „chiriași” și au strâns bani pentru ei

Românul a reușit să convingă autoritățile din Franța că are intenții bune. În plus, proprietarul casei a acceptat ca acesta să își ducă traiul mai departe în locuința respectivă. Mai mult, oamenii au strâns bani pentru a-i ajuta pe noii chiriași să schimbe întreaga instalație electrică.

„Le-am explicat situația noastră. Proprietarii ne-au ascultat și înțeles.(…) Am încheiat un contract pe numele meu pentru energie electrică și apă”, a mai spus bărbatul.

Românul susține că își dorește să obțină o locuință în mod legal, însă momentan va rămâne în casa respectivă.