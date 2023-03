A stat agățat de un geam de la etajul 30 pentru a scăpa de FBI. Totul a fost în zadar

Un bărbat din cartierul newyorkez Manhattan stat ore întregi agățat de un geam de la etajul 30 amenințând că se sinucide pentru a scăpa de FBI, care îl căuta de ceva vreme. El era suspectat de fraudă. În momentul în care agenții i-au bătut la ușă cu un mandat de percheziție, acesta a spus că își pune capăt zilelor dacă nu îl lasă în pace.

După ore întregi, unul dintre polițiști a coborât cu frânghia de la etajul de deasupra și l-a împins pe individ înapoi în încăpere. El a fost prins și arestat,potrivit știrileprotv.

Un român a fost arestat în San Diego de FBI

Și un român pe nume Constantin Bibi Sandu era căutat de FBI pentru că a pus la cale o schema de fraudă de peste 5 milioane de dolari în prestații de asigurări de șomajdin California, menite să ajute lucrătorii din pandemie.

„Conform plângerii, acest inculpat a prezidat o vastă rețea de fraudatori internaționali pentru a exploata un program menit să ajute lucrătorii din California care se luptă să supraviețuiască pandemiei”, a declarat procurorul american Randy Grossman.

El s-a folosit de numele a 10 firme inexistente pentru a beneficia de compensații: Kraftsman Construction Co., Bless Tires & Auto Repair, TLC, Cleaning, Hood Cleaning Service, LB Construction Co., Jaggar’s Service, Lincoln Maids, Mic Carpet & Tile Cleaning, Alvarez Construction Co. Și Reliable Honest Mechanic. Agenții FBI au reușit să-l prindă după doi ani.

„Începând cu iulie 2021, Sandu și fratele său au trimis anunțuri prin social media către numeroși complici, oferind servicii sau întâlniri pentru a realiza fraudele. Sandu a învățat și dezvoltat o schemă pentru a primi cât mai multe compensații, folosind documente de identificare false sau furate, declarații de venit falsificate, facturi la utilități falsificate și carduri de sănătate frauduloase. Sandu a învățat și să antedateze data de început a șomajului pentru a primi compensații suplimentare”, precizează procurorii din San Diego.