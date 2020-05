Daniel Ghiță dă glas gândurilor ce le trec prin cap multor români cu privire la pandemia de Coronavirus. Luptătorul consideră că efectele negative ale virusului chinezesc sunt îndreptate doar spre populație.

De asemenea, acesta a anunțat că va lua măsuri și că va boicota magazinele ce obligă oamenii să fie termoscanați sau să poarte mască.

„Mă intreb, de ce oare virusul nu se regăsește ( nu s-a regăsit ) in magazinele multinaționalelor, in aeroport, in IKEA , la benzinării , in uzine și fabrici, care fabrica pentru export, la export de lemn brut, dar e pericol mare sa ne infectam in Biserica si la restaurante?! Nu vedeți? Tot ce este social trebuie sa dispără!

Dacă Merkel are nevoie de mâna de lucru ieftină ( sclavi ) hai in avioane, înghesuiți și hai la munca in Germania, unde oamenii lucrează in condiții inumane, pe bani putini! Virusul doarme! Nu este activ??

Acest virus este extrem de periculos, pentru ca a luat 80% din libertățile și drepturile omului! Un virus care îmbogățește multe partide politice, contracte cu bani publici. Dacă ei instalează dictatura, cine-i mai controlează ? Nimeni! Fac ce vor, mâine nu o sa mai ai voie sa te exprimi public, sa nu deranjam “ virusul”!

Eu nu mai cumpăr nimic, cât timp este aceasta scanare in magazine, cu isterie, arestări ! Nu mai intru și nu mai cumpăr, nimic. Boicot total! Sa vedeți ce vor face multinationalele, dacă își pierd banii : pun presiune pe GuWerner, așa cum o fac de mult timp in România! Nihil Sine Deo.”, e mesajul lui Ghiță.