„Am plecat din țară din cauza incidentului. Am fost amenințat, am primit telefoane din partea patronului de la acel salon. El își pune cățeii pe care îi are în subordine să mă sune și să mă amenințe. Eu nu am frică de ei, nici de patron, nici de cățeii lui. Am plecat din țară pentru a evita să ajung la mai multe treburi, că dacă ajung la ele, ne leagă pe noi. Așa că am decis să plec din România și să las cazul în mâna poliției.

Am încredere că justiția își va face treaba chiar dacă am fost amenințat de patronul salonului că el are blaturi peste tot și că mai bine ar fi să-mi văd de treaba mea, pentru că poliția nu are ce să îi facă lui sau paznicilor care îl slujesc. N-aș vrea să recurg la Parchet sau la alte instituții de stat pentru că am încredere în Secția de Poliție 13, dar și în Secția 11, unde am depus plângere”, a spus Ion Pârnică pentru Cancan.

Acesta a avut și un mesaj pentru apropiații lui. „În legătura cu paznicii care m-au bătut, țin să-i rog pe toți prietenii și cumetrii mei un singur lucru. Cei care ați văzut ce am pățit, nu rămâneți nepăsători. Trimiteți mesaje. Oricine poate păți așa ceva. Trebuie să se ia măsuri, ca să nu se mai întâmple ce am pățit eu cu câinii ăștia de pază, că nu pot să-i numesc altfel.

Este inadmisibil ca șase persoane să dea într-un om. Cu această ocazie, rog bodyguarzii adevărați de la ‘La Mia Music’, ‘Hanul Drumețului’, BGS să ia măsuri în legătură cu acest incident. Eu îi consider corecți, n-ar fi procedat niciodată ca paznicii patronului de la salonul unde am fost bătut. Nu mă las, voi continua cu mesajele până când poliția va lua măsurile necesare”, a mai spus “Regele barbutului”.

