A murit Voicu Rădescu, cel care a înființat Green Hours 22 jazz-café și teatrul independent din România

Voicu Rădescu este cel care, în 1994, a creat Green Hours 22 jazz-café, cel mai vechi club de jazz din tara, Green Records – unicul label muzical apartinand de un club in Romania si Teatrul Luni de la Green Hours, primul teatru independent din Romania, scrie urban.ro.

Voicu Rădescu s-a nascut pe 3 noiembrie 1955 intr-o familie cu rezonante istorice. A fost nepotul generalului Nicolae Radescu, cel a care condus Romania ca prim ministru intre 7 decembrie 1944 si 1 martie 1945, iar parintii sai au fost comunisti ilegalisti.

A locuit multi ani in casa in care s-a nascut pe Dacia 72 si a facut scoala in cartier, mai intai scoala 24, langa actualul Teatru Metropolis si apoi Liceul Dimitrie Cantemir. Desi a cumparat casa, ea a fost retrocedata intr-o increngatura ilegala si a ajuns in proprietatea lui Marian Vanghelie, asa ca Voicu a locuit in ultimii ani la bloc, intr-un apartament cu doua camere.

In anii comunismului, Voicu Radescu a fost escavatorist si a jucat polo de performanta. Imediat dupa caderea regimului comunist s–a implicat in viata culturala bucuresteana, influentand fundamental scena teatrului post decembrist.

”Voicu Rădescu a fost unul din idealiștii ăia care fac ca lumea să pară că are speranță, că există niște valori care se ridică deasupra mărunțișurilor care ne guvernează viețile.”, a anunțat Tudor Chirilă.

În martie, Nicușor Dan i-a acordat titlul de cetățean de onoare al orașului.