A murit un mare erou al omenirii. A făcut un gest istoric: „Era un om cu o credință profundă”

Gail Halvorsen, pilotul american care a fost supranumit și „Candy Bomber“, s-a stins din viață la vârsta de 101 ani. Potrivit apropiaților, el s-a stins acasă, după o perioadă scurtă de boală și a fost înconjurat de copiii săi.

A devenit cunoscut în toată lumea, când a parașutat zeci de tone de dulciuri pentru copii, în timpul blocadei Berlinului, de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În perioada iunie 1948- mai 1949 piloţii americani şi britanici au executat aproape 280.000 de misiuni de aprovizionare a populaţiei berlineze, care număra atunci 2,2 milioane de oameni.

Iubit de toată lumea

Fundația americană care îi poară numele a postat un mesaj emoționant de condoleanțe. „Gail a adus lumină oriunde s-a dus – de la Berlinul distrus de război în 1948 la insulele îndepărtate ale Pacificului în anii 1990 și până la cerul de deasupra Utah în 2019. Gail a fost primul care a spus că nu a fost sursa luminii, ci doar un reflector de lumină.

Era un om cu o credință profundă și sigură: credință în Dumnezeu, credință în țara sa și credință în prietenii săi. Ne va fi foarte dor de el, dar amintirile dulci vor fi mereu cu noi pentru a ne înmuia inimile și pentru a ne încuraja să fim mai buni, să facem bine cu orice mijloace mici pe care le avem și să-i încurajeze pe alții să aducă dulceață lumii“, este mesajul postat pe site-ul fundației care îi poartă numele.

Îndrăgostit de zbor

Halvorsen a visat de mic să devină pilot. A fost acceptat într-un program de pregătire pentru piloți în Tremonton, Utah. Atacul de la Pearl Harbor l-a determinat să se alăture Armatei Aeriene și s-a antrenat cu Royal Air Force.

„Mi-am început viața la ferme mici din Idaho și Utah. Lucrurile erau liniștite. Am primit o bursă de zbor pentru o licență de pilot privat. Am zburat în misiuni de patrulare aeriană civilă. Apoi a venit Pearl Harbor și totul s-a schimbat. M-am antrenat ca pilot de luptă cu Royal Air Force, apoi am servit ca pilot de transport în Teatrul de Operații din Atlanticul de Sud“, declara chiar el într-un interviu recent.