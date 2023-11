A murit Johnny Ruffo, din Home and Away. Actorul avea doar 35 de ani

Actorul Johnny Ruffo din Home and Away a murit la doar 35 de ani. În 2017, acesta fost diagnosticat cu cancer la creier și afost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unei tumori. Cu toate astea, medicii nu l-au mai putut salva.

„Este cu inima strânsă că astăzi a trebuit să ne luăm rămas bun de la iubitul nostru Johnny. Înconjurat de partenera sa Tahnee și de familie, Johnny a plecat liniștit cu sprijinul unor asistente și medici incredibili.A fost un băiat foarte talentat, fermecător și uneori obraznic. Johnny era foarte hotărât și avea o voință puternică. A luptat până la capăt și a luptat cât a putut de mult. Un suflet atât de frumos, cu atât de multe de dăruit”, au spus apropiații actorului.

Johnny Ruffo s-a făcut remarcat la X Factor

Ruffo a intrat pentru prima dată în atenția publicului în calitate de concurent la reality show-ul muzical The X Factor, unde a câștigat locul 3. În anul următor a semnat un contract cu Sony Music Australia și a înregistrat un duet cu fostul său mentor de la X Factor, Guy Sebastian. El a participat și la emisiunea Dancing With The Stars.

A jucat și în Home and Away

Apoi, actorul s-a făcut remarcat în telenovela Home and Away, interpretându-l pe Chris Harrington, primul fiu într-o familie bogată și clovn simpatic. El a fost nominalizat pentru cel mai popular talent nou la premiile Logie din 2014.

Boala lui Johnny Ruffo s-a agravat în 2020

Boala lui s-a agravat în 2020 și a fost nevoit să renunțe la multe proiecte. Atunci, el le-a promis fanilor că va lupta cu boala și că va reveni cu forțe poaspete.

„După o săptămână neașteptată de convulsii și dureri de cap chinuitoare, este cu inima grea că trebuie să vă anunț că acum mă așteaptă o altă bătălie uriașă, deoarece cancerul meu cerebral a revenit, deși voi săpa adânc și voi învinge din nou această boală de rahat”, a spus Ruffo în 2020.

În august 2022, el a anunțat că boala sa este în fază terminală. Înainte să moară, tânărul actor a lansat un volum de memorii intitulat No Finish Line, potrivit theguardian.com.