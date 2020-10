Iconicul artist american a murit miercuri, la 81 de ani, din cauza unui accident vascular cerebral. Melodiile sale au fost înregistrate de Elvis Presley, Willie Nelson, Waylon Jennings, David Allan Coe, Patty Loveless, Tom T. Hall, Jerry Lee Lewis, printre alţii.

Cântărețul și compozitorul de muzică country Billy Joe Shaver, pe care Willie Nelson l-a numit odată „cel mai mare compozitor în viaţă”, lasă în urmă o imensă moştenire artistică. Decesul cunoscutului cântăreţ a fost înregistrat la casa pe care uriaşul artist o avea în Texas.

În 1973 a început marea ascensiune

Shaver a devenit apreciat în 1973 cu albumul său de debut, „Old Five and Dimers Like Me” și a fost adesea menționat ca parte a mișcării „outlaw country”, un subgen al muzicii country care a apărut în anii 1970. În noile tendinţe, alături i-au fost figuri precum Willie Nelson și Waylon Jennings.

Jennings, de fapt, a înregistrat 10 melodii ale lui Shaver pe un singur album, „Honky Tonk Heroes”, lansat în același an ca debutul lui Shaver. Shaver avusese anterior o pauză din procesul de compoziţie când Kris Kristofferson l-a descoperit și au înregistrat piesa „Good Christian Soldier” pe un alt album de referință, „The Silver Tongued Devil and I”.

Unul dintre cele mai mari succese ale sale în calitate de compozitor rămâne a fost „I’m Just an Old Chunk of Coal” (Sunt doar o bucată veche de cărbune), hit clasat pe locul 4 la nivel naţional în 1981. De-a lungul carierei, acesta a înregistrat 17 albume de studio, ultimul fiind „Long in the Tooth” din 2014.

Multă dragoste şi scandaluri

„Shaver a fost întotdeauna un tip dur care face probleme la marginile unui Nashville care apreciază viclenia”, se scria la acea vreme în revista Q. Shaver a apărut în filmul lui Robert Duvall din 1996 „Apostolul”, care ulterior a cântat una dintre piesele sale, „Live Forever”, într-un alt film, „Crazy Heart”. În 2004, a fost lansat un documentar despre Shaver, „Un portret al lui Billy Joe”.

Viaţa personală a fost chestiune de tradiție și legendă, la fel cum a fost şi muzica lui. S-a căsătorit și a divorțat de aceeași femeie, Brenda Tindell, de trei ori. Mai târziu s-a căsătorit cu o altă femeie, Wanda Lynn Canady, de două ori.

A avut un atac de cord pe scenă. În 2007, a împușcat un bărbat în față în fața unui bar din Lorena, Texas. Acuzat de agresiune agravată, cântăreţul de muzică country a fost achitat după ce a pretins că a fost autoapărare.

Bob Dylan s-a referit la legendarul artist country în melodia I Feel a Change Comin ‘On, care avea versurile: „Eu îl ascult pe Billy Joe Shaver și îl citesc pe James Joyce” (2009). „Știu puterea cuvintelor”, a spus Shaver într-un profil Esquire din 2014. „Mă gândesc că ele vor fi aici pentru totdeauna. Sper că multe dintre ele vor reuși. Voi cânta până voi cădea.”

Opera lui a marcat generaţiile

Jennings a scris despre Shaver: „Cântecele sale erau dintr-o bucată și singurul mod în care puteai să-l înțelegi vreodată pe Billy Joe a fost să-i auzi întregul corp de lucrări. Așa a apărut conceptul pentru «Honky Tonk Heroes». Billy Joe ar fi vorbit aşa cum ar vorbi un cowboy modern dacă ar fi ieșit din vest și ar trăi astăzi. El a stăpânit jargonul din Texas, lumea sa reală cât era ziua lungă, și și-a purtat dreptul de a fi o Stea Singuratică ca pe o insignă. Am făcut-o toți.”

Shaver și-a spus povestea colorată în 2005, în „Honky Tonk Hero”. Născut în Corsicana, Texas, el a crescut ascultând Grand Ole Opry. În ciuda faptului că a fost un student promițător, a abandonat liceul, a făcut autostopul și a condus un camion. Şi-a pierdut trei degete într-un accident de ferăstrău în tinerețe. „Când mi-am tăiat degetele, am făcut o înțelegere cu Dumnezeu”, a spus Shaver pentru CMT.com în 2012. „Am spus: «Dacă mă scoți din asta, voi continua și voi face ceea ce ar trebui să fac.»”

Şi-a pierdut fiul din cauza drogurilor

Tragedia l-a lovit pe Shaver când fiul său, Eddy Shaver, a murit în urma unei supradoze de heroină în 2000. Melodiile lui Shaver au continuat să fie înregistrate de-a lungul deceniilor. Loveless a făcut din „When the Fallen Angels Fly” piesa principală a albumului ei câștigător al premiului CMA în 1994. The Highwaymen, format din Jennings, Nelson, Kristofferson și Johnny Cash, a înregistrat „Live Forever” în 1995.

Pe un album din 2007, Shaver a lansat un hit în duet cu Cash, înregistrat înainte de moartea cântăreței, „You Can’t Beat Jesus Christ”, cu un pronunţat accent evanghelic. Shaver a fost introdus în Texas Country Music Hall of Fame în 2006.

Anul următor a primit singura nominalizare la premiile Grammy, pentru „Everybody’s Brother”. El a fost, de asemenea, membru al Nashville Songwriters Hall of Fame. Asociația Americana de Muzică i-a acordat lui Shaver premiul său inaugural pentru realizarea de piese în 2004.

Shaver a apărut la Country Music Hall of Fame and Museum pentru deschiderea din 2018 a unei expoziții care îi prezenta în mod proeminent „Outlaws & Armadillos: Country’s Roaring ’70s”. În 2019, Academia de muzică country i-a acordat Premiul Poeților. Billy Joe Shaver are locul său în istoria muzicii din Statele Unite ale Americii.

sursa: nbcnews.com