A murit Regina Elizabeth din Houston. Era cea mai vârstnică femeie din Statele Unite

Regina Elisabeth din Houston, pe numele său, Elizabeth Francis, a fost cea mai în vârstă persoană din Statele Unite. Ea a fost una dintre puținele persoane din lume care a trecut de 110 ani, intrând în categoria „supercentenarilor”.

Elizabeth Francis a murit săptămâna aceasta la vârsta de 115 ani. Cea mai vârstnică persoană din Statele Unite, a fost a treia cea mai în vârstă din lume, conform CNN.

Înainte de a muri, Elisabeth Francis era a 21-a cea mai bătrână americancă din istorie. Conform clasamentelor întocmite de LongeviQuest, Regina Elisabeth din Houston era a 54-a cea mai bătrână persoană care a trăit vreodată. LongeviQuest este o bază de date globală care urmăreşte cele mai vârstnice persoane din lume.

Născută în 1909 în St. Mary Parish, Louisiana, Francis a fost martoră la numeroase evenimente importante din istorie. A trecut prin două războaie mondiale și a cunoscut 20 de preşedinţi. Regina Elisabeth din Houston a trăit într-o societate care a evoluat de la segregare și lupta pentru drepturi civile până în prezent.

Și-a pierdut mama la o vârstă fragedă, în 1920, fiind nevoită să se mute la Galveston, Texas, unde a fost crescută de o mătuşă. Ea a fost despărțită de cei cinci frați ai săi care au ajuns în diferite case. În 1928, a născut-o pe Dorothy Williams, singurul ei copil, şi a crescut-o ca o mamă singură.

De altfel, și sora sa Bertha Johnson a trăit până în 2011, atingând vârsta de 106 ani. Regina Elisabeth din Houston și sora sa au intrat în istorie ca perechea de fraţi cu cea mai înaintată vârstă combinată din lume.

Felicitată de doi președinți

În lunga sa existență, Regina Elisabeth din Houston a primit numeroase mesaje de felicitare de la o multitudine de persoane. Pereții camerei sale erau tapetați cu astfel de mesaje. Printre cei care i-au scris s-au aflat și foștii președinți Barack Obama și Bill Clinton. An de an, ea era vizitată de politicieni, membri ai comunității etc. Aceștia au sărbătorit-o an de an, în lunga sa viață.

Anul acesta, când a împlinit 115 ani, Francis a primit o scrisoare de la Barack şi Michelle Obama. Fostul cuplu prezidențial i-a recunoscut contribuţiile şi istoria pe care a trăit-o.

„Pe parcursul unui secol, v-aţi creat amintiri extraordinare şi v-aţi ţesut propria poveste unică în naraţiunea americană. (...) Faceţi parte dintr-o generaţie care a adunat compasiunea şi puterea de a ne ghida ţara prin unele dintre cele mai mari provocări şi triumfuri, şi avem încredere că sunteţi extrem de mândră de tot ceea ce aţi contribuit la marea noastră naţiune”, i-au transmis cei doi.

Cei care au cunoscut-o au pus longevitatea sa pe seama abstinenţei sale de la alcool şi fumat. La rândul ei, Regina Elisabeth din Houston își atribuia longevitatea credinței în Dumnezeu.

Regina Elisabeth din Houston va fi sărbătorită

Familia intenţionează să organizeze o sărbătoare la biserica ei natală Good Hope Missionary Baptist Church. Evenimentul este programat în luna noiembrie și sunt invitați toate rudele, prietenii și cei care au cunoscut-o pe Regina Elisabeth din Houston. Și chiar dacă Francis a trăit mai mult decât majoritatea prietenilor ei, este de așteptat ca la slujbă să participe o mulțime numeroasă.

„Nu va fi ceva trist (...) Va fi o sărbătoare fericită. O celebrare a vieţii”, a spus nepoata bătrânei.

Credinţa era totul pentru Regina Elisabeth din Houston, a subliniat nepoata. Datorită credinței a reușit să depășească momentele dificile și să meargă mai departe.