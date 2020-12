Conform cotidianului Bună Ziua Iaşi, mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a fost răpusă de o embolie pulmonară. Familia şi apropiaţii ştiau că starea ei de sănătate era din ce în ce mai precară.

Mezzosoprana era imobilizată la pat după ce ar fi căzut pe scările din casă în care locuia împreună cu soţul ei, Codrin Nicoară, în comuna Aroneanu, judeţul Iaşi. Amintim că există o anchetă în curs cu privire la acest incident.

Ce a spus soţul ei despre incident?

Despre cele întâmplate, Codrin Nicoară a precizat în fața anchetatorilor că Maria Macsim Nicoară a căzut pe scările interioare după ce a consumat o cantitate mare de alcool. De asemenea, el a povestit că a găsit urme de vomă la capătul scărilor, lăsând astfel să se înţeleagă că mezzosopranei i s-ar fi făcut rău înainte să cadă.

„Cert este că mezzosoprana a consumat alcool în acea zi. Drept dovadă, surse din cadrul anchetei au precizat pentru reporterii BZI că mezzosoprana avea o alcoolemie de 0,40 miligrame alcool pur în sânge, după ce a ajuns la spital. O valoare destul de mică, însă trebuie luat în calcul un aspect deosebit de important”, arată bzi.ro.

Într-o încercare de a prezenta filmul acelor evenimente care în cele din urmă au dus l moartea Mariei Macsim Nicoară, reporterii bzi.ro au relatat pas cu pas ce s-ar fi întâmplat de fapt în casa din Aroneanu. Astfel, se pare că mezzosoprana a fost găsită de soţ în jurul orei 23:00.

„Bărbatul ar fi pus-o pe femeie în pat unde a lăsat-o până dimineaţa. Ulterior, soacra femeii, Viorica Nicoară a sunat, dimineaţa la numărul unic 112 şi a anunţat evenimentul tragic care a avut loc în casă.

Conform unui calcul simplu făcut de anchetatori dar şi de jurnaliştii bzi.ro, mezzosoprana ar fi stat în agonie timp de 8 ore”, arată jurnaliştii locali. Ulterior, au urmat momente dramatice pentru Maria Macsim Nicoară.

Mezzosoprana Macsim Nicoară a fost operată de mai multe ori

Odată ce a ajuns la spital, artista a fost operată de mai multe ori, ultima intervenţie chirugicală fiind ce de la 9 septembrie 2020. La acea vreme, echipa de chirurgi de la Spitalul Nicolae Oblu din Iași afirma că starea ei stabilă şi că a trecut cu bine de operaţie.

În ciuda îndemnurilor la calm ale medicilor, mezzosoprana a fost internată din nou internată la Secţia de Terapie Intensivă de la acelaşi spital. La 8 iulie 2020, familia acesteia a insistat pentru externare. Maria Macsim Nicoară fusese transferată de la Spitalul Nicolae Oblu la Spitalul Clinic de Recuperare.

Revenind la cauza morţii mezzosopranei, trebuie spus că embolia pulmonară este un blocaj al uneia sau mai multor artere care alimentează plămânii. Adesea, blocajul este cauzat de un cheag de sânge (n.r. – flebită sau tromboză venoasă) care se deplasează la plămâni din altă parte a corpului, dar mai ales de la picioare.

Conform sursei citate, embolia pulmonară poate apărea şi la oameni sănătoși, iar tratamentul prompt cu medicamente anti-coagulante poate reduce considerabil riscul de deces.

Activitatea mezzosopranei Maria Macsim Nicoară

În 2010, mezzosoprana a obținut titlul de Doctor în muzică la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași cu lucrarea Vocea feminină gravă în opera franceză din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Coordonator știinţific i-a fost prof.univ. dr. Nicolae Gâscă. În 2010 a făcut Masterclass cu Viorica Cortez, la Opera Națională Romană Iași.

„Activitate profesională:

1999 – prezent: solist vocal (mezzosoprană) al Operei Naționale Române din Iași; 2005 – prezent: lector universitar doctor la Universitatea de Arte „George Enescu” Iași;

Repertoriu de operă, operetă și musical:

Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte (Flautul fermecat) – III Damen Cosi fan tutte – Dorabella

Gioacchino Rossini: Il Barbiere di Siviglia (Barbierul din Sevilla) – Berta

Domenico Cimarosa: Il Matrimonio Segreto (Casatoria secreta) – Fidalma

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor – Alisa

L’elisir d’amore (Elixirul dragostei) – Gianetta

Giuseppe Verdi: Nabucco – Fenena; Rigoletto – Maddalena; La Traviata – Flora; Un ballo in maschera (Bal mascat) – Ulrica; Otto Nicolai: Falstaff – Mrs. Page; Camille Saint-Saens: Samson et Dalila (Samson și Dalila) – Dalila; Georges Bizet: Carmen – Carmen; Giacomo Puccini: Madama Butterfly – Suzuki; Gianni Schicchi – Ciesca; Pietro Mascagni: Cavalleria Rusticana – Lola / Lucia; Arrigo Boito: Mefistofele – Martha / Pantalis

Richard Strauss: Ariadne auf Naxos – Driade; George Enescu: Oedipe – Iocasta; Paul Constantinescu: O noapte furtunoasa – Spiridon; Vasile Spatarelu: Prețioasele ridicole – Cathus; Leonard Dumitriu: Groaznica sinucidere din Strada Fidelității – Portia Popescu; Două loturi – Tâca; Amici… la five a clock – Măndica; Johann Strauss (fiul): Die Fledermaus (Liliacul) – Orlowsky; Bernard J. Taylor: Wuthering Heights (La răscruce de vânturi) – Cathy; Richard Rodgers: The sound of music ( Sunetul muzicii) – Maria

Repertoriu vocal-simfonic: Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion; Ludwig van Beethoven: Simfonia a IX-a; Giuseppe Verdi: Requiem; Anton Bruckner: Requiem. Turnee: Germania, Austria, Elvetia, Spania, Italia, Franta, Belgia, Danemarca, Japonia.

Colaborări: Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța, Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați, Opera Națională Română Timișoara, Filarmonica „Moldova” Iași, Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, Opera Brașov, Salonul muzical de la Casa Pogor, Opera de Stat Odessa (Ucraina), Compania de Opera Hiroshima (Japonia)”, se arată pe operaiasi.ro.

sursa: bzi.ro