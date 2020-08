Allan Rich a lăsat în urmă o carieră fabuloasă. A murit actorul care a învățat-o meserie pe Sharon Stone. Singur pe lume, după decesul soției, acum 5 ani, acesta era internat la Lilian Booth Actors Home din Englewood (New Jersey). Ei au fost căsătoriți timp de 62 de ani și au avut doi copii. Familia a cerut, în memoria actorului, să fie făcute donații pentru organizația nonprofit Global Play Brigade, care îi sprijină pe cei afectați de actuala pandemie.

Cum a ajuns pe „lista neagră”

Rich a debutat pe Broadway în 1943, în filmul „I’ll Take the High Road”, produs de Milton Berle, care i-a devenit ulterior prieten. A mai lurat cu Ralph Bellamy, Jack Palance, Kim Hunter, Henry Fonda, Edward G. Robinson și Claude Raines.

La jumătatea anilor 40, actorul făcea parte din Theatrical Action Committee to Free Willie McGee, grup care cerea achitarea unui bărbat de culoare din Mississippi condamnat pentru viol în anul 1945 și electrocutat în 1951. Astfel, Rich a făcut a ajuns în Red Channels, „lista neagră” de la Hollywood.

A învățat-o meserie pe actrița din „Basic Instinct”

În momentul în care nu a mai putut să joace, pentru că nu i s-au mai oferit roluri, s-a reprofilat. El a devenit agent de bursă, și și-a înființat propria firmă de brokeraj. Mai târziu, a deschis Allan Rich Galleries pe Madison Avenue.

A revenit la actorie la începutul anilor 1960, iar în 1966 a jucat în „Journey of the Fifth Horse” alături de Dustin Hoffman. Și-a dezvoltat și propria tehnică de actorie, detaliată în cartea sa, „A Leap From the Method”, și a instruit actori mari de la Hollywood. Printre elevii lui s-au numărat: Sharon Stone, Jamie Lee Curtis, Rene Russo, Donna Dixon, Alan Thicke și Larry Miller, informează Retetesivedete.ro.