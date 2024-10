Economie Celebrul milionar a murit la 83 de ani. Produsele sale erau vândute în toată România







A murit omul de afaceri Marcello Mutti, patronul companiei Mutti, un celebru producător de conserve de roșii. Cunoscutul om de afaceri avea 83 de ani.

Marcello Mutti a murit lăsând în urmă un colos în industrie

Patronul istoricei întreprinderi emiliene specializate în prelucrarea și conservele de roșii s-a stins miercuri seara. Vestea a fost dată în „Gazzetta di Parma” de fiul său Francesco, care este din 1994 administrator delegat al companiei.

„Tatăl meu a dispărut în casa în care a venit pe lume. Casa din interiorul companiei”, subliniază, explicând că „moștenirea pe care ne-o lasă este aceea de a vedea compania ca pe o valoare, bazată pe importanța proiectării și construcției. O companie în care atenția și respectul față de persoană trebuie să fie priorități”, afirmă Francesco Mutti.

Antreprenorul a fost „un model de tenacitate, inovație și pasiune”

Comentând pe X, dispariția magnatului, ministrul Antreprinderilor și al Produsului Italian, Adolfo Urso, scoate în evidență faptul că regretatul antreprenor „ne lasă un model de tenacitate, inovație și pasiune.” Un căpitan de industrie capabil să scrie o frumoasă poveste de antreprenoriat familial italian care a permis țării noastre să aibă un rol de prim-plan în sectorul agroalimentar.”

Mutti, născut pe 25 decembrie 1940, a absolvit Academia de Economie și Comerț și era căsătorit din 1966 cu Angelita Rossi. „La Mutti”, istorica companie din Parma, este lider în Europa pe piața derivatelor de roșii.

Originile sale datează din 1899, când Marcellino și Callisto Mutti au început prima campanie de transformare a roșiilor. Astăzi, Grupul Mutti, are peste 125 de ani de istorie și este prezent în 100 de țări din lume, cu o cifră de afaceri netă în 2023 de 665 milioane de euro și 525.000 de tone de roșii transformate în același an. În ceea ce privește vânzările, în 2023 volumele de export au depășit volumele de vânzări italiene ca urmare a unei creșteri cu două cifre în fiecare an.

Giovanni Mutti, un pionier în agricultura ecologică

Giovanni Mutti (1805–1894), fondatorul „La mutti” a fost un fermier care utilizase sistemul sideral cu mult înaintea timpului său, fiind folosit și în prezent în agricultura ecologică. Aceasta presupune influența soarelui și a lunii asupra cultivării plantelor.

După multe experimente, Giovanni a reușit să inoveze prin aplicarea tehnicii de rotație a culturilor. Acest lucru a permis solului să-și recupereze substanțele nutritive, reducând în același timp nevoia de îngrășăminte naturale și chimice. Rotația culturilor este o practică esențială în agricultură chiar și astăzi, demonstrând că vechile tradiții rurale sunt încă secretul din spatele cultivarii celor mai bune roșii.

Francesco Mutti continuă munca tatălui său

Fiul antrepenorului a devenit CEO-ul companiei în anul 1994 și a continuat tradiția de inovație a familiei prin implementarea de noi idei cu privire la modul de ilustrare a întregului potențial al roșiei.

Sub conducerea lui Francesco, compania a trecut printr-o transformare prin crearea unei noi unități de cercetare și dezvoltare. În timp ce alte mărci de roșii concurau doar din punct de vedere al prețului, Mutti a început să investească în calitate și să construiască un brand bazat pe încrederea crescuta pe care o câștigă calitatea în rândul consumatorilor.