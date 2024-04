Social A murit Florin Brătescu, primul bărbat prezentator din TVR







Florin Brătescu s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. El a fost primul bărbat prezentator al Televiziunii Române și primul director general al postului Antena 1. Acesta a avut o experiență de 50 de ani în televiziune.

Florin Brătescu a fost primul prezentator bărbat al TVR

A surprins evoluţia mijloacelor de comunicare în masă în toate etapele. Brătescu şi-a dorit cu toată fiinţa să lucreze în mass media, dar pentru că provenea dintr-o familie de burghezi, societatea vremii nu l-a considerat potrivit pentru câmpul muncii.

Cu câțiva ani în urmă, cunoscuta vedetă TV își amintea despre momentul în care a fost recrutat la TVR. Acesta povestea despre dificultățile din acea perioadă, când televiziunea nu beneficia de o imagine favorabilă și puțini erau cei interesați să se angajeze în acest domeniu.

„Inițial, la TVR, erau doar femei, dar la un moment dat s-au gândit să bage și voce de bărbat, așa că s-au gândit să mă trimită la televiziune. Nimeni nu se omora să se ducă la TVR la vremea aceea, la radio erai sancționat prin trimitere la televiziune, așa era privită televizunea. M-am dus la TV, am realizat jurnale. TVR-ul se mutase în Moliere și avea o emisiune „În fața hărţii”.

Era realizată de câţiva gazetari de la Scânteia care aveau liber să plece prin alte țări și veneau de acolo și povesteau cât de rău e în capitalism.

Într-una din emisiuni, prezentatoarea nu a putut veni în emisie. Cu 30 minute înainte mi s-a pus un text în brațe, m-au dus la machiaj și am intrat pe post, nimeni nu știa cine sunt. După ce am intrat pe sticlă, am rămas o perioadă în faţa camerelor”, povestea Florin Brătescu pentru EVZ.

Cum a văzut Florin Brătescu evoluția televiziunii

Într-un interviu mai vechi acordat revistei QMagazine, el descria perspectivele sale asupra evoluției televiziunii românești și a concurenței dintre TVR și posturile comerciale:

„Din păcate, TVR a intrat într-un con de umbră din foarte multe cauze și poate mai puțin din cauza încrederii oamenilor în televiziunea publică. Ascensiunea televiziunilor comerciale se bazează pe calitatea programelor, mobilitatea și diversitatea care atrag telespectatorii. Chiar dacă unele au o tentă politică evidentă, televiziunile comerciale se adaptează din mers cerințelor. Alții au datorii mari față de mine, dar nu contabilizez dezamăgirile. Am făcut tot ceea ce am vrut și atât cât am putut”, mai afirmase Florin Brătescu.

Antena1, „copilul” său

În interviurile oferite de-a lungul anilor, Florin Bărtescu spunea că cea mai mare realizare a carierei sale a fost Antena 1. Mai mult, susținea că este „copilul meu de suflet”, argumentând implicarea sa profesională și personală, precum și a celorlalți colegi ai săi care au participat la deschiderea televiziunii.

„Mi-am propus întotdeauna lucruri pe care știam că le pot realiza. Marea șansa de a crea un post de televiziune mi-a oferit-o dl. Dan Voiculescu pe care cred că nu l-am dezamăgit. Antena1 este apreciată de public și are o audiență în continuă creștere.”, a mai spus Florin Brătescu pentru sursa citată anterior.