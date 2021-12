A murit celebra scriitoare Anne Rice, autoarea romanului ”Interviu cu un vampir”

Anunțul morții scriitoarei Anne Rice a fost făcut de către fiul său, Christopher. ”Dragi oameni ai paginii. Acesta este fiul lui Anne, Christopher, şi îmi frânge inima să vă aduc această veste tristă. Mai devreme, în seara asta, Anne a murit din cauza complicaţiilor rezultate în urma unui accident vascular cerebral”, a scris fiul scriitoarei pe pagina de Facebook a mamei sale.

Cine a fost Anne Rice

Anne Rice, născută Howard Allen O’Brien, (n. 4 octombrie 1941, New Orleans, Louisiana, SUA), scriitoare americană, cunoscută mai ales pentru romanele sale despre vampiri și alte creaturi supranaturale.

Rice a fost botezată Howard Allen O’Brien, dar și-a urât atât de mult prenumele încât l-a schimbat în Anne în clasa întâi. Orașul New Orleans, cu cimitirele sale elaborate și moștenirea Vodou, a fost un loc ideal pentru a crește în mijlocul unei familii de catolici irlandezi catolici cu imaginație și povestitoare. În 1956, mama ei a murit din cauza unor complicații cauzate de alcoolism, iar în scurt timp, adolescenta Anne și-a renegat credința în Dumnezeu.

A terminat liceul în Texas, a urmat cursurile Texas Woman’s University, s-a căsătorit cu poetul Stan Rice când avea 20 de ani și a obținut o diplomă de licență și o diplomă de masterat la San Francisco State College. Fiica ei, Michelle, avea doar cinci ani când a murit de leucemie, o pierdere care a devastat-o pe Rice.

”Interviu cu un vampir”, scris în doar cinci săptămâni

Rice a scris primul ei roman în doar cinci săptămâni: Interviu cu un vampir (1976), care includea un copil asemănător lui Michelle care obține viața veșnică atunci când devine vampir. Interviul a fost primul din Cronicile vampirilor, best-seller-ul lui Rice.

Alte cărți din serie au inclus The Vampire Lestat (1985), The Queen of the Damned (1988), The Tale of the Body Thief (1992), Memnoch the Devil (1995), The Vampire Armand (1998), Merrick (2000), Blood and Gold (2001), Blackwood Farm (2002), Blood Canticle (2003), Prince Lestat (2014), Prince Lestat and the Realms of Atlantis (2016), și Blood Communion (2018).

Romanele se concentrează în mare parte asupra vampirului fără vârstă și asupra unei istorii fictive a vampirilor care începe în Egiptul antic. Rice susținea că vampirii sunt „metafora perfectă… pentru străinul care se află în mijlocul a tot, dar este complet izolat”.

Una dintre inovațiile sale singulare în ficțiunea fantastică a fost tratarea cu simpatie a personajelor supranaturale disfuncționale – ființe extravagante, dar sensibile, care dezbat sensul vieții, suportă dragostea și singurătatea și trec prin conflicte morale (unii vampiri detestă uciderea oamenilor, deși sunt obligați să bea sânge uman). Interview with the Vampire a fost adaptat pentru marele ecran în 1994, iar filmul Queen of the Damned (2002) s-a bazat pe această serie.

Rice a scris, de asemenea, despre outsideri din viața reală în două romane istorice, The Feast of All Saints (1979; film TV 2001), despre creolii de culoare din New Orleans în secolul al XIX-lea, și Cry to Heaven (1982), despre un castrat venețian din secolul al XVIII-lea.

Erotismul a distins seria Frumoasa din pădurea adormită – patru povestiri (1983-85 și 2015) publicate sub pseudonimul A.N. Roquelaure, pe care unii critici le-au catalogat drept „pornografie” – și două romane pe care le-a publicat sub numele de Anne Rampling, Exit to Eden (1985; film 1994) și Belinda (1986). În 1988 Rice s-a mutat înapoi în New Orleans pentru a locui într-un conac victorian care a devenit decorul a trei romane despre vrăjitoarele din Mayfair – The Witching Hour (1990), Lasher (1993) și Taltos (1994). Ulterior, a început o a doua serie de vampiri care a cuprins Pandora (1998) și Vittorio the Vampire (1999), pe care Rice l-a descris ca fiind răspunsul ei vampiristic la Romeo și Julieta.

A fost atee, dar a revenit la catolicism

La sfârșitul anilor 1990, Rice a revenit la catolicism, după ce și-a petrecut cea mai mare parte a vieții ca atee, iar mai târziu a început să scrie cărți care detaliază viața lui Iisus Hristos. Printre aceste lucrări se numără Christ the Lord: Out of Egypt (2005) și Christ the Lord: The Road to Cana (2008). Cartea de memorii intitulată Out of Darkness: A Spiritual Confession (O mărturisire spirituală) a fost publicat în 2008. Romanele Angel Time (2009) și Of Love and Evil: The Songs of the Seraphim, a Novel (2010) au fost thrillere despre îngeri. Rice a părăsit New Orleans pentru California în 2005. În 2010 a renegat public creștinismul, dar și-a reiterat credința în Hristos. Rice a fost activă pe rețelele de socializare și și-a implicat adesea fanii în discuții online.

Printre celelalte lucrări ale lui Rice se numără romanele independente Servant of the Bones (1996), despre un geniu pe nume Azriel, și Violin (1997), o poveste cu fantome în care muzica ocupă un loc important. Cronicile Wolf Gift, care au început cu The Wolf Gift (2012) și The Wolves of Midwinter (2013), au reprezentat o întoarcere la rădăcinile sale gotice. Romanele urmăresc un tânăr vârcolac în timp ce se obișnuiește cu abilitățile supranaturale nou dobândite și face dreptate justițiară în nordul contemporan al Californiei.