George Ciamba, ambasadorul României în Grecia, la Atena, fost ministru al Afacerilor Europene, a murit duminică noaptea, la vârsta de 55 de ani. Diplomatul revenise în țară săptămâna trecută și de mai multă vreme suferea de o boală incurabilă.

În perioada noiembrie 2018 până în noiembrie 2019 a fost ministrul pentru Afaceri Europene în Guvernul României, iar, în această calitate, a gestionat prima Președinție română a Consiliului UE.

Înainte de a deține funcția de ministru pentru Afaceri Europene în Ministerul Afacerilor Externe, George Ciamba a fost secretar de stat pentru Afaceri Bilaterale și Strategice în Spațiul Euroatlantic, între ianuarie 2017 și noiembrie 2018.

A contribuit la promovarea și derularea proiectelor economice

Între 2016 și 2017 a deținut funcțiile de Ambasador și de Reprezentant cu însărcinări speciale pentru diplomație economică. În această calitate, a contribuit la promovarea și derularea proiectelor economice în cadrul cărora România are interese strategice, precum și la consolidarea relației inter-ministeriale în vederea reprezentării economice externe.

„A fost o plăcere și o onoare să conduc echipa care a gestionat prima Președinție română a Consiliului UE, atât de la București, prin Centrala MAE și prin ministerele de linie, cât și de la Bruxelles, prin Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE. Efortul MAE a depășit granițele acestor capitale, cuprinzând toate Misiunile diplomatice ale României care, prin evenimentele organizate și prin activitățile desfășurate în special anul acesta, au avut un rol crucial pentru promovarea Președinției și, implicit, pentru creșterea vizibilității României în străinătate”, spunea George Ciamba la finalul mandatului echipei alături de care a gestionat președinția Consiliului Uniunii Europene.

„Atât în perioada în care am prezidat Consiliul Afaceri Generale, cât și în cea în care am participat ca membru la reuniunile acestuia, am acționat ca un honest broker care a ascultat toate părerile, care a încercat să aducă un consens și să negocieze în interesul comun al Uniunii. Sper ca acest capital să fie valorificat inclusiv în relațiile bilaterale cu statele membre UE”, mai declara oficialul