Moțiunea de cenzură a trecut cu 261 de voturi, iar împotriva ei au votat 139 de parlamentari.

.Pentru ca moţiunea să treacă era nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari.

„Este un pas foarte mare pentru democraţie, economie şi mai ales pentru sănătatea românilor. Nu am reuşit eu atât de mult cât a reuşit domnul Orban să-i mobilizeze. Este o criză provocată de dl Orban de la PNL, aşteptăm să fim chemaţi la Cotroceni de către preşedintele Românie, o să am o discţşie şi cu domnul Victor Ponta să avem propunere comună pentru Cotroceni, nu vi aveam această problemă de a crea o majoritate, nu noi am creat această criză”, a declarat preşedintele Camerei, liderul PSD Marcel Ciolacu. Acesta a precizat că a purtat deja o discuţie cu liderul Pro România şi că au agreat asupra unei propuneri comune pentru funcţia de premier din partea PSD şi a Pro România.

Senatul şi Camera Deputaţilor, reunite în şedinţă comună, au dezbătut moţiunea de cenzură intitulată „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democraţiei româneşti”, semnată de 208 parlamentari, iniţiată de social-democraţi după ce, săptămâna trecută, Executivul şi-a angajat răspunderea pe proiectul privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

