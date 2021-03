După mediatizarea cazului de către Ştefania Costache, cea care spune că a fost victima acestei presupuse infracţiuni, tot mai multe femei, foste paciente ale medicului acuzat, au decis să rupă tăcerea. Ştefania Costache a avut curajul să-şi dezvăluie şi identitatea, asumându-şi inclusiv criticile şi invectivele unora de pe reţelele de socializare, care ori nu pricep cât de gravă este situaţia, ori vor să o facă pe interesanţii.

Cert este că Ştefania Costache vrea să meargă până în pânzele albe, pentru ca medicul despre care spune că a drogat-o şi a abuzat-o sexual să fie pedepsit.

Parchetul răspunde: a început urmărirea penală in rem

La întâmpinarea făcută de reporterii de la emisiunea lui Dan Capatos, de pe Antena Stars, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a răspuns: „Referitor la solicitarea dumneavoastră, în urma verificărilor efectuate în evidenţele Parchetului, s-a stabilit faptul că în dosarul penal înregistrat sub numărul 1582/P/2020 se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală, faptă prevăzută şi pedepsită de art.219 alin 2 lit. A Cod penal. În cadrul acestei cauze penale, prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 18.02.2020 s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem” sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală. La acest moment, organele de cercetare penală, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, efectuează cercetări pentru justa lămurire a situaţiei de fapt şi de drept”.

Aşadar, după un an de zile de la depunerea plângerii de către Ştefania Costache, în urma scandalului declanşat de presă, lucrurile au început să se mişte. După un an de zile s-a primit răspuns și de la IML, deși examinarea se făcuse în 2020, așa cum se vede și pe bultetinul publicat în facsimil. Să ne mai mirăm că alte victime, văzând că nu se întâmplă nimic în legătură cu plângerea Ştefaniei, au renunţat să mai depună la rândul lor plângere? Şi abia acum rup tăcerea, pierzându-se astfel timp preţios pentru anchetă şi dispariţia unor probe indubitabile.

În acest moment, aşa cum spune şi comunicatul Parchetului, se cercetează fapta, pentru a se ajunge la autor, care se bucură de prezumţia de nevinovăţie. Medicul dentist nu are în acest dosar, deocamdată, nici un fel de calitate. Nici măcar de martor. A dat doar o declaraţie la poliţie, în care recunoaşte că Ştefania i-a fost pacientă, că acesteia i s-a făcut rău în cabinet, că a dus-o la el acasă cu maşina proprie, unde a lăsat-o să doarmă câteva ore, după care a dus-o la ea acasă. Şi numai pentru acest gest, Colegiul Medicilor Stomatologi ar fi trebuit să-l suspende, deoarece există o procedură clară în situaţia în care unui pacient i se face rău. În niciun caz medicul nu-l duce la el acasă. Ci anunţă salvarea.

Dar lucrurile se pot schimba zilele acestea, în ceea ce priveşte calitatea dentistului în acest dosar.

Rezultatele de la IML sunt pe cale să fie recuperate

Din dorinţa de a dovedi că are dreptate şi medicul stomatolog să plătească pentru faptele sale, dar mai ales să fie oprit să mai comită astfel de fapte, Ştefania Costache şi-a angajat doi avocaţi. Unul dintre ei, avocatul Adrian Cuculis, a declarat în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars că a făcut toate demersurile pentru ca rezultatele toxicologice de la IML să ajungă cât mai repede la dosar. Ele lipseau dintr-un motiv greu de înţeles. Victimei i s-a spus că nu au fost achitate la IML. Pe raport însă se vede mențiunea că au fost achitate și cu ce sumă.

Ştefania Costache s-a dus a doua zi după incident la IML unde i s-au recoltat probe, dar, aşa cum spuneam, rezultatele nu ar fi ajuns la anchetatori.

Reamintim că Ştefania Costache a declarat la poliţie, imediat după incident, că medicul i-a dat nişte substanţe, „cu gust de oţet” – după cum spune ea – (anhidrida acetică, un precursor al heroinei, are gust şi miros de oţet n. r.) despre care i-a spus că sunt anestezice şi pe care a insistat să le înghită, asigurând-o că numai astfel au efectul cel mai bun.

Întrebat de noi despre efectele anestezicelor, medicul stomatolog Adrei Capră, doctorand în stomatologie, ne-a declarat: „Nu există în medicina dentară nici un fel de anestezic pe care pacientul trebuie să îl înghită. Sunt anestezice care se injectează în gingie, sau care se aplică pe mucoasă, sub formă de „puf”-uri. Dozajul se face în funcţie de greutatea pacientului şi de alte afecţiuni pe care eventual le are. Dar, repet, nu există anestezic care să trebuiască să fie înghiţit. Sunt câteva cabinete particulare unde pacientului, la cererea acestuia, i se poate face anestezie generală. Dar asta o face numai medicul anestezist şi tratamentul se desfăşoară apoi sub stricta lui supraveghere. Stomatologul nu are voie să facă anestezie generală, pentru că este depăşire de competenţă.”

Aşadar, medicul de la Policlinica Titan i-a dat Ştefaniei Costache nişte substanțe, pe care a insistat să le îngită. Sigur, nu erau anestezice folosite în stomatologie.

O altă posibilitate de a face rost de halucinogene

Chiar dacă în sângele Ştefaniei Costache nu au fost depistate substanțe interzise, asta nu înseamnă că se închide cazul. Nici al ei, nici al celorlalte victime care au decis să depună plângere la poliţie. Adrian Georgescu, cel de-al doilea avocat al Ştefaniei Costache a lansat şi o nouă ipoteză. El susţine că nu este neapărat necesar ca Ştefania să fi fost drogată cu o „substanţă clasică”, aflată pe lista de substanţe interzise. Există şi combinații de medicamente, legale, care pot fi procurate din farmacie şi care, amestecate, pot avea efectul unui drog. Desigur, aceste substanţe au un regim special. Se eliberează numai pe baza unei reţete verzi, emisă numai de medicul de specialitate, în speţă psihiatrul. Iar soţia medicului dentist acuzat de agresiune sexuală, este chiar medic psihiatru. Aşa că este foarte posibilă și ipoteza ca dentistul, folosindu-se de parafa ei, să fi procurat astfel de medicamente.

Stomatologul este identificat cu aceleași practici şi în altă locație,

Una dintre victimele care au reclamat abuzul sexual al stomatologului, victimă care a ţinut să-şi păstreze anonimatul, declară că a fost supusă unui tratament similar cu cel la care a fost supusă Ştefania Costache. Doar că medicul stomatolog nu avea atunci cabinetul unde îl are acum, în Policlinica Titan (spaţiul este închiriat) ci undeva, într-un apartament situat la parterul unui bloc de pe Şoseaua Ştefan cel Mare. Acum, în acel apartament se află o frizerie. Verificările noastre confirmă însă că înaintea frizeriei, acolo a fost un cabinet dentar şi că în el lucra medicul reclamat. Inclusiv proprietarul frizeriei, dar şi câţiva vecini, îl cunosc.

Asta poate să însemne faptul că acuzatul are acest obicei, de a abuza pacientele. Este aproape imposibil ca două victime să-l identifice, iar una dintre ele să indice un alt loc în care s-a petrecut agresiunea şi să se confirme că acelaşi personaj a lucrat şi acolo.

Ultima oră

Astăzi, 9 martie, însoţită de avocatul Adrian Cuculis, Ştefania Costache a fost la Secţia 14 Poliţie. Era programată să discute cu poliţistul care se ocupă de caz. Nu s-a întâmplat acest lucru. Comandantul secţiei i-a spus că acesta tocmai plecase să discute cu procurorul despre dosarul ei. De asemenea, acelaşi comandant i-a confirmat că astăzi de dimineaţă, doi agenţi de la secţie au plecat la INML pentru a achita contravaloarea analizelor toxicologice.

În jurul orelor 15, de la INML a venit o copie de pe raportul cu rezultatele, datată cu ziua de astăzi. Avocatul Adrian Cuculis a precizat în legătură cu acestea: „CONCLUZII RAPORT MEDICO LEGAL – Stefania nu a fost violată de medicul stomatolog. Asta nu înseamnă că ancheta se închide. Din contra, se vor face şi alte verificări fiindcă sunt alte victime care acuză acte de agresiune sexuală. Numita Costache Doiniţa Ştefania prezintă o dezvoltare somato-psihică adecvată vârstei şi sexului civil. Este orientată temporo-spaţial, auto şi allopsihic. Nu prezintă tulburări psihice. Nu prezintă manifestări clinice specifice unei afectări neuro-motorii la momentul examinării. Nu prezintă leziuni traumatice vechi sau recente la examenul extern, precum nici la nivelul regiunii anale. Prezintă o deflorare completă veche a cărei dată de producere nu mai poate fi precizată în momentul actual. Examenul toxicologic realizat pe probele biologice (sânge şi urină) recoltate de la susnumita nu au pus în evidenţă prezenţa unor substanţe toxice în organism. Examenul serologic nu a pus în evidenţă prezenţa de spermă sau spermatozoizi”.

Totuşi, există martori care au văzut-o pe Ştefania dezorientată şi amețită atunci când a plecat din cabinetul medicului. El însuşi, în declaraţia de la poliţie, spune că a găsit-o pe aceasta nefiind capabilă să-şi parcheze maşina şi că blocase strada. De aceea i-a parcat-o el şi a luat-o în maşina lui.

De asemenea, există cele două colege de apartament cu care locuieşte Ştefania, care afirmă că aceasta a ajuns acasă într-o stare deplorabilă şi că au fost nevoite să anunţe salvarea. Apelul la 112 există. La care se mai adaugă mărturiile celorlalte martore. Care, toate, declară că au plecat confuze din cabinetul medicului, iar unele au secvenţe destul de lungi de timp de care nu-şi mai amintesc.

Chiar și în cazul Ştefaniei există un timp gol. De la ora la care medicul stomatolog a plecat împreună cu ea în maşina sa şi până au ajuns acasă la el, unde a culcat-o în dormitor, există o perioadă de mai bine de două ore, despre care nimeni nu spune nimic. Ştefania nu-şi mai aminteşte, iar medicul nu precizează nimic în declaraţie.