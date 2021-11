A ieșit soarele pe strada Simonei Halep. Răsturnare spectaculoasă de situație în meicul de la Linz

Simona Halep și Jasmine Paolini s-au întâlnit pe terenul de la Linz miercuri, unde au jucat un meci extrem de frumos. În prima partidă a meciului, Simona Halep a fost învinsă cu 4-6, iar începutul celei de-a doua partidă părea să aducă înfrângerea româncei. Atunci când scorul a ajuns la 3-1, jucătoarea noastă a avut parte de o revenire de excepție. Jasmine Paolini nu a mai avut prea multe șanse, meciul aducând victorie pentru Simo cu scorul de 4-6, 7-5, 6-0.

La începutul partidei, Simona Halep a jucat jucat lent, cu serve slabe și neinspirată, însă a doua partidă a venit ca un refresh. Românca a evoluat en fanfare în decisiv, sigură, cu lovituri puternice, inspirată și precisă. Meciul a fost unul extrem de intens, iar Jasmine Paolini a involuat de la un început în forță, la unul extrem de stins.

Calificarea în sferturile de la Linz îi aduce Simonei Halep un premiu de 10,099 de dolari. În plus, Halep va adăuga 110 puncte la totalului său actual de 2467 de puncte, reușind să revină din nou în Top 20 WTA. Jucătoarea de tenis profesionist va urca în clasament cel puțin două poziții, reușind să le devanseze pe Cori Gauff și Elise Merten. Această modificare va avea loc luni, pe 15 noiembrie.

În semifinala din Australia, românca va evolua cu învingătoare din meciul dintre Jaqueline Cristian (100 WTA) și Veronika Kudermetova (32 WTA).

Simona Halep își cere scuze pentru comportamentul din meciul de miercuri de la Linz

Reacțiile nervoase ale jucătoarei de tenis din România sunt la fel de celebre ca și ea. După terminarea meciului și obținerea locului din semifinală, Simo și-a cerut scuze pentru unele gesturi nesportive, menționând faptul că are nevoie atunci când trebuie să își restabilească calmul interior. „Îmi pare rău pentru asta. Nu e frumos, dar uneori am nevoie să fac lucrurile acestea. Am crezut că am șanse să revin, de aceea am luptat până la capăt. Nu m-am dat bătută, aceasta e deviza mea și mă bucur că am putut să o fac în această seară”, a mărturisit românca.

„Sunt foarte ușurată că am putut câștiga acest meci! A fost dificil. Jasmine a jucat atât de rapid și puternic încât nu am avut timp să fac nimic pe teren, la începutul partidei. Apoi însă am încercat să joc puțin slice, să schimb puțin ritmul, iar în final am reușit și am fost mai agresivă. La final, am dominat duelul,” a declarat Simona Halep în interviul preluat de Barbara Schett pe suprafața de joc.