Simona Halep, ultima șansă ca să salveze un an catastrofal din punct de vedere sportiv. Românca, în fața unei mari contraperformanțe

Simona Halep (30 de ani, locul 22 în clasamentul mondial) va încheia la Linz, în Austria, un an competițional mai puțin reușit. Sportiva din Constanța va evolua în cadrul turneului, în runda a doua împotriva Aliaksandrei Sasnovich (Belarus, locul 85 WTA). În prima fază a competiției, adversara Simonei a trecut de franțuzoaica Fiona Ferro, în trei seturi, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-2.

Simona Halep, ultima șansă să mai câștige un turneu de tenis în acest an

Halep și Sasnovich s-au mai întâlnit de două ori până acum, iar scorul este egal, 1-1. Românca s-a impus în primul duel, în 2019, în primul tur la Wimbledon, în drumul spre trofeu, cu 6-4, 7-5. Bielorusa a câștigat, luna trecută, la Indian Wells, în turul al treilea, cu 7-5, 6-4.

La turneul de la Linz, Simona Halep este a doua favorită la câștigarea trofeului. Prima favorită este britanica Emma Răducanu, locul 21 WTA. Competiția este dotată cu premii totale în valoare de 235.238 de dolari și se desfășoară în perioada 6-12 noiembrie.

„Am decis să iau trenul pentru că este o experiență frumoasă. Mereu iau trenul când am ocazia. Ultima dată am fost la Linz în 2012, au trecut mulți ani. Dar este un turneu extraordinar, terenurile și condițiile sunt foarte bune, oamenii sunt drăguți. Am vrut să mai joc în câteva meciuri, să particip la acest turneu frumos.

Fără trofeu în 2021, fapt ce nu s-a mai întâmplat în ultimii 7 ani

Îi iubesc pe fani, mi-au transmis o energie pozitivă de fiecare dată. Chiar și când am pierdut, au fost alături de mine și vreau să le mulțumesc. Aștept să-i văd la meciuri”, a spus Simona Halep înaintea debutului în cadrul competiției din Austria. În acest an, sportiva din Constanța nu a reușit să câștige nicio competiție, motivul fiind legat și de desele accidentări. Începând din 2013, ea reușise să cucerească cel puțin un trofeu. În 2020 și-a trecut în palmares victorii finale la trei turnee.