A fost un an perfect pentru Delia, cu multe milioane în cont. S-a aflat și cum a câștigat averea asta

O performanță financiară pe care foarte puțini artiști din România o pot atinge. Și vorbim despre un an marcat de pandemia de coronavirus, atenție!

Pentru Delia nu a contat atât de mult, iar asta se vede clar în cifrele încasărilor din 2020. Ce-i drept, cântăreața și-a rotunjit veniturile și datorită proiectelor pe care le are la Antena 1.

În plus, datorită notorietății câștigate pe sticlă, ea și-a putut negocia mai bine tarifele pentru concerte și publicitate. Așadar, în anul 2020, Delia Matache a câștigat cu firma ei 9 milioane de lei. Și încă mai are de încasat!

Este vorba despre aproape 2 milioane de lei, bani pe care trebuie să îi recupereze de la partenerii de afaceri și colaboratori, potrivit cancan.ro. Conform sursei citate, La aceste sume se adaugă şi salariul de 100.000 de euro de la emisiunea X Factor.

Delia se simte cel mai bine în pijamale

De asemenea, se calculează și salariul de la iUmor. La final rămân banii câștigați din concerte și evenimente. Pentru o cântare, ea cere între 2.500 și 5.000 de euro.

Totuși, ea nu are prim-planul când vine vorba despre grila de salarizare de la La X Factor. În acest show, Ștefan Bănică Jr. ar avea un salariu de 200.000 de euro. La un moment dat, chiar Delia a recunoscut cine e cel mai bine plătit membru al juriului:

„Ștefan ia cei mai mulți bani. Dani are boala lui Bendeac, se pare, că și ăla e fiert. Mereu mă întreabă cât am dat pe asta, cât am dat pe aia. I-am zis să nu mai fie așa superficial, că poate avea o surpriză. Nu toate lucrurile mele sunt scumpe.

Am fost obligată prin presiuni din partea producătorilor să fiu un pic elegantă, adică să nu vin în pijamale. Eu în rochie nu sunt același om, dacă ceva nu merge bine la emisiune, este pentru că a trebuit să mă îmbrac în rochie.”