Ea susţine în continuare că Luiza şi Alexandra nu sunt moarte.

La ieşirea din sediu DIICOT central, Monica Melencu a spus că nu există probe că Luiza și Alexandra ar fi ucise.

„Eu nu am văzut o probă că cele două fete au fost ucise. Doar declarația lui. Alte declarații sunt contradictorii, și ale familiei. Am citit rând cu rând. Vă garantez că fetele sunt traficate. Nu există dovezi. Am studiat o parte din dosar, o parte e trimis in instanță”, a precizat Monica Melencu.

Mama Luizei a citit timp de 9 ore o parte din dosarul Caracal, potrivit dcnews.ro

