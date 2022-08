A fost semnat Tratatul de bază dintre Guvernul Muntenegrului și Biserica Ortodoxă Sârbă

Tratatul a fost semnat de Patriarhul Serbiei Porfirije și premierul Muntenegrului, Dritan Abazović, în prezența Mitropolitului Muntenegrului și Litoralului Joanikije și ministrul muntenegrean de justiție, Marko Kovač.

Abazović a declarat că este onorat că a semnat Tratatul de bază cu SPC și mulțumit că a încheiat cu demnitate, respectând Constituția și legislația Muntenegrului, un proces care a durat prea mult. „Ideea de a se semna un tratat cu SPC este veche și regret că nu s-a realizat în perioada anterioară. Guvernul Muntenegrului este hotărât să acorde drepturi egale tuturor comunităților religioase” – a declarat Abazović, adăugând că astfel se transmite un mesaj de pace și toleranță, se începe un nou capitol, iar Muntenegru se poate ocupa de alte provocări, dar cu dorința de a construi o societate a dreptății și egalității.

Patriarhul Serbiei Porfirije a declarat că Tratatul de bază era necesar atât statului muntenegrean cât și BPC. „Este important că dumneavoastră respectând Constituția și legile Muntenegrului și noi, respectând Constituția și legile Muntenegrului, nu am dorit nimic mai mult decât un muntenegrean simplu și nici nu am avut ambiții de a obține mai mult decât alte comunități religioase, dar logic, nu am fi putut accepta mai puțin decât atât” – a spus Patriarhul Serbiei. Porfirije a salutat cetățenii Muntenegrului, subliniind „că de-a lungul secolelor am avut atâtea în comun și ar fi un adevărat lux să pierdem vremea pe ce ne diferențiază și să potențăm diferențele”.

RTS: Reacțiile partidelor la semnarea Tratatului de bază dintre Guvernul Muntenegrului și Biserica Ortodoxă Sârbă

După semnarea Tratatului de bază dintre Guvernul Muntenegrului și Biserica Ortodoxă Sârbă (SPC), Partidul Popular Socialist, parte a guvernului minoritar din Muntenegru, a transmis că în sfârșit s-a realizat o prioritate a partidului. SNP a mulțumit premierului Muntenegrului, Dritan Abazović, pentru hotărârea și perseveranța cu care a încheiat acest proces. „În acest fel, SNP a îndeplinit o promisiune dată credincioșilor SPC din Muntenegru și alegătorilor, atunci când a hotărât să facă parte dintr-un guvern minoritar. Încă o dată am demonstrat că SNP își respectă cuvântul și niciodată nu o să ne dezamăgim cetățenii” – a transmis SNP.

Partidul Democrat al Socialiștilor (DPS) al președintelui Muntenegrului, Milo Djukanović, a anunțat că imediat va începe procedurile pentru inițierea și adoptarea unei moțiuni de cenzură. DPS a comunicat că moțiunea de cenzură trebuie votată de toți cei care consideră că actuala putere executivă s-a comportat iresponsabil față de interesele naționale ale Muntenegrului. DPS și-a exprimat convingerea că după formarea noului Guvern muntenegrean, Tratatul de bază va fi suspendat. „Tratatul semnat este anticonstituțional și va fi suspendat imediat după formarea noului Guvern” – a transmis DPS.

Mișcarea civică URA a premierului Muntenegrului, Dritan Abazović, a comunicat că nu este îngrijorată de anunțul DSP privind depunerea unei moțiuni de cenzură, deoarece nemulțumiții nu vor avea majoritate. „Nu vor avea majoritate, deoarece considerăm că Parlamentul Muntenegrului și partidele care îl compun vor ști să facă diferența între o politică responsabilă și rațională și intoleranță și extremism” – a comunicat URA, adăugând că „s-a rezolvat o problemă de decenii, căreia i s-a acordat nejustificat o prea mare importanță”.(www.rts.rs; traducere RADOR)