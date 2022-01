A fost răpus de o boală nemiloasă omul care a organizat un eveniment legendar pentru o generație

A murit, la vârsta de 77 de ani, o legendă a domeniului muzical, impresarul Michael Lang, unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la organizarea celebrului festival Woodstock din 1969.

El și-a trăit ultimele momente ale vieții într-o clinică de oncologie din New York, acolo unde a fost internat din cauza unei forme rare de limfom, potrivit mai multor relatări ale presei.

Michael Lang a contribuit decisiv la organizarea festivalului Woodstock

Alături de partenerii săi, Artie Kornfeld, Joel Rosenman şi John P. Roberts, Lang a fost creierul din spatele festivalului Woodstock, eveniment care, la sfârşitul anilor 1960, a adus peste 400.000 de oameni la o fermă din Bethel, New York, pentru a asculta artişti precum Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane şi Santana.

Intitulat „Trei zile de pace şi muzică”, festivalul este considerat unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din istoria modernă.

Într-un interviu acordat revistei Rolling Stone în 2009, Lang a declarat că Woodstock a fost un „moment de speranţă” într-o perioadă foarte întunecată pentru Statele Unite, marcată de Războiul din Vietnam, de lipsa de reacţie a guvernului şi de multe probleme legate de drepturile omului.

A vrut să reediteze marele eveniment, 50 de ani mai târziu, dar nu a mai putut

Antreprenorul muzical a fost implicat în organizarea celei de-a doua ediţii a Woodstock din 1994, care a reunit artişti din formaţia originală, precum Joe Cocker şi Grateful Dead, cu artişti mai moderni, precum Red Hot Chili Peppers, Green Day, Aerosmith şi Metallica.

Succesul de atunci l-a determinat pe Lang să facă presiuni pentru un nou Woodstock în anul 1999, pentru a marca a 50-a aniversare a Woodstock-ului inițial, dar demersul a fost în cele din urmă abandonat din cauza unor probleme financiare şi a dificultăţii de a asigura un loc de desfăşurare, conform Agerpres.

În afară de organizarea de festivaluri, Lang a fost managerul unor artişti şi a fondat Just Sunshine Records, care a lansat discuri semnate de Karen Dalton şi Betty Davis, printre alţii.