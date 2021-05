Tristul anunț a fost făcut de Ministerului ecuadorian al Mediului. Arcul natural de pe insulele Galapagos se afla la mai puțin de o milă distanță de Insula Darwin, care a fost botezată astfel în amintirea renumitului biologul englez Charles Darwin.

Podul natural de piatră, care amintea de un arc de triumf, s-a prăbușit în ocean, lăsând în urmă cei doi piloni.

Minunile Insulelor Galapagos

Zona în care se afla Arcul lui Darwin este renumită pentru oportunitățile sale. E o zonă pentru scufundări și observarea rechinilor-balenă, a rechinilor ciocan, a broaștelor țestoase verzi, a delfinilor și a broaștelor țestoase uriașe.

Insulele Galapagos sunt parte a Patrimoniului Mondial UNESCO. Sunt renumite atât pentru nivelul neobișnuit de ridicat de biodiversitate, dar și pentru că i-au inspirat lui Charles Darwin faimoasa teorie a evoluțuiei prin selecție naturală.

Arhipelagul este alcătuit din 234 de insule și stânci și se află în Oceanul Pacific, la aproximativ 563 de mile de coasta Ecuadorului.

DiCaprio donează milioane de dolari pentru salvarea insulelor

Actorul Leonardo DiCaprio a dezvăluit că va dona 43 de milioane de dolari pentru refacerea insulelor Galapagos.

Donațiile vor finanța proiecte, inclusiv eforturi de restaurare a insulei Floreana, care găzduiește 54 de specii amenințate, dar și reintroducerea a 13 specii dispărute la nivel local.

Banii vor finanța, de asemenea, pentru un program de reproducere în captivitate și alte activități pentru a preveni dispariția iguanei roz și pentru a implementa măsuri de protejare a resurselor marine din Galapagos.

„Când am călătorit în Insulele Galapagos, m-am întâlnit cu Paula Castaño și alți eroi ai mediului în Ecuador, care lucrează zi de zi pentru a salva unul dintre locurile de neînlocuit de pe planeta noastră. În întreaga lume, sălbăticia se restrânge. cade. Am degradat trei sferturi din locurile sălbatice și am împins mai mult de un milion de specii în pragul dispariției.

Mai mult de jumătate din zonele sălbatice rămase ale Pământului ar putea dispărea în următoarele câteva decenii dacă nu acționăm decisiv”, a declarat actorul, citat de Daily Express.