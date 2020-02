Este vorba de bancherul Matei Păun, despre care ciao.ro relatează că împarte același acoperiș cu o stilistă din România.

„Pentru că dragostea a fost atât de mare, cei doi nu au mai pierdut timp cu tatonări, și au trecut direct la fapte. Influencerița, putem să-i spunem așa, s-a mutat deja în casa lui din centrul Capitalei, iar de-atunci milionarul este numai un zâmbet”, potrivit Ciao.ro.

Potrivit unor surse apropiate anturajului lui Nicușor Dan, unul dintre oamenii pe care i-a ținut aproape și pe care se bazează în această luptă este Matei Păun, bancherul de investiții care a condus în 2016 campania USR.

La începutul anului 2019, Păun a ridicat un fond de investiții – Black Sea Fund I – cu o capitalizare de aproape 43 de milioane de euro, alături de alți trei investitori – Arin Ion, Adrian Vasile (cu poziții anterioare la Țiriac Holdings și Rompetrol) și Cornel Fumea. Matei Păun este și fondatorul băncii de investiții BAC Investments, cu operațiuni în România, Bulgaria, Serbia, Macedonia și Belarus.

În 2016, mai multe articole din presă au speculat legături cu Rusia, unul dintre argumente fiind faptul că în anii ’90, viaţa şi job-ul l-au dus pe Păun la Moscova, într-o perioadă în care se puneau bazele noilor miliardari ruşi pe ruinele fostului imperiu sovietic.

Păun a mai ținut prima pagină a ziarelor la finalul lui 2016, după ce Sergiu Moroianu, soțul lui Clotilde Armand a lansat în spațiul public, după alegerile locale, acuzații grave la adresa acestuia –„S-au comis abuzuri și greșeli din partea „echipei de comunicare/campanie” coordonate de Matei Păun. Venit la USB inițial ca voluntar, Păun urmează să fie plătit cu o sumă consistentă. (…) Matei Păun este un personaj controversat. Nu știm unde și pentru cine a lucrat, ce avere și surse de venit are, nici măcar ce cetățenie are. Păun este susținut în USR de Roxana Wring, apropiată de ONG-urile din rețeaua Soros. (…) Păun a purtat în privat discuții cu PNL în numele USR, afectând grav imaginea de independentă a USR fată de partidele corupte din fosta USL. In urma acestor discuții, Păun a încercat să o determine pe Clotilde să „atace” la TV niște membri PNL al căror nume ea nici măcar nu-l cunoștea, în scopul de a ajuta anumite facțiuni din PNL să-și regleze conturile. In urma refuzului primit, Păun a filtrat invitațiile Clotildei la TV în perioada campaniei electorale, neinformând-o când era invitată (în campanie CNA impune televiziunilor să se coordoneze cu partidele)”, scria Moroianu pe Facebook la acel moment.