Conform cotidianului Bună Ziua Iaşi, Costel Feraru a reprezentat oraşul Ia festivaluri din toată lumea, dar de aproape o lună a ajuns să cânte pe stradă.

Conform bzi.ro, situaţia lui a devenit mai delicată de la începutul anului, când a rămas fără un loc de muncă.

Ţambalagiul şi-a consumat ultimele economii pentru a se întreține în perioada pandemiei de coronavirus, dar a ajuns repede la fundul sacului.

Fost profesor de țambal la Palatul Copiilor din Iași, acesta a cântat de-a lungul carierei sale la petrecerile celor mai cunoscute localuri din zona Moldovei.

De asemenea, el a cântat şi în alte orașe din ţară şi străinătate, dar „dragostea pentru orașul natal I-a adus mereu înapoi”.

La 62 de ani, el cântă la țambal pe strada Lăpuşneanu şi de abia strânge banii de chirie.

De vină este pandemia, care l-a lăsat fără loc de muncă și colaborări în acest an, iar banii de la trecători de abia îi ajung în unele zile să își asigure o masă caldă.

„Pe 8 martie, un prieten m-a rugat să cânt la un eveniment și la câteva zile a fost dată starea de urgenţă.

După, nu am mai avut unde să lucrez și am fost nevoit să mă întrețin până în iulie din banii pe care am reușit să îi pun deoparte.

Dacă ar trece această perioadă de pandemie aș avea unde să mai lucrez, fiindcă ar fi mai multe evenimente.

În felul acesta este foarte greu să mă întrețin. Acum că și economiile s-au terminat, am fost nevoit să găsesc o soluție.

Aşa că, la începutul lunii iulie am fost la primărie și am primit autorizație să cânt în acest spațiu. Este greu, nu se câștigă mult, de multe ori nu câştig nici pentru masa de peste zi”, a povestit Costel Feraru.

„Avea doar 9 ani când a învățat primele note muzicale la țambal în cadrul Palatului Copiilor din Iași. De la vârstă de 15 ani până la 17 ani a cântat pentru Orchestra UTC, care a aparținut de Casă de Cultură a Studenților din Iași.

A mai studiat timp de un an la Școala Populară de Arte instrumentul său de suflet, țambalul.

Cei de la Ansamblul Folcloric Doina Carpaților l-au luat în echipă până când a fost nevoit să facă armata. În anul 1978 a început armata la Ploiești.

În cadrul orchestrei armatei a cântat mai bine de un an. Deși i s-a propus un loc de muncă în orchestra de la Casa Armatei Ploiești, Costel Feraru a ales sä revină în orașul sau natal.

Și-a continuat activitatea în Iași, în Ansamblul Doina Carpaţilor, alături de care a participat la festivaluri în toată lumea, aproape 10 ani”, mai arată bzi.ro.