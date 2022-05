A 77-a zi de război. Trădătorul de la Harkov. Primul soldat rus judecat pentru crime de război. Cu fiecare nou Bucha, Ucraina renunță la negocieri. FOTO/UPDATE

UPDATE 8: Nouă persoane au fost rănite de bombardamentele rusești din regiunea Mykolaiv în ultimele 24 de ore.

Potrivit lui Hanna Zamazieieva, șefa Consiliului Oblastului Mykolaiv, un total de 159 de persoane rănite de atacurile rusești sunt în prezent tratate în spitalele din Mykolaiv.

UPDATE 7: Ocupanții ruși blochează aprovizionarea cu gaze naturale a oblasturilor Luhansk, Donețk.

Potrivit lui Serhiy Makogon, șeful operatorului sistemului de transport de gaze din Ucraina, forțele rusești au blocat conductele care transportă gaze din zonele ocupate de Rusia către cele controlate de Ucraina.

UPDATE 6: Rușii distrug al doilea spital subteran de la Azovstal.

Comandantul adjunct al regimentului Azov, Maksym Zhorin, a declarat că rușii au distrus instituția medicală, privând și mai mult soldații de asistență medicală. Chiar și cei cu răni minore mor încet din cauza condițiilor precare, a adăugat el.

UPDATE 5: Ziarul ucrainean Kyiv Independent transmite că toți civilii au fost evacuați din Azovstal.

Pe 9 mai, guvernatorul regiunii Donețk, Pavlo Kyrylenko, a informat că 100 de civili au rămas în uzina Azovstal din Mariupol, regiunea Donețk.

Pe 11 mai, ofițerul regimentului Azov, Ilya Samoilenko, nu a putut confirma informația despre cei 100 de civili în timpul unui interviu acordat Sky News, spunând că „din câte știe”, toți civilii au fost evacuați de la Azovstal.

UPDATE 4: Ministrul adjunct al Apărării din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat în timpul unei conferințe de presă că, dacă ar exista cel puțin o oportunitate de a debloca Mariupol, „conducerea țării ar folosi-o”. Momentan însă, acest lucru nu este posibil.

UPDATE 3: Anchetatorii găsesc documente care implică faptul că Rusia a plănuit să ocupe întreaga Ucraină.

Biroul de Stat de Investigații a informat că a găsit documente militare rusești în Trostianets, regiunea Sumy, care implică faptul că Moscova a planificat inițial să ocupe întreaga Ucraină.

UPDATE 2: Procuratura Generală a transmis că a finalizat prima anchetă privind o crimă de război. Este vorba despre cazul în care comandantul rus al diviziei a 4-a de tancuri este acuzat de uciderea unui civil în regiunea Sumy. Procesul de judecată începe.

UPDATE 1: Potrivit Biroului de Investigații de Stat din Ucraina, un polițist din regiunea Harkov suspectat de colaborare cu Rusia, se află în arest.

Agentul de poliție a furnizat Serviciului Federal de Securitate al Rusiei informații despre armata ucraineană. El este suspectat de trădare și ar putea fi condamnat la închisoare pe viață.

Știre inițială: Războiul din Ucraina continuă. Harkov se află sub focurile grele ale armatei ruse, în zonă având loc „lupte crâncene”, potrivit guvernatorului regional Oleg Synegubov. Orașul este al doilea cel mai mare din Ucraina, ca mărime, și a fost ținta unor bombardamente intense de la începutul războiului.

După ce oficialii ucraineni au transmis anterior că trupele lor au recucerit unele localități din apropierea orașului, guvernatorul regional a anunțat că forțele armate ruse au plasat „capcane mortale” în zonă. Oleg Synegubov a îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi, în loc să se „grăbească spre așezările eliberate” de sub ocupația rușilor.

„Inamicul este insidios și face totul pentru a răni cât mai mulți civili ucraineni. Datorită operațiunilor ofensive de succes ale trupelor ucrainene, au fost eliberate mai multe localități din apropiere de la forțele rusești. Astfel, inamicul a fost alungat și mai departe de Harkov, iar ocupanții au avut și mai puține oportunități de a trage asupra centrului regional”, a transmis guvernatorul regional Oleg Synegubov, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Destroyed #Russian tank on the side of the road near #Kharkiv. pic.twitter.com/XRvaQr4MjO

— NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2022