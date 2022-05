A 70-a zi de război. Plouă cu rachete în Ucraina. În Mariupol, se pregătește o paradă. Incendiu puternic într-o zonă industrială din Rusia. VIDEO/UPDATE

UPDATE 16: Marea Britanie a interzis toate exporturile de servicii către Rusia, în contextul în care au fost anunțate noi sancțiuni împotriva a 63 de persoane și organizații. Măsurile, anunțate de ministrul britanic de externe, Liz Truss, vor prevedea întreruperea accesului Rusiei la serviciile de contabilitate, consultanță în management și relații publice din Marea Britanie.

Potrivit guvernului britanic, Rusia este „foarte dependentă” de companiile de servicii din țările occidentale, iar tăierea serviciilor britanice va reprezenta 10% din importurile rusești în sectoarele afectate.

„A face afaceri cu regimul lui Putin este falimentar din punct de vedere moral și ajută la finanțarea unei mașini de război care provoacă suferințe de nedescris în Ucraina. Tăierea accesului Rusiei la serviciile britanice va pune mai multă presiune asupra Kremlinului și, în cele din urmă, va contribui la asigurarea eșecului lui Putin în Ucraina”, a declarat ministrul Truss.

Guvernul a anunțat, de asemenea, 63 de noi sancțiuni, inclusiv interdicții de călătorie și înghețarea activelor pentru persoanele care au legătură cu radiodifuzorii și ziarele rusești, precum și sancțiuni împotriva organizațiilor mass-media tradiționale.

Printre cei sancționați se numără angajați ai Channel One, o importantă televiziune de stat din Rusia, precum și corespondenți de război încorporați în forțele rusești din Ucraina. Organizațiile, inclusiv radiodifuzorul de stat, All Russia State Television and Radio Broadcasting, vor fi, de asemenea, sancționate.

Alte companii media sancționate includ InfoRos, o agenție de știri care răspândește „dezinformări destabilizatoare despre Ucraina”; SouthFront, un site de dezinformare; și Fundația pentru Cultură Strategică, un jurnal online care răspândește dezinformări despre invazie.

UPDATE 15: În zona industrială a orașului Dzerjinsk (regiunea NizhnyNovgorod, Rusia), o cisternă cu solvent a luat foc, informează agenția de presă Nexta.

In the industrial zone of the city of #Dzerzhinsk (#NizhnyNovgorod region, #Russia), a tanker with solvent is on fire. pic.twitter.com/HoDYVKBFKw — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2022

UPDATE 14: Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, spune că acțiunea punitivă, care include o eventuală interdicție totală a importurilor de petrol rusesc, este o armă cu „două tăișuri”.

„Costul acestor sancțiuni pentru cetățenii Europei va crește pe zi ce trece”, a spus el.

Peskov spune că Kremlinul analizează „diverse opțiuni” pentru răspunsul său la noile sancțiuni.

UE reprezintă aproape jumătate din exporturile de țiței și produse petroliere ale Rusiei.

UPDATE 13: Patru rezervoare cu produse petroliere de 5.000 de tone fiecare sunt în flăcări, la Makiivka, regiunea Donetsk, unde s-a raportat anterior că arde un depozit de petrol.

More footage from the oil depot in #Makiivka. pic.twitter.com/6DSWtDcbJj — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2022

UPDATE 12: Serviciile secrete ucrainene de informații raportează că ocupanții ruși pregătesc o paradă în Mariupol. În acest scop, ei îndepărtează urgent molozul și curăță străzile de cadavre și obuze neexplodate.

Sprijin militar pentru Republica Moldova

UPDATE 11: Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui sprijin militar pentru Moldova, în încercarea de a evita extinderea războiului la vecinul Ucrainei. Aflat într-o vizită în capitala moldovenească Chișinău, președintele Consiliului European, Charles c, a declarat că UE analizează modul în care ar putea consolida forțele armate ale țării.

Comentariile sale au fost făcute după seria de explozii inexplicabile de săptămâna trecută în Transnistria – o regiune separatistă controlată de Rusia, care face parte din Moldova. Acestea au generat temeri că conflictul s-ar putea extinde.

Rapoarte recente bazate pe surse de informații ucrainene au sugerat că Rusia ar putea ataca Moldova pentru a încerca să își consolideze ofensiva în sud-vestul Ucrainei.

Europa „a luat-o puțin razna”

UPDATE 10: Europa va continua să cumpere petrol rusesc prin intermediul țărilor terțe, după ce UE va introduce un embargo în acest sens, prezice un oficial rus. Înaltul deputat Vladimir Dzhabarov a declarat pentru agenția de știri de stat RIA Novosti că liderii europeni „au luat-o puțin razna”.

„Ei spun că nu vom cumpăra petrol de la noi. Ei bine, nu-l cumpărați, noi nu vi-l dăm cu forța. Îl veți cumpăra în continuare, doar că prin țări terțe. Petrolul nostru este același, doar că este mai scump”, a spus el.

UPDATE 9: Un depozit de petrol în apropiere de Makiivka, regiunea Donetsk, ocupată de ruși, este în flăcări. Potrivit postului de știri NEXTA, incendiul a izbucnit după ce rachetele au lovit instalația.

The oil depot at #Makiivka was allegedly hit by missiles. pic.twitter.com/FIeWDYNj4g — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2022

Depozitul de petrol se află în apropierea orașului Makiivka, ocupat de Rusia, în estul regiunii Donețk din Ucraina. Între timp, Rusia și-a concentrat tot mai mult eforturile militare în estul țării.

UPDATE 8: Ursula von der Leyen a declarat că Vladimir Putin al Rusiei a vrut să șteargă Ucraina de pe hartă și nu va reuși, iar țara sa se scufundă.

„Vrem ca Ucraina să câștige acest război”, a spus ea. Von der Leyen a declarat că producția economică a Ucrainei va scădea cu 35%-50% în 2022 și că va avea nevoie de 5 miliarde de euro pe lună doar pentru a continua să meargă.

„Trebuie să ne facem și noi partea noastră”, a mai spus președintele CE.

UPDATE 7: Douăsprezece atacuri rusești au fost respinse de forțele ucrainene în regiunile estice Donețk și Luhansk în ultimele 24 de ore, anunță Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Forțele rusești au efectuat, de asemenea, atacuri în zona Popasna, unde continuă luptele, a mai transmis Statul Major, adăugând că în Mariupol Rusia a continuat să lanseze atacuri aeriene și să tragă asupra pozițiilor sale din zona oțelăriei Azovstal.

Rusia și-a concentrat tot mai mult eforturile militare în estul Ucrainei.

Belarus organizează exerciții militare în nordul Ucrainei

UPDATE 6: Belarus, un aliat apropiat al Rusiei și vecin al Ucrainei la nordul acesteia, a început exerciții militare la scară largă – un potențial motiv de alarmă în Ucraina.

Ministerul belarus al Apărării a transmis că exercițiile au implicat testarea pregătirii de luptă a vehiculelor armatei sale, dar a adăugat că exercițiul nu reprezintă o amenințare pentru vecini. Cu toate acestea, Ucraina va urmări îndeaproape Belarusul.

Când Rusia a lovit nordul Ucrainei, inclusiv capitala Kiev, în urmă cu câteva săptămâni, oficialii ucraineni au afirmat că unele dintre rachete păreau să provină din partea belarusă a graniței.

UE va aplica 4 tipuri de sancțiuni Rusiei

UPDATE 5: Președintele Comisiei Europene a oferit detalii despre un al șaselea pachet de sancțiuni care urmează să fie convenit în zilele următoare. Ea a enumerat patru tipuri distincte de sancțiuni:

împotriva ofițerilor militari ruși de rang înalt care au comis crime de război la Bucha și Mariupol: „Știm cine sunteți, nu veți scăpa cu asta”;

împotriva Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, care urmează să fie deconectată de la sistemul de transferuri bancare SWIFT;

împotriva a 3 mari televiziuni rusești de stat, care urmează să fie deconectate de la UE prin cablu, satelit sau internet.

Ursula von der Leyen a declarat că UE anunță, de asemenea, încetarea dependenței sale de petrolul rusesc.

UPDATE 4: Uniunea Europeană propune o interdicție asupra petrolului rusesc, potrivit președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„În sfârșit, propunem acum o interdicție asupra petrolului rusesc. Să fie clar: nu va fi ușor. Dar trebuie pur și simplu să lucrăm în acest sens. Ne vom asigura că vom elimina treptat petrolul rusesc într-un mod ordonat. Pentru a maximiza presiunea asupra Rusiei, minimizând în același timp impactul asupra economiilor noastre”, a transmis Ursula von der Leyen.

Președintele CE vorbește în Parlamentul European despre un al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Ucraina lovește pozițiile rusești de pe Insula Șerpilor

UPDATE 3: Într-o înregistrare video postată pe Facebook la 3 mai, Comandamentul Operațional Ucrainean de Sud a raportat că a lovit cu o dronă Bayraktar-2 două poziții militare rusești pe Insula Șerpilor, ocupată temporar de Rusia.

UPDATE 2: Rusia fură 400.000 de tone de cereale din teritoriile ocupate temporar de Ucraina. Taras Vysotsky, prim adjunct al ministrului agriculturii, a declarat că, dacă furtul continuă, regiunile ar putea trece prin foamete.

Potrivit lui Vysotsky, totalul se ridică la aproximativ o treime din toate stocurile de cereale din regiunile ocupate temporar din regiunile Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk și Luhansk.

UPDATE 1: Tehnicienii de explozibili intenționează să finalizeze inspecția în regiunea Kiev până la sfârșitul lunii mai.

Aproximativ 8.000 de hectare au fost deja inspectate pentru mine rusești și capcane, potrivit lui Oleksandr Pavliuk, guvernatorul regiunii Kiev.

Știre inițială: Războiul din Ucraina continuă. Președintele Volodymyr Zelensky a confirmat că 156 de persoane care au fost evacuate cu succes de la uzina Azovstal din Mariupol au ajuns în Zaporizhzhia. Alți 200 de civili erau încă blocați sub complexul siderurgic și aproximativ 100.000 de persoane au rămas în oraș, a declarat primarul din Mariupol, Vadym Boichenko.

Trupele rusești au continuat să bombardeze și au încercat să ia cu asalt combinatul siderurgic Azovstal, încălcând acordurile de încetare a focului, potrivit declarațiilor președintelui Volodymyr Zelensky. Patru coridoare umanitare sunt planificate de la Mariupol până în orașul ucrainean Zaporizhzhia și pentru ziua de miercuri – „dacă situația de siguranță o va permite” -, a anunțat vicepremierul ucrainean, Iryna Vereshchuk.

Civilii din Mariupol vorbesc despre teroarea de la Azovstal

Supraviețuind în tuneluri, gătind la lumina lumânării și amenințați de forțele rusești, civilii evacuați din uzina de la Mariupol au mărturisit pentru presa internațională că au crezut că nu vor mai ieși niciodată de acolo. Întinzându-se pe o suprafață de 11 kilometri pătrați, uzina Azovstal este un labirint de linii de cale ferată, depozite, cuptoare de cărbune, fabrici, coșuri de fum și tuneluri considerate ideale pentru războiul de gherilă.

Teroarea din timpul petrecut la oțelărie a fost proaspătă pentru Elyna Tsybulchenko, 54 de ani, care obișnuia să lucreze pe șantier la controlul calității. Tsybulchenko a căutat adăpost acolo după ce bombardamentele i-au distrus casa, iar apa se scurgea în oraș, însă chiar și obținerea apei în interiorul uzinei presupunea riscuri imense.

„Au bombardat în fiecare secundă… totul se cutremura. Câinii lătrau și copiii țipau… Dar cel mai greu moment a fost atunci când ni s-a spus că buncărul nostru nu va face față unei lovituri directe. Am înțeles că va fi doar o groapă comună și că nimeni nu ne va putea salva sub foc. Ar fi fost imposibil să ne salvăm”, a spus civila evacuată.

„Dacă ar fi lovit adăpostul, toți am fi fost terminați”

„Nu vă puteți imagina cât de înspăimântător este când stai în adăpost, într-un subsol umed și umed, care se cutremură mereu. Ne rugam la Dumnezeu ca rachetele să zboare deasupra adăpostului nostru, pentru că dacă ar fi lovit adăpostul, toți am fi fost terminați.

Pentru a găsi apă trebuia să ne deplasăm printre clădiri. Bărbații au făcut asta pentru noi, inclusiv tatăl meu. A fost rănit, dar slavă Domnului că nu a fost fatal. (…)

Noi personal am încercat să evacuăm de trei ori. O dată, toată lumea a ieșit și au început împușcăturile. Armistițiul a fost rupt. Și, bineînțeles, după aceea, am fost foarte precauți. Am crezut că am fost lăsați în urmă. Dar, în cele din urmă, s-a dovedit că nu era adevărat”, a povestit Elyna Tsybulchenko pentru Associated Press.

Luptele se intensifică în estul Ucrainei

Luptele se intensifică în estul țării, unde forțele rusești lovesc din ce în ce mai multe ținte. Atacurile de marți seară din regiunea Donetsk au fost soldate cu 21 de civili uciși și alți 27 răniți, potrivit guvernatorului regional. Pavlo Kyrylenko a declarat că acesta este cel mai mare bilanț zilnic al victimelor din regiune de la un atac de luna trecută asupra unei gări din orașul Kramatorsk, care a ucis 50 de persoane.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, Rusia a desfășurat 22 de grupuri tactice de batalioane în apropiere de Izium, în regiunea Harkov din est, în încercarea de a avansa de-a lungul axei nordice a Donbasului. Serviciul britanic de informații a transmis că, în ciuda faptului că se luptă să facă față apărării ucrainene, Rusia intenționează „foarte probabil” să avanseze dincolo de Izium pentru a captura orașele Kramatorsk și Severodonetsk.

„Capturarea acestor localități ar consolida controlul militar rusesc asupra Donbasului de nord-est și ar oferi un punct de pregătire pentru eforturile lor de a tăia calea forțelor ucrainene din regiune”, au transmis autoritățile din Marea Britanie.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/IvoOTjNz8D 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/H0y9RFbaM7 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 4, 2022

Forțele armate au eliberat satul Molodova din Harkov

Desfășurarea celor 22 de grupuri tactice de batalioane în regiunea Harkov vine chiar după ce forțele armate ucrainene au realizat o contraofensivă de amploare la est de oraș. Un înalt oficial american din domeniul apărării a raportat că forțele ucrainene au împins forțele rusești la aproximativ 40 km spre est, iar alte rapoarte coroborează acest raport, arătând că forțele ucrainene au eliberat așezarea Staryi Saltiv. Forțele rusești s-ar fi retras în direcția Volchansk, în apropiere de frontiera de stat rusă.

Consilierul ministrului ucrainean de interne Anton Herashchenko a declarat că forțele ucrainene au eliberat satul Molodova, în apropiere de Staryi Saltiv.

„Este probabil ca forțele ucrainene să fi eliberat mai multe așezări de-a lungul autostrăzii T2104, pe baza rapoartelor din 1 mai potrivit cărora au avut loc lupte în așezările adiacente autostrăzii din Khotomlya, Shestakove, Staryi Saltiv, Molodova și Peremoha”, a transmis Institutul pentru Studiul Războiului.

Ucrainenii atacă pozițiile rusești din Oleksandrivka

De asemenea, armata ucraineană a eliminat o serie de vehicule militare rusești în Oleksandrivka, la sud-est de Izium, ocupat de ruși, arată o înregistrare video publicată recent de forțele armate ucrainene. Forțele armate nu au dezvăluit unde sau când a fost făcută înregistrarea video, însă în urma geo-localizării sale, s-a dovedit a fi filmată în Oleksandrivka, un mic sat din regiunea Donetsk.

#Ukrainian Armed Forces dismantled a convoy of #Russian occupiers with ammunition and fuel in Kharkiv region, 5 Kanal reports. pic.twitter.com/4M4moBo9Nd — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2022

Datele senzoriale prin satelit ale Sistemului de informații despre incendii pentru gestionarea resurselor de la NASA au detectat o serie de incendii în sat și în jurul regiunii, începând cu 27 aprilie. În înregistrarea video realizată cu drona, apar mai multe vehicule militare rusești în flăcări.

10 morți, în urma unor lovituri asupra unei fabrici de cocs

Tot în regiunea Donetsk au fost lansate mai multe lovituri asupra unei fabrici de cocs.

Poliția Națională a Ucrainei a făcut publice o serie de fotografii cu bagaje ale unui grup de muncitori care se urcaseră într-un autobuz după ce își terminaseră tura de lucru. Aceștia au fost atacați de ruși.

Cel puțin 10 persoane au murit.

Un soldat rus ar fi spus că în Ucraina s-au pierdut mai multe vieți decât în 4 ani de lupte în Cecenia

Forțele ruse au pierdut mai multe vieți în Ucraina decât în patru ani în Cecenia, a declarat un soldat rus într-un clip audio despre care Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) susține că este o comunicare interceptată între soldat și prietenul său. Autenticitatea înregistrării audio nu a putut fi verificată. SBU nu a oferit mai multe detalii despre soldatul care vorbește în fișierul audio sau despre modul în care a fost interceptat.

În înregistrarea audio, soldatul rus își exprimă nemulțumirea că membrii de elită ai RosGvardia, Garda Națională a lui Vladimir Putin, și OMON, Forța Specială de Poliție, au părăsit Ucraina.

„Sunt (…) de inutili. Se întorc pentru că fac scenete că nu vor să continue să meargă. Toți acești luptători (…) fabuloși din forțele speciale pe care îi aveam, toți s-au retras, au fugit d******i în Rusia și refuză să continue să meargă mai departe. Chiar și unitățile de elită ale inamicului nu pot rezista presiunii apărătorilor ucraineni”, a spus soldatul.

Numărul exact al trupelor rusești care au fost ucise în Ucraina rămâne neclar. În martie, oficialii NATO au afirmat că până la 15.000 de soldați au murit în lupte. Guvernul rus nu a furnizat actualizări. Cu toate acestea, la jumătatea lunii martie, tabloidul rusesc Komsomolskaia Pravda a publicat – apoi a retras ulterior – un raport potrivit căruia Ministerul rus al Apărării ar fi înregistrat 9.861 de morți din cadrul forțelor armate ruse în război.

Șase gări din Ucraina, bombardate de ruși

În ceea ce privește structura feroviară, Rusia a tras un tir de rachete asupra mai multor regiuni din Ucraina. Aproximativ 18 rachete rusești au lovit situri de infrastructură din întreaga țară. Rapoartele preliminare sugerează că cel puțin alte opt rachete au fost doborâte de apărarea antiaeriană a Ucrainei, a precizat armata.

Au fost raportate mai multe morți și răniți. Forțele rusești au lovit șase gări din centrul și vestul Ucrainei și au provocat întârzieri, a declarat șeful companiei feroviare ucrainene de stat Ukrzaliznytsia, Oleksandr Kamyshin. Alte situri de infrastructură, cum ar fi stații de pompare și substații electrice, au suferit, de asemenea, pagube.

Printre regiunile vizate se numără regiunea Zakarpattia, cea mai vestică, care se pare că a suferit primul atac direct al Rusiei din istorie. Administrația regională a raportat că o substație electrică a fost lovită în orașul Volovets. Guvernatorul Zakarpattia, Viktor Mykyta, a declarat că autoritățile încă clarifică informațiile privind răniții și posibilele victime ale atacului.

Tiruri de rachete lansate din Marea Caspică

În regiunea învecinată Lviv, guvernatorul Maksym Kozytskyi a declarat că Rusia a tras cinci rachete care vizau regiunea, iar două dintre ele au fost doborâte de apărarea aeriană a Ucrainei. El a informat locuitorii că un atac cu rachete rusești a avariat trei substații electrice din Lviv.

Ca urmare, unele părți ale orașului Lviv au fost deconectate de la alimentarea cu energie electrică și apă, a declarat primarul din Lviv, Andriy Sadovyi. El a adăugat că trei stații de pompare au rămas, de asemenea, fără curent, iar două persoane au suferit răni provocate de schije și au fost spitalizate. Primarul a declarat că muncitorii restabilesc alimentarea cu apă prin intermediul unor surse alternative de electricitate.

Rusia a lansat, de asemenea, atacuri cu rachete asupra infrastructurii feroviare din regiunea Dnipropetrovsk din centrul Ucrainei, rănind o persoană, a declarat guvernatorul Valentynn Rezichenko. Situl infrastructurii a fost grav avariat, iar calea ferată și-a încetat temporar activitatea, potrivit oficialului.

În regiunea centrală Kirovohrad, în regiunea Kirovohrad, două rachete rusești trase din direcția Mării Caspice au lovit o infrastructură feroviară în comunitatea Dolinskaya, a anunțat Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei. Există morți și răniți, potrivit raportului militar.

Trei situri de infrastructură nespecificate au fost lovite în Odesa Oblast, inclusiv în orașul Artsyz. Mai devreme în cursul zilei, apărarea aeriană a Ucrainei a doborât alte trei rachete care zburau spre Odesa Oblast.

Două rachete au fost doborâte deasupra orașului Vinnytsia din sud-vestul țării, potrivit lui Anton Gerashchenko, consilier al Ministerului de Interne. Două explozii auzite de locuitorii din zonă au fost produse de apărarea aeriană a Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Serhiy Borzov.

Gerashchenko a mai raportat că o altă rachetă de croazieră a fost doborâtă „în drum spre Kiev”. Acest lucru ar fi putut explica explozia care s-ar fi auzit în noaptea de 3 mai la Kiev.

Presa ucraineană a relatat că cel puțin o explozie a fost auzită în orașul Zaporizhzhia din sud-estul țării, dar nu au existat declarații oficiale despre faptul că ceva a fost lovit în oraș.