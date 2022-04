A 59-a zi de război. Se repetă scenariul Bucha la Mariupol? Civili morți, găsiți pe străzi. Rusia ar fi folosit arme chimice. Ucraina este „absolut sigură” că va câștiga. FOTO/UPDATE

UPDATE 3: Ambasadorul SUA la OSCE, Michael Carpenter, a declarat că este posibil ca Rusia să fi folosit arme chimice pentru „a dezactiva luptătorii și civilii ucraineni ca parte a campaniei lor agresive de capturare a Mariupolului”.

UPDATE 2: „În pofida unei activități sporite, forțele rusești nu au obținut câștiguri majore în ultimele 24 de ore, deoarece contraatacurile ucrainene continuă să le îngreuneze eforturile”, a transmis Defence Intelligence (DI) din cadrul Ministerului britanic al Apărării.

Instituția precizează că forțele aeriene și navale rusești „nu au stabilit controlul în niciunul dintre cele două domenii din cauza eficacității apărării aeriene și maritime a Ucrainei, care reduce capacitatea lor de a face progrese notabile”.

Și „în ciuda cuceririi declarate a orașului Mariupol [în sud-estul Ucrainei], continuă să aibă loc lupte grele, frustrând încercările rusești de a cuceri orașul”.

Acest lucru „încetinește progresul (rușilor – n.r.) dorit” în regiunea Donbas din estul Ucrainei, a adaugat DI.

La începutul acestei săptămâni, Rusia a anunțat o a doua etapă a „operațiunii sale militare speciale” în Ucraina, afirmând că se va concentra acum pe preluarea controlului asupra Donbasului.

Acest lucru a venit după ce trupele rusești s-au retras din nord-estul Ucrainei, după ce nu au reușit să cucerească orașele importante – inclusiv capitala Kiev – de acolo.

UPDATE 1: Forțele rusești ocupă orașe, amenință jurnaliștii și le cer să difuzeze opinii pro-Kremlin. Cei care refuză sunt forțați să își închidă activitatea.

Strategia de înlocuire a presei ucrainene cu presa pro-Kremlin include capturarea turnurilor de emisie și oprirea accesului la programele naționale de știri ucrainene în zonele controlate de forțele rusești. În schimb, sunt pornite semnalele pentru emisiunile pro-rusești.

Serviciul Special de Stat pentru Comunicații al Ucrainei a declarat pentru BBC că opt stații sunt folosite pentru a transmite „propagandă și dezinformare” către populația locală din sudul Ucrainei.

În Berdyansk, Serhiy Starushko – un jurnalist de radiodifuziune – a fost forțat să mintă în fața camerei și să anunțe că a declarat război împotriva așa-numiților „naționaliști ucraineni”. Rușii au spus că vor posta online această declarație forțată dacă el va refuza să coopereze.

Știre inițială: În ciuda afirmațiilor premierului britanic Boris Johnson, care a declarat că există o „posibilitatea realistă” ca bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei să continue până la sfârșitul anului viitor, iar Vladimir Putin să câștige, în cele din urmă, războiul, omologul său de la Kiev este de altă părere.

„Suntem absolut siguri că Ucraina va câștiga în acest război și victoria va veni într-o perioadă foarte scurtă”, a declarat șeful Guvernului de la Kiev, Denys Shmyhal.

Între timp, oficialii ucraineni descriu lupte grele în toate regiunile estice Donețk și Luhansk, cu bombardamente „intensificate” în sudul regiunii Mykolaiv.

Armata ucraineană a descris forțele rusești pregătindu-se pentru o nouă ofensivă prin deplasarea trupelor armate pentru a consolida pozițiile ocupate.

Noi imagini filmate cu drona, vineri, arată un număr de case distruse în Moschun, un mic sat la nord de Kiev care a jucat un rol semnificativ în respingerea avansului rusesc spre capitală.

The Battle for the village of Moschun was one of the key events which stopped the Russian Army from taking Kyiv.

Practically every building in the village was destroyed.

A new drone video shows the scale of the destruction there.

The soldiers who held the village are heroes!

