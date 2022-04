A 59-a zi de război. Se repetă scenariul Bucha la Mariupol? Civili morți, găsiți pe străzi. Rusia ar fi folosit arme chimice. La Cernăuți se sapă în continuare morminte. FOTO/UPDATE

UPDATE 17: O nouă actualizare despre Bucha. Primarul orașului spune că sarcina de colectare și exhumare a cadavrelor persoanelor ucise în timpul ocupației de către soldații ruși este aproape finalizată.

Acuzațiile de crime de război ale Rusiei au provocat indignare la nivel mondial la începutul acestei luni. Moscova le-a negat.

Primarul Anatoliy Fedoruk a declarat că până în prezent au fost recuperate 412 cadavre – multe dintre acestea într-o groapă comună. Printre acestea se aflau trupurile arse ale civililor și ale celor care au fost torturați și împușcați, a spus el.

Autoritățile din Cernihiv, un alt oraș din nordul țării, au declarat anterior că peste 700 de civili au fost uciși în timpul unei ocupații a trupelor rusești.

UPDATE 16: Uzina metalurgică Azovstal din Mariupol a fost din nou atacată de soldații ruși, potrivit unui consilier al președintelui ucrainean Zelenski.

Oleksiy Arestovych a declarat într-o înregistrare video că Moscova și-a reluat atacurile aeriene și eforturile de a lua cu asalt vastul complex industrial, care reprezintă ultima redută a rezistenței ucrainene în orașul portuar aflat în conflict.

Informațiile nu au putut fi verificate în mod independent.

Totuși, dacă se confirmă, atacurile par să semnaleze o altă schimbare de tactică din partea Rusiei. Joi, președintele Putin a anulat asaltul militar asupra Azovstal.

UPDATE 15: Peste 700 de civili au fost uciși în orașul Cernihiv din nordul țării, a declarat pentru BBC șeful consiliului municipal Oleksandr Lomako.

„La trei săptămâni după ce trupele rusești au ridicat asediul asupra orașului, noi morminte sunt încă săpate în cimitirul principal. Două câmpuri sunt pline de morminte, iar un al treilea era săpat de buldoexcavatoare când am fost acolo”, a spus el.

Aproximativ un sfert dintre ele aveau flori, lămpi, fructe și alte obiecte așezate lângă ele, sugerând că au fost vizitate de rudele celor decedați. Dar restul erau marcate cu plăci pe bețe de lemn care indicau numele, precum și datele de naștere și deces.

Am întâlnit o femeie care căuta mormintele surorii și soțului ei, care au fost uciși în bombardamente. „Erau oameni pașnici, erau dansatori”, a spus ea. Ea nu știa dacă trupurile lor au fost găsite sau unde au fost îngropate.

UPDATE 14: Guvernatorul regiunii Luhansk din estul Ucrainei a spus că orașele din această regiune sunt supuse unui bombardament constant.

Serhiy Haidai a declarat că două persoane au fost ucise în Popasna – un oraș cu aproximativ 20.000 de locuitori – unde clădirile rezidențiale au fost atacate și au avut loc lupte de stradă.

El a scris într-o postare pe care a publicat-o pe Telegram că rușii au lovit linii electrice și substații. Unele orașe au rămas fără apă după ce un obuz rusesc a lovit centrala electrică pentru o stație de pompare.

UPDATE 12: Rusia a capturat zeci de orașe în estul țării, dar oficialii britanici spun că nu au înregistrat câștiguri majore în ultimele 24 de ore

Rusia a capturat zeci de orașe mici în asaltul său asupra regiunii Donbas, în timp ce oficialii ucraineni descriu continuarea luptelor grele în tot Donețk și Luhansk.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a reorientat, în ultimele săptămâni, eforturile de război dinspre nord și centru spre est, după ce nu a reușit să încerce să se apropie de capitala Kiev.

Vineri, Rusia a dezvăluit pentru prima dată că obiectivul său este de a prelua controlul total asupra sudului Ucrainei, precum și asupra regiunii Donbas din estul țării.

Generalul-maior Rustam Minnekaev, comandantul interimar al Districtului Militar Central al Rusiei, a declarat că forțele rusești luptă pentru a stabili un coridor terestru prin teritoriul ucrainean care să conecteze Rusia cu Crimeea, peninsula pe care a anexat-o în 2014, a precizat o agenție de știri de stat rusă.

„De la începutul celei de-a doua faze a operațiunii speciale, care a început literalmente în urmă cu două zile, una dintre sarcinile armatei ruse este de a stabili un control deplin asupra Donbasului și sudului Ucrainei. Acest lucru va oferi un coridor terestru către Crimeea”, a declarat Minnekaev.

Olena Symonenko, consilier al șefului adjunct al biroului președintelui, a declarat vineri că în ultimele 24 de ore, alte 42 de așezări au trecut sub control rusesc în regiunea Donețk.

Cu toate acestea, Ministerul britanic al Apărării a declarat sâmbătă că forțele rusești nu au realizat câștiguri majore în ultimele 24 de ore, în fața contraatacurilor ucrainene.

Apărarea aeriană și maritimă ucraineană a reușit, de asemenea, să oprească progresul forțelor aeriene și maritime rusești, a adăugat ministerul într-o postare pe rețelele de socializare.

UPDATE 11: Forțele ruse au continuat să bombardeze orașul Harkov din nord-estul țării, a declarat un guvernator militar ucrainean.

„Ocupanții ruși continuă să tragă asupra infrastructurii civile din Harkov și din regiune”, a declarat Oleh Syniehubov, șeful administrației militare regionale din Harkov. „Pe parcursul zilei, ocupanții au aplicat 56 de lovituri, ca rezultat – 19 răniți, două persoane au murit”, a adăugat el.

Civilii din Harkov au îndurat zile întregi bombardamente intense.

Forțele rusești au continuat să mențină liniile de apărare în jurul Iziumului și au afirmat că forțele ucrainene au desfășurat un contraatac de succes pentru a recuceri așezările Bezruky, Slatino și Prudianka și în apropiere de Derhachi, a adăugat Syniehubov. Informațiile nu au putut fi verificate în mod independent.

Pe 17 aprilie, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că în cele patru zile anterioare, 18 persoane au fost ucise și 106 rănite de bombardamentele rusești în Harkov.

UPDATE 10: Ministerul Apărării din Rusia a acuzat că Statele Unite ale Americii pregătesc o provocare menită să acuze armata rusă de folosirea de arme chimice, biologice sau nucleare tactice, potrivit agenției de presă Nexta.

UPDATE 9: În ciuda cuceririi revendicate de Rusia a orașului Mariupol, lupte grele continuă în regiune, perturbând încercările Rusiei de a cuceri orașul și încetinind avansul ocupanților în Donbas, a transmis publicația Kyiv Independent.

UPDATE 8: Forțele ucrainene eliberează trei așezări din regiunea Harkov.

Potrivit guvernatorului Oleh Synehubov, forțele armate ucrainene au lansat un contraatac de succes, eliberând și securizându-și pozițiile în satele Bezruky, Slatine și Prudianka din regiunea Harkov.

UPDATE 7: Rusia susține că a doborât un avion de luptă ucrainean Su-25 și a distrus trei elicoptere Mi-8 în regiunea Harkov.

În cea mai recentă actualizare, Ministerul Apărării a susținut o serie de succese, forțele sale aeriene vizând mai multe instalații militare ucrainene în cursul nopții.

Partea ucraineană încă nu a comentat această situație. Informațiile nu au putut fi verificate în mod independent.

UPDATE 6: Forțele rusești au lovit de 12 ori zone rezidențiale din regiunea Luhansk vineri, 22 aprilie.

Orașul Popasna a avut cel mai mult de suferit, suportând cinci atacuri de artilerie care au ucis două persoane, a declarat guvernatorul regiunii Luhansk, Serhiy Haidai.

UPDATE 5: Apărătorii din Mariupol au publicat o nouă înregistrare video cu oamenii blocați în Azovstal.

Videoclipul ce datează din 21 aprilie arată luptătorii Azov aducând alimente civililor, majoritatea femei și copii, care s-au adăpostit în subsolurile uzinei Azovstal timp de aproape două luni.

UPDATE 4: Marea Britanie ar putea trimite o parte din tancurile sale Challenger 2 în Polonia, deoarece aceasta, la rândul ei, aprovizionează Ucraina cu tancuri mai vechi din epoca sovietică.

„Nu cred că este o idee nebunească”, a spus generalul Sir Chris Deverell, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite din Marea Britanie, într-o intervenție la BBC Radio 4, adăugând că britanicii au un surplus de tancuri și ar putea teoretic să renunțe la 79 dintre ele fără a afecta capacitatea operațională.

Totuși, generalul a avertizat că Polonia ar putea avea nevoie de câteva luni pentru a avea încredere în utilizarea tancurilor Challenger 2, iar până atunci s-ar putea să nu vrea să renunțe la tancurile T72.

UPDATE 3: Ambasadorul SUA la OSCE, Michael Carpenter, a declarat că este posibil ca Rusia să fi folosit arme chimice pentru „a dezactiva luptătorii și civilii ucraineni ca parte a campaniei lor agresive de capturare a Mariupolului”.

UPDATE 2: „În pofida unei activități sporite, forțele rusești nu au obținut câștiguri majore în ultimele 24 de ore, deoarece contraatacurile ucrainene continuă să le îngreuneze eforturile”, a transmis Defence Intelligence (DI) din cadrul Ministerului britanic al Apărării.

Instituția precizează că forțele aeriene și navale rusești „nu au stabilit controlul în niciunul dintre cele două domenii din cauza eficacității apărării aeriene și maritime a Ucrainei, care reduce capacitatea lor de a face progrese notabile”.

Și „în ciuda cuceririi declarate a orașului Mariupol [în sud-estul Ucrainei], continuă să aibă loc lupte grele, frustrând încercările rusești de a cuceri orașul”.

Acest lucru „încetinește progresul (rușilor – n.r.) dorit” în regiunea Donbas din estul Ucrainei, a adaugat DI.

La începutul acestei săptămâni, Rusia a anunțat o a doua etapă a „operațiunii sale militare speciale” în Ucraina, afirmând că se va concentra acum pe preluarea controlului asupra Donbasului.

Acest lucru a venit după ce trupele rusești s-au retras din nord-estul Ucrainei, după ce nu au reușit să cucerească orașele importante – inclusiv capitala Kiev – de acolo.

UPDATE 1: Forțele rusești ocupă orașe, amenință jurnaliștii și le cer să difuzeze opinii pro-Kremlin. Cei care refuză sunt forțați să își închidă activitatea.

Strategia de înlocuire a presei ucrainene cu presa pro-Kremlin include capturarea turnurilor de emisie și oprirea accesului la programele naționale de știri ucrainene în zonele controlate de forțele rusești. În schimb, sunt pornite semnalele pentru emisiunile pro-rusești.

Serviciul Special de Stat pentru Comunicații al Ucrainei a declarat pentru BBC că opt stații sunt folosite pentru a transmite „propagandă și dezinformare” către populația locală din sudul Ucrainei.

În Berdyansk, Serhiy Starushko – un jurnalist de radiodifuziune – a fost forțat să mintă în fața camerei și să anunțe că a declarat război împotriva așa-numiților „naționaliști ucraineni”. Rușii au spus că vor posta online această declarație forțată dacă el va refuza să coopereze.

Știre inițială: În ciuda afirmațiilor premierului britanic Boris Johnson, care a declarat că există o „posibilitatea realistă” ca bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei să continue până la sfârșitul anului viitor, iar Vladimir Putin să câștige, în cele din urmă, războiul, omologul său de la Kiev este de altă părere.

„Suntem absolut siguri că Ucraina va câștiga în acest război și victoria va veni într-o perioadă foarte scurtă”, a declarat șeful Guvernului de la Kiev, Denys Shmyhal.

Între timp, oficialii ucraineni descriu lupte grele în toate regiunile estice Donețk și Luhansk, cu bombardamente „intensificate” în sudul regiunii Mykolaiv.

Armata ucraineană a descris forțele rusești pregătindu-se pentru o nouă ofensivă prin deplasarea trupelor armate pentru a consolida pozițiile ocupate.

Noi imagini filmate cu drona, vineri, arată un număr de case distruse în Moschun, un mic sat la nord de Kiev care a jucat un rol semnificativ în respingerea avansului rusesc spre capitală.

The Battle for the village of Moschun was one of the key events which stopped the Russian Army from taking Kyiv.

Practically every building in the village was destroyed.

A new drone video shows the scale of the destruction there.

The soldiers who held the village are heroes! pic.twitter.com/918gGk4X62

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 23, 2022