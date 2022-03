A 21-a zi de război. Sute de mii de ucraineni blocați în Mariupolul înconjurat de inamici. Primar salvat din mâinile rușilor. „Nu ne părăsim oamenii”. FOTO

UPDATE 1: Guvernul ucrainean a transmis, miercuri, că a organizat o operațiune de salvare a primarului orașului Melitopol din sudul țării, care a fost reținut de bărbați înarmați în orașul ocupat de Rusia pe 11 martie.

Trupele rusești au preluat controlul asupra Melitopolului pe 26 februarie. Pe 11 martie, bărbați înarmați l-au reținut pe primarul ales Fedorov, iar mai târziu în aceeași zi procuratura regiunii separatiste Luhansk, susținută de Rusia, l-a acuzat de terorism.

De atunci, primarul nou instalat, Galina Danilchenko, a ordonat difuzarea posturilor de televiziune rusești și a încercat să dizolve consiliul municipal și să creeze în schimb un Comitet al Poporului.

Procurorul general al Ucrainei a deschis pe data de 13 martie o anchetă pentru trădare împotriva lui Danilchenko.

Știre inițială: Este a 21-a zi de război în Ucraina, iar numărul morților continuă să crească. În după-amiaza zilei de miercuri, oficialii ucraineni au confirmat moartea a zece persoane care au fost victime ale unui atac rusesc în orașul Cernihiv din nordul țării.

Într-o declarație emisă de biroul procurorului general al Ucrainei, oficialii au precizat că atacul a avut loc în această dimineață, în jurul orei locale 10:00 (08:00 GMT), când „militari ai Forțelor Armate Ruse au tras asupra oamenilor care stăteau la coadă la pâine lângă o băcănie”.

Rămâne neclar modul în care au fost ucise cele 10 persoane, dar jurnaliștii din presa locală au declarat pentru BBC că este probabil ca victimele să fi fost exact în ținta artileriei ruse, poziționată în afara orașului.

De asemenea, bombardat a mai fost și un teatru din orașul Mariupol, potrivit viceprimarului acestuia, Serhiy Orlov, care a precizat că în clădire erau adăpostite între 1.000 și 1.200 de civili. Numărul victimelor este încă necunoscut.

#Ukraine: The Russians dropped a super-powerful bomb on the #Mariupol Drama Theatre, which was located in the center of the city. Thousands of civilians hiding there. This is #TERRORISM #HAAG pic.twitter.com/EK79VnUqWM

