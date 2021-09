Premierul anunță creșterea salariului mimim. Oamenii îl compară deja cu Ceaușescu

Prezent la discuție, premierul Florin Cîțu a spus că a ajuns la concluzia că este necesar să se găsească o soluție cu privire la o formulă privind salariul minim pe economie. Mai mult, premierul a mai susținut că acest salar trebuie să crească pentru ca românii să poată face față mai bine, în fața valului de scumpiri la utilități.

„Salariul minim pe economie trebuie să crească! Este concluzia ședinței de astăzi pe care am avut-o cu reprezentanții Consiliului Tripartit. Reprezentanții sindicatelor și patronatelor susțin această măsură și, prin urmare, am decis ca până la finalul lunii octombrie să avem o formulă clară pentru calcularea salariului minim. Avem nevoie de o formulă predictibilă și transparentă, astfel încât oamenii să știe exact cu cât crește salariul minim în fiecare an. Predictibilitatea e cheia!”, a scris Cîțu, pe contul său de facebook.

Românii râd de mesajul lui Cîțu

În scurt timp, sute de români au comentat negativ la adresa premierului pe care îl acuză că vorbește de orice altceva, cu excepția creșterilor de prețuri la utilități sau de criza politică.

„Domnule, jucați teatru pe viața noastră. Nu sunteți drăguț să eliberați postul ocupat? Cu scuzele dvs sincere către toți românii – îi afectează pe toți, indiferent că sunt sau nu sub vreo culoare politică( Nici nu mai știm care ce partid e! De la dvs a pornit, deci – faceți un bine și spuneți stop!)”, a scris Ioan Dobrică.

Un alt comentator, scrie un mesaj la postarea premierului, pe care îl critică că nu a gestionat corect liberalizarea prețului la utilități.

„De prețurile dublate la facturile de gaz și curent Câțu nu vrea sa ne vorbească nimic însă vrea chipurile să mărească salariile acum in prag de moțiune! Tot așa a făcut și Ceaușescu vroia sa mai dea 100 de lei in plus la salariu, dar n-a mai apucat! Domnule Câțu dacă mai ai un pic de onoare dăți demisia, așa ți-ar sta cel mai bine!”, scrie Dorin Zainea.