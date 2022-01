7 rochii pe care femeile elegante le vor purta în 2022, dar și în anii următori

Urmărind această premisă, 2022 vine cu o gamă de rochii care variază de la reinterpretarea clasicei rochițe negre, revenirea unei combinații infailibile: rochii peste pantaloni și variații romantice de rochii elegante tip furou. Posibilitățile stilistice sunt nesfârșite. Restul cade pe personalitatea hotărâtă a femeii care o poartă.

Rochii peste pantaloni

Una dintre cele mai tare tendințe pe care le-am văzut în săptămâna modei a fost această pereche neașteptată care poate fi atât de casual sau comodă după cum doriți: rochii peste pantaloni. Desigur, puteți combina rochii elegante cu pantaloni simpli și să obțineți un efect rafinat. Firma Akris și-a însușit această combinație dându-i o întorsătură proprie: transformând șorțul care i-a făcut celebri în 1922 într-o rochie cu o croială simplă și riguroasă, care va atrage cele mai minimaliste gusturi.

Rochii negre mini

Piesa vestimentară obligatorie în garderoba oricărei femei care pretinde că este cu adevărat completă este rochița neagră. O rochie neagră este pur și simplu infailibilă și, de-a lungul istoriei, a fost reinterpretată în numeroase ocazii, deși este practic imposibil să uiți rochia neagră a lui Coco Chanel. Nimeni nu poate reinterpreta mai bine acest clasic cu un aspect seducător decât designerul Anthony Vaccarello pentru Saint Laurent. Puteți găsi o varietate de rochii elegante negre și mini, și le puteți purta în diferite situații.

Rochii cămașă

O altă opțiune excelentă de a participa la întâlnirile tale zilnic fără a sacrifica confortul este o cămașă albă clasică. Pentru Primăvară-Vară, puteți opta pentru o rochie cămașă într-o mărime mare, și devine o piesă oversize care va învârti capetele la birou. În plus, o poți face atât de formală pe cât îți dorești așa cum am văzut pe podium pentru Peter Do, care l-a accesorizat cu o brățară simplă de argint.

Rochii tip furou

De câteva sezoane am văzut rochiile tip furou au făcut o revenire triumfală pe podiumuri. Și asta este magia modei, regulile sunt acolo pentru a fi încălcate: ceea ce odinioară era pentru acasă, astăzi putem scoatem afară și invers. Louis Vuitton reinventează această lenjerie de corp cu o viziune de romantism: o rochie din dantelă cu o croială lejeră și volane pe care o poți purta peste blugi. Cele mai multe rochii elegante tip furou sunt potrivite pentru acele întâlniri intime sau petreceri când vrem să arătăm excepțional. Oferă delicatețe, senzualitate și rafinament.

Rochii cu trenă încorporată

Le-am văzut repetat în nenumărate rânduri pe parcursul sezonului, atât pe podiumurile Prada și Carolina Herrera, cât și pe podiumul Courrèges. Această ultimă firmă ne-a oferit o combinație care nu poate fi mai perfectă: o rochie cu trenă asimetrică care să se potrivească cu cizme argintii deasupra genunchiului, o altă tendință care este în plină ascensiune. Rochiile cu trenă încorporată sunt de efect și vă permit să vă vă arătați picioarele. Există o mulțime de modele de rochii elegante cu trenă încorporată, perfect pentru acele evenimente formale.

Rochii mulate, bodycon

Sunt șanse să ai deja un croi similar în garderoba ta, dar nu este niciodată un moment rău pentru a regândi o silueta despre care știi deja că funcționează grozav, cu o culoare de sezon. Albastrul este o idee bună pentru a aduce prospețime în orice perioadă a anului. Prima colecție a noului director de creație al Alaïei, Peter Muller, ne-a confirmat acest lucru. Au devenit din ce în ce mai populare. Putem spune chiar că au fost redescoperite în ultima perioadă. Există multiple moduri prin care puteți combina rochii elegante mulate cu diverse accesorii pentru a obține un anumit stil sau aspect. Sunt rochii foarte versatile, pe care le puteți purta într-o multitudine de situații fără a da greși.

Rochii cu dungi

Alb-negru formează de ani de zile o pereche inseparabilă și nu pare că va dispărea. Pentru premiera celui de-al doilea sezon al lui Euphoria, am văzut-o pe Zendaya purtând un pantof Valentino iconic, care a fost purtat de supermodelul Linda Evangelista în anii 90 cu această combinație câștigătoare. Firma Carolinei Herrera și-a prezentat și propria versiune a acestei tendințe anul acesta. Rochiile cu dungi verticale alungesc silueta și vă oferă o figură zveltă.

Atunci când alegeți rochii elegante, asigurați-vă că vă avantajează ținuta și că scot în evidență fix acele trăsături care vă plac cel mai mult la dumneavostră.