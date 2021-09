6,5 milioane de dolari și lingouri de aur. Comoara pe care talibanii spun că au găsit-o în casa fostului prim-vicepreşedinte afgan. Video

Saleh a condus rezistenţa împotriva talibanilor, înfrântă însă de islamişti săptămâna trecută, relatează agenţia de presă EFE.

Într-o scurtă înregistrare video difuzată de talibani, combatanţi ai acestora apar numărând bancnote din mai multe serviete pline cu bani şi cu piese din aur.

Nici Saleh şi nicio altă persoană din cercul său apropiat nu au combătut deocamdată aceste acuzaţii.

According to Talibans they recovered $ 6.5 million and gold bricks in the house of Amrullah Saleh.#Taliban #Talibans #Afghanistan #Panjshir #PanjshirValley #Kabul #KabulAiport pic.twitter.com/d28iDPMuJc

— New Horizon (@NHN_Newhorizon) September 13, 2021