Autoritățile americane, printre care și FBI, oferă o recompensă imensă în schimbul informațiilor care i-ar putea conduce pe anchetatori la arestarea și condamnarea criminalilor care au împușcat-o pe Nyiah Courtney, o fetiță în vârstă de șase ani.

Departamentul de Poliție Metropolitană din Districtul Columbia a anunțat intervenția mai multor agenți de poliție, în noaptea de vineri spre sâmbătă (ora locală 23.11), la intersecția bulevardului Martin Luther King Jr. cu Malcolm X, unde a avut loc un atac armat. Au fost descoperite șase victime ale incidentului, dintre care cinci erau încă în viață – trei bărbați și două femei. Printre cei împușcați se număra și o fetiță de șase ani, care a murit pe loc. Victimele au fost transportate la mai multe unități medicale din zonă și se află în afara oricărui pericol, situația lor fiind supravegheată de cadrele medicale.

Șeful Departamentului de Poliție din Washington DC a anunțat, sâmbătă, că autoritățile au convenit asupra unei recompense oferite în schimbul informațiilor referitoare la criminalii care au ucis-o pe fetița de șase ani, pe nume Nyiah Courtney.

Se pun la bătaie 60.000 de dolari, sumă la care FBI a contribuit cu 10.000 de dolari. Printre sponsori se numără și Biroul de alcool, tutun și arme de foc, care a contribuit cu 25.000 de dolari, dar și proprietarul unui magazin aflat în apropierea locului crimei, care a sprijinit cauza cu 5.000 de dolari.

“Am nevoie de mesajele voastre. Am nevoie de indicii”, a subliniat, într-o conferință de presă, Robert Contee, șeful Departamentului de Poliție din Washington DC.

Reprezentanții Poliției au postat pe Twitter un videoclip în care este surprins autoturismul infractorilor. Autoritățile roagă cetățenii să ofere orice fel de informație despre mașină astfel încât să poată lua urma criminalilor.

„Prevedeam un astfel de incident. La intersecția dintre MLK și Malcolm X (locul crimei – n.r.) au avut loc peste 13 atacuri armate în ultimii ani”, a spus Robert Contee.

