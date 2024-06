Monden Rapper-ul 50 Cent vine în România. Biletele au fost puse deja în vânzare







Rapper-ul 50 Cent vine în România. El își va face simțită prezența la Summer in the City care va avea loc în 18 august la Romaero, Bucureşti, anunţă organizatorii. Fanii vor avea ocazia să asculte cele mai cunoscute melodii ale acestuia, precum „In Da Club”, „Candy Shop”, „Just a Lil Bit”.

Încă de anul trecut, faimosul rapper a pornit în turneul global „The Final Lap Tour” cu peste 103 spectacole în 35 de ţări. Turneul a început în America de Nord şi a continuat în Europa şi Australia, înregistrând peste un milion de bilete vândute, fiind sold-out în majoritatea ţărilor.

50 Cent are o carieră impresionantă

Artistul s-a născut în Queens, New York, și şi-a început cariera muzicală în 1996. În anul 2000 a înregistrat albumul de debut „Power of the Dollar” împreună cu casa de discuri Columbia Records. În 2002, melodia „Guess Who's Back” a fost decoperită de celebrul Eminem care l-a semnat pe 50 Cent la compania să, Shady Records. El a scos melodii și cu Timbeland, Justin Timberlake, Eminem şi cu mulţi alţii.

Albumul său de debut, „Get Rich or Die Tryin'”, a fost lansat în 2003, iar marea lovitură muzicală a fost single-ul "In da club", premiat cu nouă discuri de platină de Recording Industry Association of America.

În acelaşi an, el şi-a lansat propria casă de discuri G-Unit Records. Cel de-al doilea album, „The Massacre”, lansat în 2005 a cunoscut un succes fulminant prin melodia „Candy Shop”. Au urmat mai multe albume cu sound comercial, precum "Curtis" (2007), "Before I Self Destruct" (2009), "Animal Ambition" (2014).

Rapper-ul a vândut peste 30 de milioane de albume la nivel mondial, primind numeroase premii, precum Grammy Award, Primetime Emmy Award, Billboard Music Awards (mai exact 13 la număr), trei distincţii (American Music Awards) şi patru premii BET Awards.

Este pe lista celor mai buni rapperi

A fost nominalizat în lista celor mai buni "50 de rapperi" de Billboard, pe poziţia 17, iar revista Rolling Stone a inclus "Get Rich or Die Tryin'" în lista celor mai bune o sută de albume din anii 2000. Ca actor, 50 Cent a jucat în filmul autobiografic „Get Rich or Die Tryin'” (2005), „Home of the Brave” (2006), „Righteous Kill” (2008). În 2016, artistul a primit o stea pe Walk of Fame şi a primit un premiu NAACP pentru cel mai bun regizor într-un serial dramă, potrivit News.

Cât costă biletele la concertul lui 50 Cent

În deschiderea concertului lui 50 Cent din București va cânta Puya. Biletele vor fi disponibile pe IaBilet şi Entertix. Preţul biletelor: