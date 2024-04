Justitie Hidroelectrica a scos la licitație proprietățile Romaero din Ficusului 44. Ministerul Energiei a sesizat DNA







Acționarul majoritar al companiei de stat Romaero, ministerul Economiei, a depus plângere penală împotriva unei alte companii de stat, Hidroelectrica, în speța dării în plată a mai multor terenuri și clădiri, ipotecate pentru eșalonarea datoriilor restante la curent, în favoarea producătorului de energie.

Romaero mută procesul cu Hidroelectrica în instanță

Trei terenuri cu o suprafață totală de 1,5 hectare, o platformă de parcare a avioanelor, un hangar și mai multe ateliere aflate în proprietatea Romaero Băneasa au fost ipotecate pentru plata facturilor restante la Hidroelectrica. Activele amintite au fost ulterior vândute prin licitație de producătorul de energie, către One United Properties.

Ministerul Energiei a depus plângerea penală la finalul anului trecut. Reprezentanții Roamero susțin că Direcția Națională Anticorupție au deschis un dosar de cercetare penală în dreptul companiei Hidroelectrica.

„Când actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârșită ori a cărei săvârșire se pregătește, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut″, prevede Codul de procedură penală.

Licitație câștigată de One United Properties

La jumătatea lunii decembrie a anului trecut, dezvoltatorul imobiliar One United Properties, prin firma One Proiect 23 SRL. Firma redenumită ulterior One Băneasa Airpark SRL a plătit companiei Hidroelectrica 4 milioane de euro pentru terenurile și clădirile din Ficusului 44, Sector 1, București.

Dezvoltatorul imobiliar United Properties deține 70% din One Băneasa Airpark SRL. Omul de afaceri Valentin Vișoiu deține restul activelor, prin firma argeșeană de construcții Conarg. Romaero a atacat în instanță toate actele juridice care au permis companiei Hidroelectrica să intre în posesia proprietăților amintite. Proprietăți vândute ulterior la licitație către One Băneasa Airpark.

„(…) administratorul judiciar (al Romaero – n.r.) consideră că activele valorificate în cadrul licitației (…) nu puteau face obiectul executării de către Hidroelectrica SA, motivat de faptul că acestea erau cuprinse în Planul de restructurare aprobat prin HG nr. 1.004/2022, fiind descrise ca active imobiliare propuse pentru reabilitare sau modernizare. Mai mult, prin valorificarea acestor active, Romaero SA și-a pierdut dreptul de servitute către unul dintre celelalte obiective ale societății, fiindu-i prejudiciată desfășurarea activității curente. (…) În urma analizei înscrisurilor transmise de către reprezentanții societății debitoare, administratorului judiciar consideră că faptele prezentate se încadrează în faptele reglementate de art. 117 – 122 din Legea nr. 85/2014 și vom proceda la sesizarea instanței, în condițiile stabilite de lege″, se arată într-un document al insolvenței Romaero.

Nereguli contestate de Romaero Băneasa

De menționat este faptul că Romaero și Hidroelectrica au convenit inițial ca alte clădiri să fie puse gaj pentru datoriile restante. Actul a fost modificat în noiembrie 2023, cu puțin timp înaintea licitației initiate de Hidroelectrica.

„Investiția tehnică de noutate, respectiv proiectare, construire și dotare hangar mentenanță aeronave wide-body, permite dezvoltarea și extinderea capabilităților companiei pentru mentenanța tuturor categoriilor de aeronave, civile sau militare. Investiția ar permite României să oferteze statelor NATO și UE mentenanța aeronavelor militare și civile de mari dimensiuni și să devină un centru regional de suport tehnic, partener al celor două firme producătoare Airbus și Boeing″, se menționează în Planul de restructurare din 2022 al Romaero.

Patru motive invocate

Compania de stat Romaero contestă preluarea clădirilor din Băneasa de către Hidroelectrica. În acest sens, invocă 4 motive.

executarea silită s-ar fi făcut de către producătorul hidro în baza contractului de ipotecă și nu a tranzacției extrajudiciare de reeșalonare a datoriei la energie,

s-ar fi făcut pentru o sumă datorată eronată, de 11,3 milioane lei, care se redusese între timp semnificativ,

valoarea imobilelor puse ca garanție și ulterior executate era mult mai mare decât cea a datoriei și, în plus, aceste active ar fi fost mult subevaluate.

În primă instanță, Romaero a pierdut procesul în care solicită anularea executării silite din partea Băneasa Airpark. Compania de stat poate ataca cu apel decizia instanței din 16 aprilie.

Argumentele invocate de Romaero Băneasa

„Actul de adjudecare este lovit de nulitate în integralitatea sa deoarece toate actele care au stat la baza emiterii acestui act de executare sunt lovite de nulitate, dincolo de faptul că sunt rezultatul săvâșirii unei infracțiuni, care a fost sesizată de către Corpul de Control al Ministerului Economiei.

(…) în mod fraudulos și prin încălcarea dispozițiilor legale, au fost valorificate in mod nelegal active cuprinse in Planul de restructurare operațională a societății Romaero SA pentru perioada 2022-2031, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1.004/2022, ce deservesc activitatea de apărare națională, prin constituirea unei ipoteci imobiliare pentru garantarea plății contravalorii energiei electrice furnizate de Hidroelectrica SA către societatea Romaero SA. Aceste active au fost incluse în planul operațional întocmit pentru Romaero prin hotărâre de Guvern, tot astfel fiind introdusă inclusiv interdicția de a înstrăina în orice formă acest tip de active. Prin urmare, (…) este evidentă frauda la lege la întocmirea contractelor de ipotecare a acestor bunuri, care nu puteau fi ipotecate, pe de o parte, pentru că erau cuprinse în hotărârea de Guvern, iar pe de altă parte, pentru că erau cuprinse în planul operațional și pentru că făceau parte din sistemul de apărare. De asemenea, aceste aspecte sunt cercetate de DNA și, prin urmare, acesta este motivul pentru care instanța de judecată este chemată să temporizeze această executare, pentru a se pronunța structurile de stat competente să se pronunțe cu privire la ce s-a întâmplat, ținând cont de faptul că, Romaero este singura societate din România care poate asigura reparația și mentenanța aeronavelor de tip militar″, a susținut Romaero la proces.

Magistrații, decizie în favoarea United Properties

Magistrații au respins cererea companiei Romaero de a suspenda procesul până la finalizarea anchetei deschise de DNA, la sesizarea ministerului Economiei. Instanța a motivat că „sesizarea înregistrată în 27.12.2023 nu a fost în măsură să indice instanței, la termenul de judecată din data de 01.04.2024, numărul dosarului de urmărire penală format ca urmare a respectivei sesizări, deși a fost chestionată de catre instanță cu privire la acest aspect″.

Avocații One Băneasa Park au susținut în fața judecătorilor că, Romaero urma să primească diferența dintre prețul tranzacției și creanțele pentru facturile restante la curent.

„(…) imobilele au fost adjudecate de intimată (One Băneasa Airpark – n.r.), contra unei sumei care urma să acopere creanța Hidroelectrica SA, dar și să fie eliberată în parte debitoarei (Romaero – n.r.). În ciuda faptului că debitoarea s-a declarat de acord cu valoarea la care fusese evaluat imobilul la momentul discutării unui eventual acord de dare în plată, dar și a faptului că mare parte din prețul plătit de intimată urma a-i fi eliberat sau a servi la plata unor alte datorii ale debitoarei, aceasta nu a manifestat intenția de a preda voit imobilele în discuție. Intimata arată că, de fapt, toate criticile de nelegalitate invocate de debitoare privesc altă executare silită (cea inițială, prin care Hidroelectrica a intrat în posesia imobilelor – n.r.). Toate motivele invocate de debitoare prin contestația formulată (...) privesc o cu totul altă executare silită și nu prezintă niciun fel de relevanță pentru executarea prin care intimata a încercat să obțina posesia imobilelor pe care le-a dobândit în mod legal″, se precizează în documentele procesului.

Romaero Băneasa, datorii de peste 436 milioane de lei

Compania de stat Romaero a cerut insolvența în luna ianuarie. Cu dobânzi și penalități, datoriile acumulate de Roamero însumau 436 de milioane de lei la 30 septembrie 2023. La fnalul lunii noiembrie activele totale aflate în proprietatea Romaero au fost de peste 900 de milioane de lei printre care terenuri și construcții.

La finalul trimestrului patru din 2023, compania de stat a raportat pierderi de 85,73 milioane de lei. Cu 60% mai mult făță de 2022. Pe amplasamentul câștigat prin licitație de la Hidroelectrica, Băneasa Airpark va construi un proiect comercial format din clădiri de birouri și hangar. Hangarul va fi închiriat ulterior de compania My Jet, unde fondatorii One United Properties, Victor Căpitani și Andrei Diaconescu dețin 30% din active.

„Parte din clădiri sunt birouri și parte este un hangar care va fi închiriat, cel mai probabil, unui operator aviatic. Obiectivul nostru este să dezvoltăm niște clădiri de ultimă generație care să ridice zona. Să creeze locuri de muncă și să aducă companiei noastre chirii“, a declarat Căpitanu, pentru Profit.ro.