Incaltamintea are forta de a schimba radical tinuta. Gandeste-te doar la o banala pereche de botine animal print purtate la un outfit all black. Este tot ceea ce ai nevoie pentru a capta toate privirile. Sau de o pereche de cizme inalte asa incat sa acopere inclusiv genunchiul. Poarta-le cu jeansi stretch, un top mulat si un trenci si ti-ai asigurat vestimentatia unei adevarate dive.

Insa pentru ca, asa cum spuneam, variantele sunt numeroase in acest sezon, iti vom sugera cateva dintre modelele considerate de designeri un must in toamna lui 2019:

Fermoarul frontal

Botinele negre nu ar trebui sa lipseasca din nicio garderoba. Cele cu toc patrat sunt atat de usor de purtat incat poti sa nu le dai jos din picioare toata ziua fara probleme. Poarta o pereche de ankle boots cu fermoar frontal. Sunt o noua modalitate de asumare a clasicului. Incearca sa le porti cu o fusta creion u imprimeu colorat.

Tocul sculputral

Orice femeie stie ca o pereche de incaltaminte cu toc are rolul de a transforma intr-un mod pozitiv aspectul general al unei tinute. Pantofii cu toc, cizmele cu toc fac piciorul sa arate mai frumos, dar impun si o anumita pozitie de mers, mult mai ferma si mai eleganta. Dar care e tipul de toc care se poarta? Designerii au decis ca 2019 este anul tocului sculptural, cel cu forma inedita. Tocul cilindric, spre exemplu, sau cel trapezoidal, sunt vedetele sezonului. Poarta o astfel de pereche de pantofi cu leggins din piele sau cu o fusta plisata.

Cizmele inalte din piele intoarsa

Ar putea parea ca ne-am intors in timp, la cizmele pe care le purtau mamele noastre in tinerete, prin anii ’70. Ei bine, nu-i nicio problema cata vreme cizmele din piele intoarsa, inalte pana sub genunchi, sunt o adevarata piesa statement. Cele maro coniac in special au puterea fantastica de a transforma totul, de la rochii cu imprimeu pana la jeansi skinny. Poarta-le, spre exemplu, cu o rochie midi, cu imprimeu floral, prinsa la mijloc cu un cordon. Sau cu o fusta creion din piele si o camasa alba.

Printul reptila

Se poarta printul reptila. Din plin. Il vei regasi in toate colectiile marilor designeri, dar si in cele ale producatorilor de incaltaminte de serie. Botinele cu un astfel de model de piele de sarpe sunt un must in acest sezon. Pot fi purtate la serviciu, dar si la o cina tarzie ori la sfarsit de saptamana, atunci cand iesi in oras cu prietenii. Iti confera un plus de incredere si sunt si foarte moderne. Incearca sa porti o pereche de ghetute albastre cu haine in contrast. Un top visiniu, spre exemplu, sau o fusta galben pai. Astfel, piesele vestimentare se vor evidentia reciproc.

Platformele

De la pantofi, la ghete, cizme si inclusiv sneakers, platformele sunt absolut necesare in garderoba unei femei care are pretentia ca iubeste moda. Merg purtate cu rochii lungi, cu pantaloni tigareta. Incaltamintea cu platforma si toc merge si cu fuste scurte sau cu jeansi. Platformele sunt atat de versatile incat parca ar fi si pacat sa nu ai cel putin o astfel de pereche de incaltaminte in pantofarul tau.

