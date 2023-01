5 pași de urmat ca să începi să pariezi pe internet

Pentru a începe însă distracția în mediul online la casele de pariuri, bineînțeles că vei avea de îndeplinit câțiva pași simpli. Despre aceștia îți voi oferi detalii în rândurile de mai jos, acolo unde găsești practic un scurt ghid pentru începători la pariuri sportive pe internet.

1. Criterii minime de îndeplinit pentru a începe să pariezi online

În primul rând, trebuie să știi că în momentul de față piața jocurilor de noroc online (deci inclusiv a pariurilor sportive) din România este reglementată și controlată de către ONJN – Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Această instituție a Statului a impus reguli clare pentru românii care vor să participe la jocuri de noroc pe internet. Printre acestea, criteriile esențiale pe care orice jucător trebuie să le îndeplinească pentru a începe distracția online sunt următoarele:

trebuie să fii o persoană majoră, adică să ai cel putin 18 ani împliniți

trebuie să fii rezident român, adică să ai domiciliul în România

Dacă îndeplinești cele două lucruri amintite mai sus, atunci îți poți deschide cont fără probleme la case de pariuri de pe internet și poți începe să pariezi.

2. Alegerea casei de pariuri online

În al doilea rând, bineințeles că va trebui să te oprești asupra unui anumit site de pariuri online pe care să te înregistrezi. Vei avea de făcut o alegere din zeci de platforme disponibile, astfel că pentru un jucător începător se poate dovedi un lucru destul de dificil.

În alegerea unui site de pariuri online cel mai important este să ții cont de licența acestuia. Este absolut obligatoriu să alegi numai case de pariuri online licențiate ONJN.

Poți verifica foarte ușor dacă site-ul pe care dorești să te înscrii are licență. Trebuie să găsești pe pagina acestuia numărul licenței ONJN și valabilitatea ei, iar în plus poți consulta și pe pagina oficială a ONJN lista cu operatorii acceptați.

Pe lângă licența de funcționare, există multe alte criterii de care trebuie să ții cont. Pentru a alege o agenție cât mai bună, ia în calcul următoarele aspecte:

ofertele promoționale (atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți)

oferta de pariere pre-meci și live

accesibilitatea de pe mobil (de preferat să ofere o aplicație Android și iOS)

modalitățile de plată acceptate pe site

funcțiile de cash out și streaming live

modalitățile de contact a Serviciului de Relații cu Clienții

3. Deschiderea contului

Odată ce te-ai hotărât asupra agenției de pariuri la care vrei să te înregistrezi, următorul pas de realizat este deschiderea contului. Pentru a-ți crea cont la orice casă de pariuri de pe internet va trebui să completezi un formular de înscriere.

În cadrul acestui formular îți vor fi solicitate diverse informații personale și informații legate de contul de joc, precum: numele tău complet, CNP, data nașterii, adresă, telefon mobil, adresă de e-mail etc.

Nu trebuie să îți faci niciun fel de griji cu privire la furnizarea acestor informații. Toate datele tale personale sunt păstrate în deplină siguranță, deoarece casele de pariuri online licențiate ONJN sunt obligate să dispună de sisteme avansate de securitate.

Foarte important este să furnizezi date reale și corecte, deoarece la un moment dat va trebui să îți și verifici contul de joc, prin furnizarea unei poze cu un act de identitate personal (buletin, pașaport sau permis de conducere).

4. Alimentarea cu bani a contului de joc

Odată ce ți-ai creat contul, bineînțeles că urmatorul pas către distracția la pariuri online este alimentarea acestuia, fiindcă evident trebuie să ai bani cu care să plasezi biletele dorite.

Casele de pariuri online din România și-au diversificat mult lista opțiunilor de plată, astfel că în ziua de astăzi vei avea la dispoziție pe majoritatea site-urilor de pariuri o mulțime de variante prin care să depozitezi bani în cont.

Dacă ai un card bancar VISA sau MasterCard (chiar și Maestro în multe situații), atunci trebuie să știi că îl vei putea utiliza fără probleme pentru a-ți alimenta contul.

Pe lângă această variantă, în funcție de agenția la care ți-ai deschis cont, vei avea și altele la dispoziție, precum portofele electronice (Skrill, Neteller, Much Better etc.), cartelele pre-plătite Paysafecard și chiar metode de depunere cu bani cash, precum TopPay, Smith&Smith, Okto Cash sau locații stradale ale agențiilor online.

5. Plasarea biletelor dorite

Cu un cont activ și fonduri depozitate în cadrul lui, ești gata să începi distracția propriu-zisă. Tot ce îți mai rămâne de facut este să alegi pronosticurile favorite, dând click pe cotele acestora, care vor fi adăugate imediat pe biletul tău de joc. Poți să joci atât bilete simple (un singur pronostic), cât și bilete multiple (mai multe pronosticuri) sau bilete de tip sistem.

Te vei familiariza imediat cu modul efectiv de pariere la agențiile online, deoarece în prezent aceste platforme sunt moderne, intuitive și usor de folosit chiar și de către un jucător fără experiență.

Ce mai trebuie să știi despre pariurile online?

În termen de 30 de zile de la prima depunere în cont va trebui să îți verifici contul, aceasta fiind o regulă impusă de către ONJN.

La fiecare depunere ți se va opri o taxă de 2% din suma depozitată, în timp ce retragerile vor fi taxate cu 3% pentru sumele de până la 10.000 lei.

Este complet interzis să ai mai multe conturi deschise la aceeași casă de pariuri, în caz contrar riscând ca toate acestea să îți fie blocate.

Trebuie să efectuezi depuneri utilizând numai metode de plată care îți aparțin, adică sunt pe numele tău.

În concluzie, după cum ai putut vedea, respectând doar câțiva pași simpli poți începe și tu să pariezi la cele mai bune agenții online din România. Totul este extrem de intuitiv și nu vei întâmpina probleme chiar dacă te afli la primul contact cu jocurile de noroc online.