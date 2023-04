5 jocuri de păcănele online care sunt la mare căutare în acest an

În ultimii ani, aproape orice casino online România este vizitat de cei care doresc să își petreacă timpul liber jucând jocuri de noroc. Aceste platforme oferă jocuri variate, bonusuri atractive și o experiență de joc de înaltă calitate, fapt ce le face tot mai populare printre jucători.

Păcănelele online cele mai căutate, unele dintre ele având „lipici” la primele locuri în topurile popularității. Și în 2023, sunt foarte apreciate următoarele 5 jocuri:

Shining Crown

Shining Crown este probabil cel mai iubit joc cu fructe și cu șeptari. Amusnet Interactive (fost EGT) a dat lovitura cu acest slot, care are un farmec greu de explicat. Pot fi efectele vizuale sau efectele sonore cele care te fac să te întorci mereu la „coroana strălucitoare”, sau poate că sunt „de vină” câștigurile destul de dese formate pe cele numai 10 linii de plată.

Nu există funcții speciale în afară de Jackpotul progresiv de tip Mystery caracteristic producătorului amintit, ci numai trei simboluri speciale: coroana este Wild expandabil, iar dolarul și steluța sunt Scatters care plătesc indiferent unde se opresc pe grilă, dacă sunt minim trei. Ca valoare, pe primul loc este șeptarul, urmat de dolar, pepeni și struguri.

Sweet Bonanza

„Sweet Bonanza” este atât de îndrăgit, încât cei de la Pragmatic Play au fost solicitați de mai multe cazinouri online să producă versiuni adaptate, pe lângă ediția specială de Crăciun. În esență este un joc cu bomboane și cu fructe, pe fundal fiind un adevărat regat al dulciurilor. Muzica de fundal este una „jucăușă”.

O primă caracteristică de menționat este modul colapsabil. El face ca în cadrul aceleiași rotiri să poți prinde mai multe premii, pictogramele care formează o combinație câștigătoare dispărând și lăsând locul altora. Jocul nu are simbol Wild (lucru mai puțin obișnuit), dar există acadeaua Scatter. Patru acadele oprite pe ecran pornesc funcția specială: ai parte de 10 rotiri gratuite în care pe role vin și bombe dulci cu multiplicatori.

Bigger Bass Bonanza

„Operațiunea monstru” în varianta păcănelelor online are și continuare. După „Big Bass Bonanza”, a apărut „Bigger Bass Bonanza”, în care iei parte la o partidă de pescuit virtuală. Grafica este excelentă, fiind îmbogățită cu animație. Atunci când aduc un câștig, șalupa prinde viteză, peștii înoată, lanseta mulinează ș.a.m.d.

Chiar dacă au valori cash diferite pe ei, în jocul de bază toți peștii sunt egali. Situația se schimbă în jocul bonus, declanșat de minim trei bibani prinși în cârlig. În fiecare din cele 10 rotiri gratuite, pe role se pot opri pești. Dacă pe ecran aterizează și un pescar, atunci valorile cash ale peștilor sunt colectate. Cu cât miza rotirii este mai mare, cu atât peștii sunt mai valoroși. Patru pescari colecționați duc jocul special la un alt nivel. Sunt acordate 10 rotiri gratuite suplimentare, iar multiplicatorul aplicat fiecărui câștig crește.

Rise of Ra

Rise of Ra nu are o grafică spectaculoasă, ci una simplă și eficientă. Această păcănea egipteană prezintă ridicarea unuia dintre cei mai importanți zei din ținutul piramidelor. Ra este consideratul stăpânitorul Luminii, inspirând mai mulți producători de jocuri de cazinou. Faraonul, Regina, Sfinxul, Ochiul lui Horus , Fresca, Cuferele cu comori, Scarabeul, Șacalul (Anubis), Bastonul fermecat, Ankh of Anubis, Amfora, Șoimul (Horus) și Pergamentul îl însoțesc pe role.

Scarabeul este simbol Wild, iar Pergamentul este Scatter. Minim trei Scatters oprite pe ecran declanșează 15 rotiri gratuite cu multiplicator x3, o funcție caracteristică sloturilor Amusnet Interactive, ca și „Gamble”, care te ajută să îți mărești câștigurile ghicind culoarea următoarei cărți întoarse cu fața în sus.

Burning Hot

Burning Hot are numai 5 linii de plată, ceea ce poate reprezenta un neajuns ca și frecvență a câștigurilor. Pe de altă parte, nicio plată nu este mai mică decât miza. Simbolurile sunt cele clasice pentru sloturile din această categorie: șeptari, dolar, steluță, struguri, pepeni, clopoței, cireșe, lămâi, prune și portocale.

Oarecum atipic este trifoiul cu patru foi, care în acest joc îndeplinește funcția de Wild ce se multiplică pe toată rola dacă este implicat în minim o combinație câștigătoare. Steluța și dolarul sunt Scatters, ca și în Shining Crown, iar șeptarul plătește chiar dacă apare pe grilă în numai două exemplare. Sunetele specifice păcănelelor „ca la aparate” contribuie din plin la succesul acestui slot care are multe variante, diferența fiind făcută de numărul de linii de plată.