29 de cetățeni români, implicați într-un accident în Slovenia. MAE anunță că răniții sunt în afara oricărui pericol. Șoferul ar fi adormit la volan

UPDATE Cei patru români răniți în accident sunt afara oricărui pericol, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Trei dintre ai au fost transportați la un spital din apropiere și au primit îngrijirile medicale necesare. Cel de al patrulea a primit asistență la fața locului și a refuzat transportul la spital.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că potrivit ultimelor informații în autocar s-au aflat 29 de cetățeni români. Trei dintre au decedat, patru au fost răniți, iar ceilalți 22 au fost transportați la un adăpost unde au primit băuturi calde și alimente. Ei urmează să fie preluați de un alt autocar al companiei de transport și vor continua călătoria spre Italia.

UPDATE: Un tânăr din Bihor care se afla în autocar a povestit cum s-a petrecut accidentul. Totul a durat câteva secunde și se pare că șoferul a ațipit la volan. „Majoritatea oamenilor dormeau când s-a produs accidentul. Șoferul a ațipit și a ieșit de pe autostradă. Două secunde a durat totul.

Eu am fost printre primii care au încercat să spargă parbrizul, ca să putem să ieșim. Am fost rănit ușor, am câteva tăieturi. Important este că sunt în viață”, a spus bărbatul. .

Tânărul spune că pasagerii care nu au avut nevoie de internare în spital au primit ajutor de la autoritățile slovene. „Cei de la drumuri ne-au adăpostit de frig, au fost foarte ospitalieri”, a mai spus bărbatul, potrivit ebihoreanul.ro.

Un accident cumplit a avut loc în Slovenia, pe autostrada A1, între localităţile Garčiani-Murska Sobota. Un autocar în care se aflau 32 de români a ieșit de pe autostradă și s-a răsturnat. În urma accidentului, trei români și-au pierdut viața, iar alți cinci se află în stare gravă.

Potrivit informațiilor oferite de MAE, autocarul transporta românii spre Italia. Ambasadorul României la Ljubljana, Republica Slovenia, a întreprins demersuri în regim de urgență pentru a fi identificate persoanele decedate și cele rănite. O echipă mobilă consulară s-a deplasat la fața locului pentru a acorda ajutor cetățenilor români implicați în accident.

MAE a transmis că cetățenii români răniți în accident au fost transportați de urgență la spital. Ceilalți 25 de pasageri rămași în viață se află într-o locaţie a Agenţiei Drumurilor din Murska Sobota. Băuturi calde și alimente le-au fost puse la dispoziție cât timp așteaptă un alt autocar al companiei de transport să îi ducă la destinație.

Ambasada României la Ljubljana a anunțat că vor continua dialogul cu autorităţile locale privind evoluţia stării de sănătate a răniţilor, fiind pregătită să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor legale, precum şi sprijin în procedura de repatriere a trupurilor neînsufleţite şi eliberarea certificatelor de deces.