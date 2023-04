3 deserturi internaționale făcute din orez

Orezul este cea mai răspândită cereală din lume, după grâu, fiind considerată hrană de bază în țările asiatice. Se cunosc peste 40,000 de soiuri de orez, iar cele mai consumate tipuri sunt orezul alb simplu, orezul basmati, orezul glutinos și orezul integral. Fiind un aliment atât de popular, nu este de mirare că există și deserturi din orez, pe care te invităm să le descoperi în continuare.

1. Mochi – prăjitura japoneză din orez

Mochi este una dintre cele mai cunoscute prăjituri din Japonia și, da, este preparată din orez. Mai exact, pentru a obține mochi, se folosește un orez special, lipicios, numit și orez glutinos. Acesta este fiert apoi mărunțit și transformat într-o pastă care are aceeași denumire – mochi. Mai departe, această pastă este modelată în diverse forme și umplută în mod tradițional cu pastă dulce de fasole roșii. Se găsesc și mochi cu umplutură de fructe, nuci și chiar înghețată. Mochi are o istorie îndelungată, existând de pe vremea samurailor. În prezent, prăjitura este preparată cu ocazia sărbătorilor și festivalurilor japoneze, fiind disponibilă în zeci de variante. Am putea să îți povestim totul despre mochi, însă te îndrumăm să asculți povestea celebrului desert japonez de la experți în domeniu, dar cel mai bine este să încerci cât mai repede acest desert și te vei convinge că nu există niciun alt echivalent pentru el.

2. Arancini dulce – un desert sicilian veritabil

La bază, Arancini sau Arancine este o mâncare italiană de tip street-food, care constă din mici bile de orez date prin pesmet fin și apoi prăjite, umplute în mod obișnuit cu ingrediente sărate: carne în sos de roșii, orez, mazăre și mozzarella. Arancini dulce este mai puțin cunoscut, dar la fel de iubit. Desertul este format dintr-o bilă de orez prăjită, cu aromă de vanilie și lapte, interior de ciocolată și exterior crocant și pudrat cu zahăr. În loc de ciocolată, se poate folosi orice altă umplutură dulce. Arancini se găsește cu preponderență în sudul Italiei, fiind un preparat specific pentru bucătăria siciliană.

3. Orez cu lapte – gustul copilăriei

Nu se știe cu exactitate originea desertului din orez și lapte, cert este că multe țări au o proprie versiune, inclusiv România, unde multe persoane îl asociază cu perioada copilăriei. Orezul cu lapte se prepară foarte ușor: mai întâi orezul este fiert în apă, apoi se adaugă laptele în care orezul fierbe până capătă o textură cremoasă. Pentru a-i conferi o aromă plăcută, în amestec se adaugă esență de vanilie. De asemenea, orezul cu lapte poate fi condimentat cu zahăr, scorțișoară sau cacao. Uneori se folosesc stafide și fructe din dulceață pentru decor și pentru un gust mai dulce.

Sper că ți-am făcut poftă de aceste deserturi din orez și te invităm să le încerci pe toate. Pentru a le degusta, cumpără mochi dintr-un magazin online cu produse asiatice, caută arancini într-un restaurant cu specific italian, iar orezul cu lapte îl poți prepara chiar tu!