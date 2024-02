Economie 2023, cel mai bun an din istoria Sphera Group







Sphera Group a obținut rezultate financiare record în 2023: vânzări de 1,47 miliarde de lei și profit net normalizat de 79,8 milioane de lei.

Informații cheie:

Cel mai bun an din istoria Sphera Group

2023, cel mai bun an din istoria Sphera: vânzări de 1,47 mld. lei (+11,1% față de anul anterior), profit net normalizat de 79,8 mil. lei (+80,3% față de anul anterior) și marjă EBITDA de 10,1% KFC România a depășit pragul de 1 miliard de lei vânzări în 2023 T4, un nou trimestru record în ceea ce privește vânzările, EBITDA și profitul net Marje EBITDA notabile în T4 pentru KFC România (15,7%), KFC Moldova (20,2%) și Taco Bell (11,7%), în timp ce rata la nivel de Grup a ajuns la 13,5% În 2023, acțiunile SFG au fost al 3-lea cele mai performante din indicele BET, randamentul total al acțiunilor în 2023, inclusiv dividendele plătite depășind semnificativ indicele BET-TR

Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), cel mai mare grup din industria de food service din România, încheie cel mai bun an din istoria sa, cu vânzări de 1,47 mld. lei și indicatori de profitabilitate îmbunătățiți – EBITDA normalizat mai mare cu 44,1% față de 2022, de 147,9 mil. lei, și profit net normalizat în creștere cu 80,3% comparativ cu anul precedent, de 79,8 mil. lei.

”Anul 2023 a fost plin de realizări. Am continuat să ne dezvoltăm și am deschis 8 unități noi, am devenit prima rețea locală care a atins borna de 100 de restaurante, am adus inovații variate în meniu, am optimizat și am devenit mai eficienți. În tot acest timp, am rămas un reper în ceea ce privește sustenabilitatea.

Iar provocările nu au lipsit - ne-am confruntat cu inflație ridicată, majorări neprevăzute de taxe și o piață a muncii încordată. Rezultatele sunt însă pe măsura muncii extraordinare a celor peste 5.100 de colegi din Sphera - avem vânzări record și creșteri remarcabile pe indicatorii de profitabilitate. Anul acesta stă, de asemenea, sub semnul incertitudinii, dar sunt încrezător că experiența noastră de 30 de ani ne va susține trendul de creștere și vom continua să venim cu vești bune și în 2024”, a declarat Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group.

KFC România, cea mai mare contribuție la rezultatele Sphera Group

Cea mai mare contribuție la rezultatele financiare de excepție obținute de Sphera Group anul trecut a avut-o KFC România, care a depășit pragul de 1 mld. lei vânzări în 2023, o creștere de 12,5% față de 2022. Pe fondul unui trimestru patru 2023 excelent, cu o marjă de profitabilitate EBITDA de 15,7%, brandul fanion al Grupului a încheiat anul cu un profit net de 86,8 mil. lei (+26,5%).

Un alt brand cu performanțe remarcabile a fost Taco Bell, care a atins pragul de rentabilitate și a încheiat anul 2023 cu profit, urmare a unor vânzări mai mari cu 22% și a unor creșteri de trei cifre la nivelul profitului operațional al restaurantelor (+148,6%) și al EBITDA (+139,3%). Și în cazul Taco Bell, ultimul trimestru al anului 2023 a fost notabil, marja EBITDA fiind de 11,7%.

Cum au performat celelalte active ale Sphera Group

KFC Italia a devenit, de asemenea, profitabilă în 2023, cu un profit net de 3 mil. lei, într-un an în care EBITDA a crescut cu 436%, iar marja se află la un nivel confortabil de 9,4%.

KFC Moldova, cu cele două restaurante din Chișinău, a avut din nou o performanță excelentă, cu un profit net de 2,8 mil. lei (+42,6% față de anul trecut). Unitățile operate de Sphera în Moldova au avut creșteri de două cifre în 2023 pe toți indicatorii importanți: vânzări (+18,4%, la 20,59 mil. lei), profit operațional la nivelul restaurantelor (+42,5%, la 3,78 mil. lei), EBITDA (+35,2%, la 3,66 mil. lei). Și pentru KFC Moldova, trimestrul patru din 2023 a fost remarcabil, marja EBITDA fiind de 20,2%.

Pizza Hut și-a intensificat procesul de eficientizare în ultimul trimestru al anului, prin reconfigurarea rețelei, care a avut în vedere uniformizarea brandurilor Pizza Hut și Pizza Hut Delivery și este de așteptat ca, pe termen mediu, să se vadă efectele pozitive ale acestei reorganizări.

Rezultatele bune la nivelul companiilor se datorează unor volume mai mari de vânzări, strategiei eficiente de preț și măsurilor riguroase de control al costurilor. În pofida costurilor în creștere și a unor presiuni fiscale suplimentare (majorări de taxe, ale salariului minim), printr-un management adecvat, cheltuielile în restaurante au crescut într-un ritm mai lent decât vânzările. Astfel, Sphera a realizat în 2023 un profit operațional al restaurantelor cu 45,7% mai mare față de 2022. Compania încheie anul cu un nivel confortabil al profitabilității, marja EBITDA situându-se la 10,1%.

T4 2023 continuă seria recordurilor Sphera

O contribuție importantă la rezultatele finale pe anul 2023 a avut-o trimestrul patru, cel mai bun din istorie în ceea ce privește vânzările, EBITDA și profitul net. Sphera a înregistrat, de asemenea, creșteri excelente ale profitului operațional al restaurantelor și o marjă EBITDA notabilă, de 13,5%.

”Rezultatele financiare obținute în 2023 consolidează poziția Sphera Group de lider în industria de food service. Pe lângă cifra impresionantă a vânzărilor, performanța vine și din faptul că am înregistrat creșteri procentuale de două și chiar de trei cifre pentru majoritatea indicatorilor și brandurilor. Este rezultatul unei strategii pe care am urmat-o cu consecvență și care se bazează pe eficiență, eficientizare, management riguros al costurilor și pricing inteligent.

Ne bucurăm să vedem că eforturile noastre sunt validate și de încrederea investitorilor, prețul acțiunilor Sphera crescând semnificativ peste evoluția indicelui BET. În 2024, vom continua să implementăm măsurile și acțiunile care ne-au susținut trendul de creștere, în beneficiul acționarilor, clienților, echipei și tuturor partenerilor noștri”, a declarat Valentin Budeș, CFO Sphera Franchise Group.

În ultimul trimestru din 2023, Sphera a înregistrat venituri de 394,4 mil. lei, mai mari cu 6,8% față de T4 2022. Indicatorii de profitabilitate au înregistrat rate de creștere de două cifre – profitul operațional al restaurantelor: +32,1%, EBITDA: +21,3%, profitul normalizat: +28,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2022.

Evoluție excelentă a acțiunilor la Bursa de Valori București pentru Sphera Group

Acțiunile SFG au continuat evoluția pozitivă în T4 2023, cu o creștere de 24,2%, cea mai bună performanță dintre toate companiile incluse în indicele BET. Ținând cont de dividendul plătit acționarilor pe 10 octombrie, randamentul total al acțiunilor SFG în T4 2023 a fost de 29,8%.

În 2023, acțiunile SFG au fost al 3-lea cele mai performante din indicele BET, apreciindu-se cu 83,6% și depășind semnificativ indicele BET, care a crescut cu 31,8%. Randamentul total al acțiunilor SFG în 2023, incluzând dividendele plătite la 31 martie 2023 și 10 octombrie 2023, a fost de 95,5%.

Notă: Atunci când analizează performanța Grupului, conducerea se concentrează pe rezultatele financiare care exclud impactul IFRS 16. Prin urmare, baza analizei financiare sunt rezultatele excluzând IFRS 16.

Despre Sphera Franchise Group S.A.

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deținând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România și KFC în Chişinău, Republica Moldova, și în anumite zone din Italia. Grupul deține peste 160 de restaurante pe cele trei piețe și are aproximativ 5.000 de angajați.

Sphera Franchise Group este listată pe Bursa de Valori București din 2017, sub simbolul SFG, fiind singura companie din HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum și în FTSE Global Microcap și indicii MSCI Frontier și Romania Markets Small Cap.