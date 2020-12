Cifrele, anunțate luni de Alianță, se încadrează în trendul înregistrat în ultimii ani, al creșterii numărului de zboruri ale Rusiei în proximitatea perimetrului NATO.

„În acești ultimi ani, am constatat o creștere a nivelului de activitate aeriană militară rusă în proximitatea frontierelor alianței”, a declarat Oana Lungescu, purtătoarea de cuvânt a NATO, într-un comunicat citat de Just the News.

În 2020, forțele aeriene ale NATO în Europa au interceptat 350 de zboruri ale avioanelor militare ruse – o creștere „moderată” în raport cu cele 300 de interceptări de acest fel din 2019, a mai informat organizația.

Amenințarea rusă

Avioanele militare ruse reprezintă o provocare pentru sistemele de apărare occidentale dintr-o serie întreagă de motive.

„Adeseori, avioanele militare ruse nu transmit un cod transponder care să indice poziția și altitudinea lor, nu anunță un plan de zbor sau refuză să comunice cu controlorii de trafic aerian, ceea ce prezintă un risc potențial pentru avioanele de linie civile”, se mai arată în comunicatul NATO.

Norvegia anunța cu puțin timp în urmă că propriul său contingent NATO efectuase 41 de misiuni de interceptare până la jumătatea lunii septembrie.

Piloții au identificat avioane străine, inclusiv bombardiere strategice cu rază lungă de acțiune Tu-160 Blackjack, avioane anti-submarin Tu-142 din flota de Nord și alte aparate de luptă.

Radarele NATO

În toată Europa, NATO dispune de patruzeci de radare de supraveghere aeriană și centre de informare. Șaizeci de avioane se află în serviciu permanent pentru a răspunde apelurilor aeronavelor aflate în pericol sau potențialilor intruși în spațiul aerian.

„Continuăm să fim vigilenți”, a afirmat Lungescu. „Avioanele de luptă ale NATO se află în serviciu 24 de ore din 24, gata să acționeze în caz de zboruri suspecte sau inopinate în proximitatea spațiului aerian al aliaților noștri. Poliția aeriană reprezintă un mijloc important prin care NATO asigură securitatea membrilor noștri.”

Formată imediat după Al Doilea Război Mondial, Alianța Organizației Tratatului Atlanticului de Nord este alcătuită din 30 de state membre independente care participă la un act de apărare reciproc global.