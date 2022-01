20 de ani lăsați în urmă. O jurnalistă de la un celebru post TV și-a dat demisia: „Loialitatea nu mai reprezintă nimic”

Demisie de la Realitatea TV. Jurnalista și-a anunțat plecarea de la postul de televiziune în mod public, însă fără a oferi detalii cu privire la motivul deciziei luate sau în legătură cu planurile sale de viitor. „Ca la 20 de ani, după 20 de ani, dar cu aceleași emoții ca-n prima zi. Vă mulțumesc și vă iubesc. Vremea se schimbă, rămâneți pe mâini bune”, a fost mesajul prezentatoarei de știri.

O jurnalistă și-a dat demisia de la Realitatea TV

Este vorba despre Raluca Solomon, reportera care prezenta programul meteo la postul de televiziune Realitatea TV. Trasă de limbă de colegi, ea a precizat că a luat decizia de a demisiona după ce a primit o ofertă de muncă de la o altă companie, tot în domeniul presei.

„A venit momentul să facem o schimbare în viaţa noastră şi în carieră. Am primit o propunere pe care am îmbrăţişat-o. (Plec, n.r.) La Etno TV, alături de mai mulţi colegi, nu ştiu dacă au făcut publică treaba asta sau nu. Suntem o echipă, am zis da imediat!”, a declarat Raluca Solomon.

Ce program de știri va prezenta Raluca Solomon la Etno TV

Jurnalista a vorbit și despre structura programului de știri pe care îl va prezenta la televizor. Raluca Solomon va continua să informeze românii în legătură cu schimbările meteorologice din țară, însă va oferi detalii și din domeniul agriculturii.

„Etno, după cum bine ştiţi, tocmai a primit o licenţă generalistă de la CNA, modifică structură, dar treptat! Eu personal o să rămân în acelaşi registru cu o schimbare uşoară în conţinut. Adică voi avea o emisiune ce se adresează publicului Etno TV.

Informaţiile despre vreme vor fi agro-meteo cu mai multe detalii legate de vreme în interesul agricultorilor și al publicului Etno. Am îmbrăţişat rapid această propunere, mi se pare interesantă, e o provocare și îmi place”, a spus Ramona Solomon pentru impact.ro.

„Loialitatea nu mai reprezintă nimic”

Prezentatoarea de știri nu a precizat, concret, dacă plecarea sa de la Realitatea TV are legătură și cu anumite dezamăgiri personale, însă a făcut o declarație cel puțin interesantă.

„Dacă mă uit în general în jurul meu remarc că loialitatea nu mai reprezintă nimic. Am realizat târziu acest lucru, dar nu cred că e prea târziu. Dar sunt într-un moment în care sunt pregătită să răspund unei astfel de provocări. E momentul perfect”, a spus Ramona Solomon.