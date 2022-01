Pe cine și-a angajat Alexandru Rafila pe post de consilieră. Decizia a fost ținută secretă până acum! FOTO

Emanuela Schweninger este consilierul personal al ministrului Sănătății, Alexandru Rafila. Celebrul medic, fost reprezentant al României la Organizația Mondială a Sănătății, a decis să o angajeze la cabinetul personal pe fosta jurnalistă, care a abordat în spațiul public, timp de circa zece ani, subiecte din domeniul sănătății.

Alexandru Rafila a angajat pe post de consilier personal la cabinet o fostă jurnalistă

Potrivit poziției publice a Emanuelei Schweninger, aceasta este consiliera personală a ministrului Sănătății de două săptămâni. „Sunt sigură că și de data asta voi da ce e mai bun din mine!”, s-a exprimat fosta jurnalistă Emanuela Schweninger.

„Luna asta s-ar fi împlinit zece ani de când spun povești pe care le aflu. Au fost aproape zece ani pe care nu-i măsor în zile. Ci în mii de oameni pe care i-am întâlnit și care și-au deschis sufletele în fața mea și au acceptat să împărtășesc frânturi din viețile lor cu milioane de telespectatori. În interviuri luate medicilor care au luptat pentru pacienții lor și au avut curajul să spună adevărul. În telefoane în care mi s-au spus informații prețioase. În subiecte care s-au transformat apoi în știri preluate de restul presei. În întrebări incomode adresate. Sau simple. Dar care au dat Știrea! În echipele din redacție și de pe teren. Și în lacrimi de durere pentru bolnavii care au fost nevoiți să treacă prin situații greu de imaginat. Și care uneori au produs schimbarea.

„Asta a însemnat să fiu reporter care se ocupă de Sănătate”

Doamne, ce ani minunați! Câți copii am avut privilegiul să țin în brațe, deși nu erau ai mei. De fiecare dată când deschideam ușa unui salon și vedeam micuții venind spre mine simțeam că ce fac eu nu e doar o profesie. Am fost martor la adevărate miracole și am văzut cum efectiv Dumnezeu lucrează prin mâinile medicilor astfel încât viața să continue când nu mai e nicio speranță. Un privilegiu! Asta a însemnat pentru mine să fiu reporter care se ocupă de Sănătate!”, a mai scris Emanuela Schweninger într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cine este Emanuela Schweninger

Emanuela Schweninger este în vârstă de 34 de ani și a absolvit Facultatea de Filosofie la Universitatea din Bucureşti în anul 2009. În televiziune a debutat în 1998, la postul național, prezentând știri pentru copii. Ulterior, s-a ocupat de domeniul sănătății timp de circa zece ani, documentând subiecte de presă și prezentându-le publicului larg.

În perioada iunie 2012 – septembrie 2016 a lucrat la Realitatea TV, după care, până în decembrie 2016 a activat la Prima TV. De la începutul anului 2017 până la finele lui 2019, Emanuela Schweninger a revenit la TVR, ulterior alegând să profeseze în cadrul Observator – Antena1.