15 februarie, Anti-Valentine’s Day. Cum a apărut această sărbătoare

Ce este Slap Day. În timp ce 14 februarie aduce inimioare, flori și cadouri romantice, ziua următoare are un ton complet diferit. Pe 15 februarie, unii aleg să celebreze Slap Day, o zi dedicată celor care nu se regăsesc în magia Valentine’s Day, potrivit freepressjournal.

Este momentul în care sarcasmul, umorul și ironia preiau controlul, iar iubirea devine ținta unor glume mai puțin convenționale. Într-un fel, Slap Day funcționează ca un antidot pentru clișeele romantice, o zi în care cei dezamăgiți, singuri sau pur și simplu neinteresați de „vârtejul roz” pot râde de presiunile sociale legate de iubire.

Slap Day nu are rădăcini istorice profunde și nici o recunoaștere oficială la nivel internațional. În schimb, a apărut în mediile online și în cultura tinerilor ca o reacție ironică la presiunea Valentine’s Day. În timp ce 14 februarie promovează gesturi romantice și cadouri elaborate, Slap Day oferă o alternativă amuzantă și critică, o „palmă simbolică” adresată clișeelor iubirii exagerate și așteptărilor sociale.

Numele poate părea agresiv, dar ideea nu este de a răni fizic pe cineva. Este mai degrabă o metaforă: o lovitură simbolică pentru cei care s-au săturat de inimioare, ciocolată și declarații pompoase. În comunitățile online, oamenii marchează ziua cu meme-uri, glume și mesaje ironice care transformă dezamăgirea romantică într-o formă de umor colectiv.

Sărbătorirea Slap Day este flexibilă și depinde foarte mult de personalitate sau comunitate. Unii aleg să ignore complet Valentine’s Day și să transforme 15 februarie într-un „anti-Valentine’s Day” personal. Tricourile cu mesaje sarcastice, postările ironice pe rețele sociale sau schimbul de glume amuzante între prieteni sunt modalități comune de a marca ziua.

Alții organizează întâlniri tematice – „Slap Parties” – unde umorul și sarcasmul sunt principalele ingrediente, iar cadourile romantice sunt înlocuite cu obiecte comice sau ironic-insultatoare. Totodată, pentru cei singuri sau cei care tocmai au trecut printr-o despărțire, ziua poate fi o ocazie de socializare și de râs împreună, împărtășind povești amuzante despre relații nereușite sau gesturi romantice exagerate.

Slap Day nu este doar o glumă. Pentru mulți, este un mecanism de coping. Valentine’s Day poate provoca anxietate, sentimente de inadecvare sau chiar tristețe, mai ales pentru cei singuri sau recent despărțiți.

Această zi le oferă oamenilor o modalitate de a-și recâștiga controlul asupra propriilor emoții: în loc să se simtă excluși, aleg să râdă de romantism și să transforme un moment de presiune socială într-unul amuzant și liber.

În plus, Slap Day subliniază faptul că experiențele emoționale sunt diverse. Nu toată lumea simte iubire romantică sau consideră că Valentine’s Day are sens. Este un memento că există alternative, că nu trebuie să participi la „vârtejul roz” dacă nu te reprezintă. Ironia, sarcasmul și umorul devin astfel instrumente de afirmare personală și de relaxare în fața clișeelor sociale.

Internetul joacă un rol esențial în popularizarea Slap Day. Meme-urile, GIF-urile și postările virale sunt principalele forme de celebrare. Utilizatorii de pe platforme precum Twitter, Reddit sau Instagram folosesc hashtag-uri precum #SlapDay sau #AntiValentinesDay pentru a se conecta cu alții care împărtășesc același sentiment de „saturație” față de romantism.

Chiar și unele branduri au observat această tendință și profită de ea prin campanii amuzante sau produse „anti-romantice”. Cadouri sarcastice, obiecte comice sau gadget-uri ironic-distractive sunt promovate în această zi, transformând Slap Day într-un fenomen de cultură pop, care combină umorul cu comentariul social subtil despre presiunile Valentine’s Day.

Pentru cei care aleg să ia Slap Day în serios, există numeroase modalități de a sărbători ironic sau creativ. Cine organizează „maratoane de filme anti-romantice”, petreceri tematice cu prietenii sau chiar postări pe social media cu citate amuzante despre eșecurile în dragoste, poate transforma ziua într-un moment distractiv și memorabil.

Chiar și gesturile mici, precum trimiterea de mesaje ironice prietenilor sau purtarea unui accesoriu „anti-Valentine’s”, contribuie la spiritul zilei.