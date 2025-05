Opinii 100 de zile cu Trump la „butoanele” Casei Albe!







Au trecut deja 100 de zile din mandatul Trump 2.0. Primul lucru de remarcat este că al doilea mandat al lui Trump nu este doar o prelungire a primului. Trump 2.0 este complet diferit, marcat de un Trump mai încrezător acum decât chiar și în timpul primului său mandat. El a venit la funcție înarmat cu o agendă mult mai amplă și o idee mai bună despre cum să o implementeze, deoarece personalul administrației a petrecut ultimii patru ani pregătindu-se pentru acest moment. În jurul său sunt de dat acesta oameni loiali până la sacrificiu.

Cu excepții limitate, cum ar fi Secretarul Trezoreriei și câțiva alții, Cabinetul este format în principal din loialiști necalificați, echivalentul politic, dacă va mai aduceți aminte, al scenei de bar din Războiul Stelelor. Rezultatul este mai mult o instanță decât o administrație. Politica tinde să curgă de sus în jos, mai degrabă decât de jos în sus, cu consecințe deja evidente aici și în străinătate.

Putem spune fără să greșim ca avem o președinție activistă, imperială. Până în prezent, au existat aproape 140 de ordine executive și de zece ori mai multe grațieri, inclusiv 1.500 pentru cei condamnați pentru infracțiuni legate de atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului. Trump își găsește, de asemenea, timp să posteze în mod regulat pe Truth Social și să vorbească cu presa la orice oră. Pare să fie peste tot, dominând spațiul public și spațiul mental. Contrastul cu predecesorul său nu putea fi mai evident.

Realizări de până acum în cele 100 de zile

Principala realizare politică a celei de-a doua administrații Trump a fost respectarea promisiunii sale din campanie de a securiza frontiera de sud. Intrarea ilegală este redusă, dar mijloacele pe care le-a folosit pentru a atinge acest obiectiv - interzicerea refugiaților și deportarea persoanelor fără un proces echitabil - au fost atât regretabile, cât și, uneori, probabil neconstituționale. A doua problemă pe care președintele a insistat cel mai mult în campanie a fost economia, cu promisiuni de a declanșa creșterea economică și de a reduce inflația. El a schimbat lucrurile, dar nu în modul în care și-a propus: America de acum se îndreaptă spre stagflație, în cel mai bun caz, și, foarte posibil, spre o recesiune.

Tarifele - o taxă de bază generalizată de 10%, plus tarife suplimentare specifice fiecărei țări, ajungând la 145% în cazul Chinei - sunt principalul factor determinant aici. Aceasta au devenit inițiativa definitorie a acestei președinții. Argumentele lui Trump pentru impunerea lor au fost la fel de numeroase pe cât au fost uneori de eronate. FMI și-a redus deja proiecția pentru creșterea economică a SUA în acest an de la 2,8% la 1,8%. Aici sunt atât de multe de discutat încât am scrie un roman nu un articol. O remarcă aș mai face și anume: în ciuda tuturor criticilor sale la adresa lui Biden, Trump a moștenit o economie aproape de ocuparea deplină a forței de muncă și care creștea cu aproape trei procente, cu o inflație sub control și în scădere.

Apoi Trump a administrat tarife angro. Trump le-a comparat cu medicamentele necesare pentru a salva un pacient aflat în fază terminală. O analogie mai potrivită îmi pare a fi aceea a unui pacient sănătos care se prezintă la un control medical anual, căruia i se administrează un medicament experimental cunoscut pentru efectele sale secundare severe și care suferă un atac de cord. Este în fapt angajamentul lui Trump, adesea radical, de a anula părți mari din ceea ce a moștenit și de a lăsa atât țara, cât și lumea complet diferite, așa cum a încercat și parțial a reușit în primul mandat.

Trump a făcut adesea campanie împotriva guvernului, pe care l-a numit „Statul Profund”. El a considerat aparatul administrativ pe care îl controlează acum ca fiind risipitor și ostil lui și agendei sale. Acest lucru l-a determinat să creeze DOGE, Departamentul pentru Eficiența Guvernului, sub conducerea lui Elon Musk și a flotei sale de tineri de douăzeci și ceva de ani pricepuți la tehnologie, majoritatea dintre ei nefiind niciodată în guvern. Pentru început atât. Voi mai reveni pe parcursul materialului.

Moștenirea Administrației Trump de la Administrația Biden

Pe 20 ianuarie, președintele Donald Trump și echipa sa au moștenit o graniță sudică deschisă, amenințări teroriste care se răspândesc în întreaga lume, ostatici americani care lâncezesc în captivitate în străinătate și războaie în Ucraina și Gaza, care nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă președintele Trump ar fi rămas în funcție așa cum a declarat acesta cu emfază. În plus, China continua să se învârtă în jurul unei Case Albe timide și neștiutoare când dură când conciliantă.

Președintele Trump recunoaște că o graniță puternică este esențială pentru securitatea națională. Administrația Biden a invitat milioane de imigranți ilegali printr-o politică a frontierelor deschise. Cu toate acestea, Administrația Trump a preluat controlul asupra imigrației. La câteva zile după începerea mandatului său, președintele Trump a convins Mexicul să trimită 10.000 de membri ai Gărzii Naționale la granița de sud și Canada să trimită 10.000 de oameni la granița de nord pentru a ajuta la oprirea fluxului de imigranți ilegali și fentanilul, drogul pe care China îl produce. Rezultatele acestei politici sunt deja evidente.

În martie, au existat mai puțin de 7.200 de treceri ale frontierei de sud-vest, cel mai mic număr lunar din istorie cu o scădere de 96% față de cele întâmplate în administrația Biden. SUA a desemnat oficial șase carteluri mexicane și două bande transnaționale - Tren de Aragua și MS-13 - drept organizații teroriste străine care sunt interzise pe teritoriul SUA. În plus, datorită conducerii președintelui Trump, țările din emisfera vestică au fost de acord să-și primească înapoi cetățenii. Au fost arestați și deportați 45.679 de infractori străini. Aceste cifre includ reținerea, arestarea și îndepărtarea a 1.154 de membri ai bandelor teroriste străine Tren de Aragua și MS-13. Din 20 ianuarie, SUA a eliminat peste șaptezeci și opt dintre cei mai importanți teroriști jihadiști care operau în Irak, Siria și Somalia, inclusiv pe Abu Khadijah, adjunctul ISIS la nivel global și șeful celui mai înalt organ decizional al grupării teroriste.

Mai târziu, în martie, americani au furnizat informații cheie guvernului pakistanez care au dus la arestarea și extrădarea teroristului din ISIS-K care a orchestrat atentatul cu bombă de la Abbey Gate din Afganistan, soldat cu moartea a treisprezece militari americani și a 170 de afgani în timpul retragerii incompetente a lui Joe Biden din Afganistan. Numele lui este Abdul Rahman al-Logari, membru ISIS-K din 2016. Al-Logari a fost unul dintre miile de membri ISIS-K eliberați de talibani din două centre de detenție la mijlocul lunii august 2021, potrivit unui oficial al echipei armatei.

Președintele Trump a luat, de asemenea, decizia îndrăzneață de a lansa atacuri împotriva teroriștilor houthi susținuți de Iran în Yemen, care atacau constant navele americane și internaționale în Marea Roșie. Până în prezent, Pentagonul a efectuat peste 800 de atacuri iar acestea vor continua până când libertatea de navigație va fi restabilită și atacurile asupra navelor și personalului american vor înceta. Operațiunile președintelui Trump împotriva Houthi merg mână în mână cu o campanie mai amplă de impunere a unei presiuni maxime asupra Iranului - patria regimului responsabil pentru uciderea a peste 600 de soldați americani în Irak între 2003 și 2011.

Misiunea americană este de a reduce veniturile pe care Iranul le generează din vânzarea de petrol către clienți precum China, venituri pe care apoi le folosește pentru a-și construi arsenalul de rachete balistice și pentru a finanța teroriști precum Hamas, Hezbollah și Houthii. În plus, președintele Trump se angajează să se asigure că Iranul nu va putea obține niciodată o armă nucleară.

Diplomația, în stadiu incipient, către acest obiectiv are loc chiar acum, dar președintele a fost clar că toate opțiunile sunt pe masă (inclusiv cea militară) pentru a împiedica Iranul să obțină vreodată bomba. Relația lui Trump cu Israelul este una deosebită. Prim-ministrul Netanyahu a fost primul lider străin care a vizitat Casa Albă sub noua administrație. Casa Albă a accelerat vânzările de arme în valoare de miliarde de dolari către Israel și a oprit toate finanțările pentru Agenția ONU pentru Ajutor și Lucrări, care canaliza bani către Hamas.

Președintele Trump a făcut, de asemenea, progrese istorice în aducerea acasă a americanilor ținuți ostatici și deținuți pe nedrept în întreaga lume inclusiv cei ținuți în Rusia. Lupta pentru fiecare american ținut pe nedrept împotriva voinței sale este esența unei politici externe „America pe primul loc”. Trump deși nu a făcut progrese, a reușit să aducă la masă principalii actori care duc războiul din Ucraina dar și furnizorii lor de tehnică militară și de mijloace financiare.

Avem două planuri de pace unul prezentat de Trump și unul prezentat de Coaliția de voință europeană condusă de Marea Britanie și Franța. Săptămâni de diplomație au produs o înțelegere de ambele părți cu privire la ceea ce este necesar pentru a realiza pacea. Acum, atât Rusia, cât și Ucraina trebuie să acționeze rapid pentru a ajunge la un acord înainte ca președintele Trump să-și piardă răbdarea. În cele din urmă, președintele Trump are o perspectivă clară asupra amenințării reprezentate de China - și nu doar asupra înșelăciunii sale constante, a furtului de proprietate intelectuală și a războiului economic împotriva Statelor Unite, pentru care ”tarifele trumpiene” sunt concepute să le combată.

În concordanță cu concentrarea Americii asupra emisferei vestice, nu se poate permite Chinei să controleze Canalul Panama, cea mai importantă cale navigabilă din regiune. Presiunea diplomatică americană a determinat Panama să abandoneze participarea la Inițiativa „Belt and Road” a Chinei și să înceapă procesul de eliminare a unei companii chineze din controlul administrării canalului. Și mai general în ceea ce privește China, politica de investiții „America First” a clarificat întreprinderilor americane că guvernul SUA va folosi toate mijloacele legale necesare pentru a împiedica companiile americane să investească în sectorul militar-industrial sau cel al realizării de produse cu dublă utilizare al Chinei.

O primă concluzie: Prin reducerea drastică a investițiilor în știință și educație, prin deportarea imigranților fără discriminare și prin terorizarea universităților importante pentru a-și adopta versiunea de dreapta a corectitudinii politice, Trump precipită, de asemenea, un fel de exod al creierelor neimaginat până acum. Ca să nu mai vorbim de amenințarea cu slăbirea chiar a capacității de producție pe care Trump spune că vrea să o restabilească.

Chiar și unii dintre cei mai puternici susținători ai lui Trump în domeniul afacerilor - cum ar fi Ken Griffin, directorul executiv al fondului speculativ Citadel (este un manager, antreprenor și investitor american de fonduri speculative) - avertizează asupra unor daune permanente aduse „brandului” SUA din cauza a ceea ce Griffin a numit războiul comercial „absurd” al lui Trump, spunând că ar putea dura „o viață întreagă pentru a repara daunele care au fost făcute”.

O a doua concluzie: ce se întâmplă cu China? Șocul și groaza exprimate de piețe la tarifele minime de 145% impuse de Trump Chinei - inclusiv o întâlnire pe care Trump a avut-o cu marii retaileri americani care au avertizat asupra rafturilor goale și a prețurilor în creștere - l-au determinat să își schimbe cursul și să spună că negociază acum cu China pentru a reduce „substanțial” tarifele. Însă Beijingul a răspuns cu o negare umilitoare a faptului că astfel de discuții nu au loc.

China a interzis exportul multor metale din pământuri rare către Statele Unite, provocând panică în industriile majore care nu pot opera linii de asamblare fără ele, inclusiv contractorii din apărare care depind de aceste minerale pentru a produce drone și vehicule alimentate cu baterii. China – care până acum avea puțini aliați – profită de moment încercând să se prezinte ca noul centru stabil al sistemului global. După cum le-a spus președintele chinez Xi Jinping liderilor de afaceri americani, japonezi și coreeni la sfârșitul lunii martie, China este „o alternativă de investiții ideală, sigură și promițătoare”. Acest lucru vine după decenii în care președinții americani (inclusiv Trump în primul său mandat) au încercat să facă presiuni asupra Chinei pentru a se deschide și a renunța la practicile sale comerciale neloiale.

O a treia concluzie: Până la preluarea mandatului de către Trump, China și Rusia erau două țări care practic cerșeau aliați. Moscova avea loialitatea incontestabilă dar nesemnificativă a unei țări vecine, Belarusul – și, mai recent, a încheiat parteneriate cu două națiuni izolate și puternic sancționate, Iranul și Coreea de Nord. China s-a putut lăuda în principal cu legăturile sale cu Coreea de Nord, chiar dacă a încercat să convingă țările mai mici să se supună Inițiativei sale „Belt and Road/Centura și Drumul” și altora datorită restricțiilor privind datoriile.

Moscova și Beijingul au format apoi un parteneriat și, împreună, au depus eforturi sporadice pentru a extinde forumul BRICS, format din cinci economii emergente majore (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), ca o contrapondere față de Occident. Dar puțini sunt dornici să se alăture; mai mulți dintre noii membri și invitații BRICS - Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Egipt - sunt încă parteneri apropiați ai SUA în materie de securitate, iar un altul, Argentina, a decis ulterior să nu se alăture.

Între timp, până la venirea lui Trump, Statele Unite s-au bucurat de peste 50 de aliați și parteneri strategici din întreaga lume, inclusiv majoritatea celor mai bogate națiuni. Acum, aliați cheie, de la Germania la Coreea de Sud, încearcă să-și dezvolte propriile sisteme militare de apărare, separat de Washington - ceea ce ar reprezenta o lovitură uriașă pentru industria militară a SUA și ar amenința o nouă eră periculoasă de proliferare nucleară - în fața amenințărilor constante ale lui Trump de retragere și a cererilor de tribut imperial.

A patra concluzie: La un moment dat, între 12 februarie, când președintele american Donald Trump a vorbit cu președintele rus Vladimir Putin, și umilința televizată a președintelui ucrainean Vladimir Zelenski pe 28 februarie, Europa și-a dat seama că nu se mai poate baza pe aliatul său de lungă durată, Statele Unite. Două încercări au fost făcute de președintele Emanuel Macron și prim-ministrul Ken Starmer. Elementele constitutive ale unei strategii de răspuns devin clare în trei domenii cheie:

În primul rând, Ucraina este prima linie de apărare a Europei. Londra și Parisul au convocat o „coaliție a celor dispuși” pentru a planifica următoarele etape ale sprijinului militar și diplomatic european, cu scopul de a transforma Ucraina într-un „porc spinos de oțel” în cazul unui armistițiu. În absența progreselor în negocierile SUA-Rusia (și a implicării țărilor europene în discuții), orice evaluare a acestor eforturi este prematură. Aici remarcăm un punct politic important și anume revenirea la o înțelegere franco-britanică privind securitatea și apărarea după aproape un deceniu de certuri legate de Brexit privind pescuitul și migrația, revenire care marchează o schimbare radicală ce poate ajuta la remodelarea relației dintre UE și Regatul Unit.

În al doilea rând a apărut necesitatea ca statele europene să-și mărească cheltuielile pentru apărare. Marja de contribuție se ridica la 3% din PIB-ul național. Apare necesitatea depășirii fragmentării existente în industria de apărare și în achiziții publice, în general cele militare. Cheltuielile în sine nu fac Europa mai capabilă să se apere.

În al treilea rând este comerțul bilateral între UE și țările partenere. În februarie, după două decenii de discuții stagnante, UE și India s-au (re)descoperit reciproc și au convenit să finalizeze un acord de liber schimb până la sfârșitul anului 2025. La sfârșitul anului 2024, UE și Mercosur au finalizat un acord comercial. Se discută noi oportunități cu Emiratele Arabe Unite, Malaiezia, Filipine și alții. UE ar putea acționa ca un nod într-o rețea globală de comerț și cooperare alternativă la protecționismul unilateral al Statelor Unite.

Să nu uităm că virajul UE în domeniul securității va veni în detrimentul puterii sale soft, cu costuri pentru reputație atât pe plan intern, cât și internațional. Pregătirea economiei sale pentru perturbări geopolitice implică obstacole descurajante și alegeri dificile. Vulnerabilitatea Europei față de rivalitatea marilor puteri este agravată de forțele politice perturbatoare care îmbrățișează viziunile trumpiene asupra lumii în curtea Bruxellesului. Nostalgia transatlantică ar putea încetini efortul colectiv, în cazul în care Washingtonul își revizuiește actuala poziție europeană. Arsenalul politicilor ar putea eșua, din varii motive, iar rezultatele s-ar putea să nu fie pe placul tuturor.

O a cincea concluzie: La o sută de zile de la începutul celei de-a doua președinții a lui Donald Trump, prezența sa în Biroul Oval reprezintă cea mai mare schimbare în relațiile externe ale SUA de la sfârșitul Războiului Rece. În mai puțin de patru luni, Trump a forțat Ucraina să se confrunte cu realitatea, transmițând adevăruri dure despre ce va necesita încheierea războiului adică renunțarea la cel puțin 20% din teritoriul național ucrainian (hai să fim sinceri că acestea erau cunoscute de toată lumea dar nimeni nu vorbea despre ele).

L-a trimis pe J.D. Vance pentru a șoca sistemul internațional, cu mesaje dure către aliații noștri din Europa și Asia. Declararea de către Trump a unei serii de carteluri drept organizații teroriste străine a declanșat o redirecționare a relației SUA cu Mexicul, Panama și emisfera occidentală. Relația sa strânsă cu Israelul, o ruptură clară cu abordarea lui Joe Biden, a schimbat așteptările pentru Orientul Mijlociu.

Posibilitatea unor atacuri asupra programului nuclear al Iranului este mai mare ca niciodată - la fel este și potențialul unui conflict armat între India și Pakistan. Și chiar provocare de acum câteva zile, provocarea zgomotoasă a lui Trump la adresa Canadei – și invitațiile repetate către aceasta de a deveni al 51-lea stat – au dus, din păcate pentru conservatorii lor, cândva în ascensiune, la o poziție, cândva de neconceput în rândul Partidului Liberal, care a câștigat alegerile.

Postarea lui Trump de pe rețelele de socializare despre Putin, „poate că pur și simplu nu vrea să oprească războiul, doar mă atrage...”, este o rară recunoaștere publică a faptului că ar fi putut judeca greșit un alt lider mondial ale cărui mișcări le-a apărat, în trecut, ca fiind logice. Dacă Kremlinul se dovedește a fi principalul blocaj în calea încheierii războiului, Trump ar putea fi dispus să fie mai dur cu Rusia decât se credea odinioară. Mai presus de toate, însă, conversația din acest moment este dominată de un nou Război Rece cu China.

Aici, natura haotică a războiului comercial al președintelui are deja cel mai mare impact, scăderea traficului portuar fiind un indicator al ceea ce va urma. Cel mai bun lucru la care putem spera este ca acest război să rămână ”rece”. Trump a candidat pe baza promisiunii de a restabili puterea Americii și de a reorienta țara pentru viitor. După 100 de zile, este clar că atingerea acestui obiectiv ar putea fi chiar mai dificilă decât și-au imaginat susținătorii săi.

Inamicii devin prietenii lui Trump

Cei doi rivali principali ai națiunii, Rusia și China, nu ar putea fi mai încântați de eforturile Washingtonului de autodistrugere generală ca superputere. Cel puțin așa par acțiunile lui Trump de acum. Abordând Rusia și invazia Ucrainei - problema pe care odată se lăuda că o va rezolva într-o zi - Trump a urmat o politică de conciliere cu președintele rus Vladimir Putin. Astfel, președintele SUA face mai probabil ca el, Trump, să fie cel care „nu are cărți de jucat” la masa negocierilor, așa cum îi place să spună despre Volodimir Zelenski, neclintitul președinte ucrainean.

Susținătorii lui Trump au spus că eforturile sale de a-l contacta pe Putin și eforturile de normalizare a relațiilor cu Rusia se ridică la un model de realpolitik care, în maniera unui Henry Kissinger, va desprinde Moscova de alianța sa cu China. Administrația Trump este formată în mare parte din așa-numiți realiști care cer o revenire la realpolitik a marilor puteri (politica sau diplomația bazată în principal pe considerentele circumstanțelor date )- și care îl critică pe predecesorul lui Trump, președintele Joe Biden, pentru că s-a închis în fața negocierilor cu Moscova delegând efectiv politica strategică a SUA cu Rusia către Zelenski.

De acord că există ceva real în această critică. Dar recunoscând preventiv pretenția lui Putin asupra Crimeii și a altor teritorii ucrainene - fără a obține concesii de la Rusia - Trump pare extrem de slab. De asemenea, el justifică efectiv viitoarele acaparări militare de teritorii și distruge ceea ce a mai rămas din sistemul postbelic de norme teritoriale bazate pe dreptul internațional. Astfel de incursiuni viitoare ar putea include o preluare chineză a Taiwanului, precum și realizarea propriilor ambiții ale lui Trump față de Groenlanda.

În ultimele zile, Trump a recunoscut că liderul rus l-ar putea păcăli și a recurs la ”implorarea” a lui Putin de a înceta atacurile sale ucigașe asupra orașelor ucrainene. „Nu a existat niciun motiv pentru ca Putin să tragă rachete în zone civile, orașe și comune, în ultimele zile”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social pe 26 aprilie. „Mă face să cred că poate nu vrea să oprească războiul, doar mă ”trage pe sfoară” și trebuie tratat diferit, prin «sancțiuni bancare» sau «secundare»?”

Mărturiile lui Steve Bannon

Acesta spunea pentru Le Monde despre primele 100 de zile ale lui Trump: „Vrem să facem această revoluție permanentă”. Steve Bannon, creierul din spatele primei campanii a lui Donald Trump și arhitectul „revoluției sale naționale populiste”, a devenit gazda podcastului War Room după ce a fost înlăturat de la Casa Albă în august 2017, și s-a descris ca fiind „vesel” cu acestă realizare.

Reprezentantul aripii de dreapta a mișcării Make America Great Again (MAGA), cel care a ispășit o pedeapsă cu închisoarea după ce a sfidat o citație dintr-o anchetă a Congresului privind revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, a vorbit cu Le Monde în weekendul de Paște pentru a analiza primele 100 de zile ale celui de-al doilea mandat al lui Trump. Nu am să reiau interviu am să dau numai câteva elemente spuse de Steve Bannon. ”Trump 2.0 nu se poate compara” cu primul său mandat, a spus fostul strateg, care încă are o influență semnificativă în lumea MAGA. „Cheia mișcării MAGA este acțiunea umană.

Oamenii trebuie să își asume responsabilitatea și să acționeze. Strategia circumscripției electorale (...) a construit o bază reală pentru președintele Trump, care a fost activă politic și implicată efectiv la nivel local. Este real că o nouă generație de reprezentanți MAGA a intrat în Congres în 2024”. Apoi Steve Bannon mai spunea pentru Le Monde: ”Cum a reușit Trump să atragă de partea sa atât de mulți loiali MAGA?

Începând cu 2021, războiul ideologic și cultural a preluat controlul, prin intermediul unor grupuri de experți conservatoare: Institutul de Politici America First, condus de Brooke Rollins, acum secretar al agriculturii; Fundația Juridică America First, fondată de Stephen Miller, influentul consilier politic al Casei Albe; Centrul pentru Reînnoirea Americii, înființat de Russ Vough, un naționalist creștin și director al Biroului de Management și Buget. Și, bineînțeles, puternica Fundație Heritage, care s-a aflat în spatele „Proiectului 2025”, planul care a servit drept foaie de parcurs pentru campania lui Trump și a contestat instituțiile și ordinea post-1945. Este „ghidul meu, chiar acolo, cartea mea”, a spus Bannon (...) De aceea ai ceea ce numim «inundarea zonei», poți veni și să ai ordine executive sau acțiuni din prima zi. Avem 10 sau 12 în fiecare zi.” Cam atât despre interviu va las plăcerea să-l citiți în ziarul Le Monde.

O a șasea observație: Treizeci și nouă la sută dintre adulții americani aprobă performanța lui Trump în funcție, iar 55% o dezaprobă, potrivit celui mai recent sondaj Post-ABC News-Ipsos. Aceasta este cea mai mică rată de aprobare pe 100 de zile a oricărui președinte american de la începutul sondajelor, acum mai bine de 80 de ani. Majoritatea americanilor au declarat că dezaprobă acțiunile lui Trump în mai multe domenii cheie: imigrație, gestionarea guvernului federal, protejarea intereselor americanilor de rând, economie, relații externe, tarife vamale și piața bursieră. Însă Trump se bucură în continuare de sprijinul majorității republicanilor aflați în Congresul SUA.

Scurtă recapitulare a evenimentelor din cele 100 de zile ale lui Trump 2.0

Donald Trump a precizat în timpul campaniei prezidențiale că intenționează să perturbe politica externă a SUA procedând diferit dacă se va întoarce la Casa Albă. Singura întrebare care a rămas fără răspuns a fost dacă își va implementa schimbările lent și sistematic sau rapid și furios. După o sută de zile, răspunsul este clar: Trump a ales să facă totul, peste tot, deodată.

În doar trei luni, a contestat sau a schimbat aproape fiecare aspect al politicii externe a SUA. Aceasta include presarea Ucrainei de a accepta un armistițiu nefavorabil, creșterea tarifelor la niveluri nemaivăzute de mai bine de un secol și închiderea unor agenții precum Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, a Fondului Provocările Mileniului, a Vocii Americii și a Radio Europa Liberă/Radio Liberty. Au trecut peste patru săptămâni de la așa-numita Zi a Eliberării făcută de președinte și totuși obiectivul său cu aceste taxe propuse rămâne neclar.

El a declarat că dorește să preseze alte țări să încheie acorduri comerciale mai favorabile, să oblige producătorii să își mute producția în Statele Unite și să creeze un nou flux de venituri guvernamentale care ar permite reduceri mai mari ale impozitului pe venit. Aceste obiective sunt în contradicție unele cu altele. În același timp, Trump și-a influențat puternic susținătorii - și piețele bursiere - cu anunțurile sale intermitente privind tarifele vamale. Repet unele lucruri pentru ca vreau să-l înțelegeți pe Trump cu care vom colabora patru ani.

Perturbarea situației din partea lui Trump a venit cu unele surprize chiar de la începutul mandatului. Nu a spus nimic în timpul campaniei despre transformarea Canadei în cel de-al cincizeci și unu stat, achiziționarea Groenlandei sau reluarea controlului asupra Canalului Panama. Dar toate trei au figurat proeminent în retorica sa de la revenirea în funcție. De asemenea, a spus că Statele Unite ar trebui să „preia” Gaza și a lansat o campanie militară agresivă împotriva Houthi din Yemen, în ciuda criticilor sale la adresa conflictelor americane din trecut și a președinților care le-au inițiat.

Unele aspecte ale politicii externe a lui Trump rămân însă nedefinite. Cel mai semnificativ este reprezentat de intențiile sale față de China. El și-a dotat echipa de securitate națională cu adversari ai politicii chineze, precum secretarul de stat Marco Rubio și consilierul pentru securitate națională Mike Waltz. Aceștia consideră că contracararea puterii chineze este prioritatea strategică principală pentru politica externă a SUA. Hai să fim cinstiți: Trump nu împărtășește neapărat această opinie.

El a acuzat Taiwanul că fură industria semiconductorilor din SUA și a pus la îndoială dacă va apăra insula de agresiunea chineză. Într-adevăr, pare mai interesat să facă presiuni asupra Beijingului pentru a ajuta la reducerea traficului de fentanil și la încheierea unui nou acord comercial decât să limiteze puterea chineză în Asia. Cât privește Ucraina Trump nu a rezolvat încă războiul de acolo, în ciuda afirmațiilor sale că ar putea ajunge la un acord de pace într-o singură zi.

Președintele rus Vladimir Putin s-a ținut de cerințele sale intransigente. Însă în loc să critice Kremlinul, Trump i-a oferit liderului rus o mare parte din ceea ce acesta a cerut, în timp ce l-a mustrat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că stă în calea păcii. Dacă Washingtonul se retrage de la Kiev, și mai ales dacă recunoaște pretențiile Moscovei asupra Crimeei și a părților din estul Ucrainei pe care forțele rusești le controlează acum, relațiile transatlantice ar putea rămâne ”zdrențuite”.

Efectul în lanț al acestei tulburări se va extinde mult dincolo de Europa. Aliații asiatici vor pune la îndoială, de asemenea, fiabilitatea Washingtonului ca și garant al securității. Aceștia ar putea alege să îmbunătățească relațiile cu China în moduri care ar putea dăuna intereselor SUA. Cel puțin, reducerea ajutorului umanitar al SUA și închiderea programelor internaționale de radiodifuziune au creat o deschidere pe care China încearcă să o exploateze. Deocamdată atât despre cel 100 de zile ale președintelui Trump la Casa Albă. Concluzie este una singură: lumea s-a schimbat iar lecțiile pe care Trump le-a predat până acum sunt bune de studiat și bine-înțeles de luat măsuri de precauție.

Post Scriptum: După ce a înregistrat puține progrese în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, în ciuda promisiunilor de a obține pacea într-o zi, administrația Trump a încheiat un acord de parteneriat economic cu Kievul miercuri seară 30 aprilie 2025.

Negociatorii ucraineni, inclusiv ministrul Economiei, Iulia Sviridenko, au zburat la Washington pentru discuții de ultim moment. Și, în ciuda indiciilor că o problemă ar putea deraia acordul, cele două părți au semnat acel acord la Trezoreria SUA. Reamintire: Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmau să semneze un acord în februarie, înainte ca discuțiile să fie spectaculos deraiate de o întâlnire aprinsă la Biroul Oval dintre cei doi lideri.

Acordul din 30 aprilie a fost încheiat la o zi după ce Trump a depășit pragul de 100 de zile în funcție, oferindu-i președintelui o victorie mult așteptată, având în vedere că sondajele arată că sprijinul său scade. Imediat Casa Albă a aprobat o vânzare de armament și servicii militare către Ucraina în valoare de 50 de milioane de USD, o decizie care marchează o schimbare tactică, dar nu o ruptură față de politica de sprijin militar, într-un moment în care discuțiile de pace par să bată pasul pe loc. Și înaite de finalul articolului primesc o știre din SUA: Donald Trump l-a scos din joc pe consilierul sau de securitate național Mike Waltz numindu-l pe secretarul de stat Marco Rubio ca înlocuitor interimar și nominalizându-l în schimb pe Waltz în funcția de ambasador la ONU.

Waltz se afla pe o perioadă dificilă de când a organizat un chat de grup pe aplicația Signal pentru a discuta despre o operațiune militară sensibilă în Yemen și a inclus accidental un jurnalist. Rubio va deține ambele funcții deocamdată, lucru pe care niciun alt oficial nu l-a mai făcut simultan de când Henry Kissinger a deținut aceste funcții sub administrațiile Nixon și Ford. Ce urmează: Selectarea următorului consilier pentru securitate națională va fi una critică, într-un moment în care principalii consilieri ai președintelui au avut opinii diferite în ceea ce privește modul de gestionare a problemelor legate de China, Rusia și Iran. Cam atât pentru astăzi